Estratégia de IA
IA e machine learning têm um enorme potencial para oferecer valor comercial transformador. Mas sem a estratégia certa de IA, esse potencial permanecerá inexplorado.
Nossa incomparável experiência em estratégia, design e engenharia de IA ajuda você a aproveitar o poder latente de seus dados e transformar suas oportunidades de IA em realidades operacionais. Ajudamos você a entender onde a IA pode ter o maior impacto e identificar seus requisitos operacionais, técnicos, culturais e de governança. E trabalhamos com você para criar uma estratégia personalizada para fornecer integrações de IA rápidas, eficazes e responsáveis que gerem valor tangível para os negócios.
Dando vida à IA conectada no BMW Group
Descubra como o BMW Group aplicou uma estratégia inovadora de machine learning e inteligência artificial para criar uma plataforma de IA econômica e pronta para o futuro, tornando a experiência de possuir e dirigir seus veículos ainda mais intuitiva.
Descubra os benefícios
Implementar IA generativa até 40% mais rápido
Acelere o tempo do ciclo para que as iniciativas de IA passem do conceito ao valor rapidamente e maximizem o impacto comercial de casos de uso de IA generativa.
Reduzir os custos operacionais em 20–30%
Use a automação impulsionada por IA para obter ganhos de eficiência de até 25% e reduzir significativamente os custos nos principais processos de negócios.
Aumentar o Net Promoter Score entre 10–15%
Melhore a satisfação da cliente, reduza a rotatividade em 20% e aumente o valor da vida útil da cliente em 10% com melhorias na experiência da cliente impulsionadas por IA.
Nossos serviços
Ajudamos você a passar da ideia para a evolução em três fases:
Ajudamos você a avaliar sua prontidão para a IA, obter uma maior compreensão de suas oportunidades e identificar uma variedade de casos de uso que poderiam transformar seu negócio.
Trabalhamos com você para priorizar, prototipar e validar casos de uso de IA para te ajudar a planejar a mudança e acelerar a entrega de um valor comercial significativo.
Nossas especialistas ajudam você a determinar o melhor caminho para executar sua estratégia, criar um roteiro e plano de ação objetivos e projetar a arquitetura conceitual e o novo modelo operacional.