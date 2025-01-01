人工智能战略
人工智能和机器学习具有巨大的潜力，可以带来变革性的商业价值。然而，如果没有正确的人工智能战略，这种潜力将无法被充分利用。
我们深厚的人工智能战略、体验和软件工程专业知识，能够帮助您挖掘数据的潜在力量，将人工智能的成果转化为实际的应用。我们帮助您了解人工智能可以产生最大影响的领域，并识别您的运营、技术、文化和治理需求。我们与您合作，制定量身定制的战略，以快速、有效和负责任的方式实现人工智能的整合，从而产生切实的商业价值。
您将获得
部署生成式人工智能的速度提升40%
加速人工智能项目的周期时间，使其能够从概念快速产生业务价值，并将生成式人工智能应用的商业影响最大化。
降低20-30%的运营成本
利用人工智能驱动的自动化将效率提升25%，并显著降低关键业务流程中的成本。
将推荐值提升10-15%
通过人工智能驱动来增强客户体验，提升客户满意度，客户流失率减少20%，客户生命周期价值增加10%。
我们的服务
我们通过三个阶段帮助您从构想到实现发展：
我们帮助您评估人工智能就绪情况，更好地了解您的机遇，并确定一系列可以改变您业务的应用场景。
在人工智能的优先级排序、原型设计和验证AI应用场景等方面，我们可帮助您规划变革并加速商业价值的实现。
我们的专家帮助您确定执行战略的最佳路径，制定清晰的路线图和行动计划，并设计概念架构和新的运营模式。