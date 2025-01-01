Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Inteligencia artificial Back

Estrategia de IA

La IA y el aprendizaje automático tienen un enorme potencial para ofrecer un valor empresarial transformador. Pero sin la estrategia de IA adecuada, ese potencial permanecerá sin explotar. 

 

Nuestra incomparable experiencia en estrategia, diseño e ingeniería de IA te ayuda a aprovechar la potencia latente de tus datos y convertir tus oportunidades de IA en realidades operativas. Te ayudamos a comprender dónde puede tener mayor impacto la IA e identificar tus requisitos operativos, técnicos, culturales y de gobernanza. Y trabajamos contigo para crear una estrategia personalizada para ofrecer integraciones de IA rápidas, eficaces y responsables que generen un valor empresarial tangible.

Desarrollador trabajando en su escritorio rodeado de coloridos gráficos de puntos/textura
Dar vida a la IA conectada en Grupo BMW

 

Descubre cómo el Grupo BMW aplicó una estrategia innovadora de aprendizaje automático e IA para crear una plataforma de IA rentable y preparada para el futuro para hacer que la experiencia de ser propietario y conducir sus vehículos sea aún más intuitiva.

Descubre los beneficios

Implementa IA generativa hasta un 40% más rápido

 

Acelera el tiempo de ciclo de las iniciativas de IA para pasar del concepto al valor rápidamente y maximizar el impacto empresarial de los casos de uso de IA generativos.

 

Reduce los costes operativos en un 20–30%

 

Usa la automatización impulsada por IA para obtener ganancias de eficiencia de hasta un 25% y reducir significativamente los costes en procesos empresariales clave.

 

Aumenta la puntuación neta del promotor en un 10-15%

 

Mejora la satisfacción del cliente, reduce la rotación en un 20% y aumenta el valor vitalicio del cliente en un 10% con mejoras de la experiencia del cliente impulsadas por IA.

 

Nuestros servicios

 

Te ayudamos a pasar de la idea a la evolución en tres fases:

Explorar

Te ayudamos a evaluar tu preparación para la IA, a comprender mejor tus oportunidades y a identificar una gama de casos de uso que podrían transformar tu negocio.

Enfocar

Trabajamos contigo para priorizar, crear prototipos y validar casos de uso de IA para ayudarte a planificar el cambio y acelerar la entrega de un valor comercial significativo.

Definir

Nuestros expertos te ayudan a determinar el mejor camino para ejecutar tu estrategia, crear una hoja de ruta y un plan de acción claros, y diseñar la arquitectura conceptual y el nuevo modelo operativo.

Nuestras asociaciones

Integramos sin esfuerzo una amplia gama de socios y plataformas del ecosistema, mejorando la adaptabilidad y acelerando los resultados.
Historias de éxito de clientes

Conéctate con nosotros para darte cuenta del poder transformador de la IA

