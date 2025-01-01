Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Inteligência Artificial Back

Estratégia de IA

IA e machine learning têm um enorme potencial para oferecer valor comercial transformador. Mas sem a estratégia certa de IA, esse potencial permanecerá inexplorado. 

 

Nossa incomparável experiência em estratégia, design e engenharia de IA ajuda você a aproveitar o poder latente de seus dados e transformar suas oportunidades de IA em realidades operacionais. Ajudamos você a entender onde a IA pode ter o maior impacto e identificar seus requisitos operacionais, técnicos, culturais e de governança. E trabalhamos com você para criar uma estratégia personalizada para fornecer integrações de IA rápidas, eficazes e responsáveis que gerem valor tangível para os negócios.

Estratégia de IA

Mulher desenhando em uma lousa transparente e cercada por pequenos círculos na cor azul safira.
Dando vida à IA conectada no BMW Group

 

Descubra como o BMW Group aplicou uma estratégia inovadora de machine learning e inteligência artificial para criar uma plataforma de IA econômica e pronta para o futuro, tornando a experiência de possuir e dirigir seus veículos ainda mais intuitiva.

Descubra os benefícios

Implementar IA generativa até 40% mais rápido

 

Acelere o tempo do ciclo para que as iniciativas de IA passem do conceito ao valor rapidamente e maximizem o impacto comercial de casos de uso de IA generativa.

 

Reduzir os custos operacionais em 20–30%

 

Use a automação impulsionada por IA para obter ganhos de eficiência de até 25% e reduzir significativamente os custos nos principais processos de negócios.

 

Aumentar o Net Promoter Score entre 10–15%

 

Melhore a satisfação da cliente, reduza a rotatividade em 20% e aumente o valor da vida útil da cliente em 10% com melhorias na experiência da cliente impulsionadas por IA.

 

Nossos serviços

 

Ajudamos você a passar da ideia para a evolução em três fases:

Explorar

Ajudamos você a avaliar sua prontidão para a IA, obter uma maior compreensão de suas oportunidades e identificar uma variedade de casos de uso que poderiam transformar seu negócio.

Focar

Trabalhamos com você para priorizar, prototipar e validar casos de uso de IA para te ajudar a planejar a mudança e acelerar a entrega de um valor comercial significativo.

Definir

Nossas especialistas ajudam você a determinar o melhor caminho para executar sua estratégia, criar um roteiro e plano de ação objetivos e projetar a arquitetura conceitual e o novo modelo operacional.

Nossas parcerias

Integramos uma ampla gama de parceiras e plataformas de ecossistema, melhorando a adaptabilidade e acelerando os resultados.
Histórias de sucesso das nossas clientes

Conecte-se conosco para perceber o poder transformador da IA

