Estrategia de IA
La IA y el aprendizaje automático tienen un enorme potencial para ofrecer un valor empresarial transformador. Pero sin la estrategia de IA adecuada, ese potencial permanecerá sin explotar.
Nuestra incomparable experiencia en estrategia, diseño e ingeniería de IA te ayuda a aprovechar la potencia latente de tus datos y convertir tus oportunidades de IA en realidades operativas. Te ayudamos a comprender dónde puede tener mayor impacto la IA e identificar tus requisitos operativos, técnicos, culturales y de gobernanza. Y trabajamos contigo para crear una estrategia personalizada para ofrecer integraciones de IA rápidas, eficaces y responsables que generen un valor empresarial tangible.
Dar vida a la IA conectada en Grupo BMW
Descubre cómo el Grupo BMW aplicó una estrategia innovadora de aprendizaje automático e IA para crear una plataforma de IA rentable y preparada para el futuro para hacer que la experiencia de ser propietario y conducir sus vehículos sea aún más intuitiva.
Descubre los beneficios
Implementa IA generativa hasta un 40% más rápido
Acelera el tiempo de ciclo de las iniciativas de IA para pasar del concepto al valor rápidamente y maximizar el impacto empresarial de los casos de uso de IA generativos.
Reduce los costes operativos en un 20–30%
Usa la automatización impulsada por IA para obtener ganancias de eficiencia de hasta un 25% y reducir significativamente los costes en procesos empresariales clave.
Aumenta la puntuación neta del promotor en un 10-15%
Mejora la satisfacción del cliente, reduce la rotación en un 20% y aumenta el valor vitalicio del cliente en un 10% con mejoras de la experiencia del cliente impulsadas por IA.
Nuestros servicios
Te ayudamos a pasar de la idea a la evolución en tres fases:
Te ayudamos a evaluar tu preparación para la IA, a comprender mejor tus oportunidades y a identificar una gama de casos de uso que podrían transformar tu negocio.
Trabajamos contigo para priorizar, crear prototipos y validar casos de uso de IA para ayudarte a planificar el cambio y acelerar la entrega de un valor comercial significativo.
Nuestros expertos te ayudan a determinar el mejor camino para ejecutar tu estrategia, crear una hoja de ruta y un plan de acción claros, y diseñar la arquitectura conceptual y el nuevo modelo operativo.