Mackmyra | Fourkind, part of Thoughtworks

世界首款人工智能程序制的威士忌
Mackmyra在瑞典酿制威士忌已有20年的历史，为了庆祝这一成就，他们希望呈现一些非同寻常的东西。
Mackmyra 与我们合作，成功研制了世界上第一款在人工智能帮助下生产的威士忌，Mackmyra Intelligens因此荣获了众多奖项，包括美国蒸馏协会的盲测金标和最佳国际麦芽威士忌奖，以及世界知名的ADC银立方体产品设计奖。
起源
活水｜生命之水｜威士忌
1000多年前，传教士从欧洲大陆出发去探索新世界。他们的足迹遍布苏格兰和爱尔兰，他们集体的智慧之中包含了蒸馏的知识——如何提取和纯化液体。
因为远离了故土的葡萄园和葡萄，他们转而开始发酵谷物糊状物——一种由水、谷物和酵母混合而成的物质——并通过这种方式，得到了世界首款威士忌。
蒸馏酒源自盖尔语中的“uisce”一词，意为水，在拉丁语中被称为“aqua vitae”，意为生命之水。这在古爱尔兰语中被翻译为“uisce beatha”，之后在早期英语中的各种演变为我们今天所知的威士忌。
从此以后，威士忌的生产逐渐扩展到全球各个角落。从爱尔兰和苏格兰到日本、美国、澳大利亚等地，这项古老的艺术已经跨越了文化和国界，每个酿酒厂都将其独特的灵魂融入每一种混合物中。
总部位于瑞典的Mackmyra威士忌就是这样一家酿酒厂，它由八个好友于1999年共同创立曾赢得过多项国际奖项，其首席调酒师最近被引入了《威士忌杂志》的名人堂。然而，该酿酒厂的雄心远远不止于此。
与Thoughtworks合作，Mackmyra创造了全球第一款完全由机器学习帮助开发的威士忌。在一个汇集了悠久传统、人类专业知识和工艺精湛的行业里，当传承千年的工艺遇上先进的21世纪技术，会发生什么呢？
我们将人工智能视为我们数字发展的一部分，让人工智能成为生产高品质威士忌工艺的一种补充，这真是令人兴奋的事情。
调配是关键
要更好地理解机器学习在酿酒中的作用，我们首先需要了解是什么赋了威士忌独特的特性。威士忌之间的区别不仅仅在于它们的不同成分，还在于存放它们的烧焦木桶。木桶本身不仅仅是容器，而且在赋予每种混合酒独特风味方面起着至关重要的作用。
当威士忌首次蒸馏时，它是一种清澈的液体，可能具有优雅或烟熏的特点。这种清澈的状态我们称之为新酒，新酒需要至少在木桶中陈酿三年（通常需要更长时间）才能呈现出我们常见的状态：带有丰富的香气、味道和颜色。至关重要的风味渗透过程就发生在陈酿阶段。
随着时间的推移，威士忌逐渐从它们存放的木桶中吸收颜色、香气和味道，甚至还包括此前存放物的味道和香气，如波旁酒、雪莉酒、葡萄酒或其他风格的烈酒。Mackmyra的首席调酒师安吉拉·多拉齐奥说：“从这些木桶中，我们可以生成成千上万种不同的威士忌。”
蒸馏大师可以花费他们一生的时间细致品尝、调整和实验，以创造最佳的口味，将化学的行为转化为一种艺术形式——而这正是Mackmyra希望让机器学习施展其魔力的地方。
流程
人类一直在选择不同的配料和木桶混合，以创建近乎无限的口味组合。为了做到这一点，我们首先探索了所有当前的生成模型，但由于性能不佳，最终创建了一个专有的生成器-判别器模型，旨在探索新的空间并生成独特的配方，但我们也想制作出尽可能最好的威士忌。
我们使用了先前的配方数据、品鉴记录、先前配方的评级、专家评价、客户评价和木桶信息——内部评级、木桶类型、灌装阶段、容量和酒精度，让我们的模型了解什么是麦克米拉威士忌。然后，我们创建了一个框架，可以在这个领域进行创新，创造出独特但最终口感优秀的新威士忌。
这不仅比人手动进行该过程更快，而且由于算法能够筛选和计算大量数据，因此可以找到全新的、从未被考虑过的创新组合。
然而，需要强调的是，这个解决方案并不是为了取代首席调酒师。“首席调酒师的工作并不受到威胁，”安吉拉说道。“尽管威士忌配方是由人工智能创建的，但我们仍然受益于个人的专业知识。我们相信，威士忌是由人工智能生成的，但由人类策划的。最终的决定是由个人做出的。”
口味描述
色泽: 金黄色
气味:焦糖和奶油香草、优质雪梨桶调性和水果味，带有柑橘、梨和苹果。茴香、生姜和白胡椒的草本香气，以及淡淡的烤橡木桶的味道。
口味:香草与优质橡木味，带有柑橘和梨的水果味，草本香料伴有轻微的烟草叶，以及极小的烟熏味。
整体感觉: 略带咸味的果香与橡木味，尾调略干
通过智能，我们展示了如何利用新的机器学习解决方案生成产品，这些产品保留了背后品牌的精髓、外观和感觉，同时又是全新而独特的。