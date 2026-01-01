By Thoughtworks

中国标准时间上午10点 - 11点，澳大利亚东部时间下午1点 - 2点，印度标准时间上午7:30点 - 8:30点

技术研讨会特邀嘉宾：

Scott Shaw，Thoughtworks APAC 首席技术官

Brett Irvine，REA Group 技术负责人

Yapeng Zhang，Thoughtworks 首席顾问

生成式人工智能（Generative AI）已经席卷全球，引起了那些希望利用 ChatGPT 等基于 AI 技术并抓住颠覆和创新机会的领导人的兴趣。然而，与许多前沿技术一样，人们很容易陷入炒作，做出没有考虑技术采用的潜在局限和风险的仓促决策。

虽然创新的定义涉及冒险，但在利弊关系重大时，公司必须谨慎对待，做出明智的技术决策。

作为一家在房地产领域尝试开创性工作超过二十年的公司，REA Group 一直在科技突破的浪潮中前行。最近，他们一直在尝试使用大语言模型（LLMs），并发现了在设备上使用 LLMs 的一些潜力，而其他技术如 ChatGPT 和 Copilot 由于安全和隐私问题而被搁置。

本场直播中，我们会谈到：