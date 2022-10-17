Mackmyra | Fourkind, part of Thoughtworks

起源

活水｜生命之水｜威士忌﻿

1000多年前，传教士从欧洲大陆出发去探索新世界。他们的足迹遍布苏格兰和爱尔兰，他们集体的智慧之中包含了蒸馏的知识——如何提取和纯化液体。

因为远离了故土的葡萄园和葡萄，他们转而开始发酵谷物糊状物——一种由水、谷物和酵母混合而成的物质——并通过这种方式，得到了世界首款威士忌。

蒸馏酒源自盖尔语中的“uisce”一词，意为水，在拉丁语中被称为“aqua vitae”，意为生命之水。这在古爱尔兰语中被翻译为“uisce beatha”，之后在早期英语中的各种演变为我们今天所知的威士忌。

从此以后，威士忌的生产逐渐扩展到全球各个角落。从爱尔兰和苏格兰到日本、美国、澳大利亚等地，这项古老的艺术已经跨越了文化和国界，每个酿酒厂都将其独特的灵魂融入每一种混合物中。

总部位于瑞典的Mackmyra威士忌就是这样一家酿酒厂，它由八个好友于1999年共同创立曾赢得过多项国际奖项，其首席调酒师最近被引入了《威士忌杂志》的名人堂。然而，该酿酒厂的雄心远远不止于此。

与Thoughtworks合作，Mackmyra创造了全球第一款完全由机器学习帮助开发的威士忌。在一个汇集了悠久传统、人类专业知识和工艺精湛的行业里，当传承千年的工艺遇上先进的21世纪技术，会发生什么呢？