Data Mesh的四个原则

数据即产品

Data Mesh通过面向领域的数据产品直接与数据用户（数据分析师、数据科学家等）共享。

数据即产品遵循一系列的可用性特征：

可发现性

可寻址性

可理解性

可信赖性和真实性

原生可访问性

可互操作和可组合性

具有价值

安全性

数据产品提供一组明确定义且易于使用的数据共享契约。每个数据产品都是自治的，其生命周期和模型独立管理，不受其他产品的影响。

数据产品作为Data Mesh的一个逻辑架构单元（节点），可以控制和封装共享数据所需的所有结构组件，包括数据、元数据、代码、策略和基础设施依赖声明等。

设计数据即产品的主要动机是：