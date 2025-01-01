报名参加 Thoughtworks 第32期《技术雷达》直播
抢先一睹即将发布的 Thoughtworks 技术雷达，深入了解重要的技术趋势。您将提前获悉下一期中涵盖的一些技术热点和主题。
技术雷达不仅仅是一份普通的技术报告，它是对真实技术实践、宝贵经验以及变革性趋势的提炼，汇集了全球 Thoughtworks 专家的见解。
加入我们于 2025 年 3 月 26 日或 27 日举办的技术雷达直播。我们的技术专家将深入探讨即将发布的新一期技术雷达中的一些最有趣的内容。
首场直播2025年3月26日
分享嘉宾：Neal Ford 与Nimisha Asthagiri
伦敦 3.00 pm | 旧金山 8.00 am | 基多 10.00 am | 纽约11.00 am | 法兰克福 4.00 pm | 圣地亚哥 12.00 pm | 班加罗尔 8.30 pm | 巴西利亚 12.30 pm
次场直播2025年3月27日
分享嘉宾：Vanya Seth 与王妮
班加罗尔 11.00 am | 伦敦 5.30 am | 曼谷 12.30 pm | 新加坡 1.30 pm | 北京 1.30 pm | 悉尼 4.30 pm
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