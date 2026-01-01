By Thoughtworks

技术研讨会系列
采用生成式人工智能的关键考虑因素
中国标准时间上午10点 - 11点，澳大利亚东部时间下午1点 - 2点，印度标准时间上午7:30点 - 8:30点
技术研讨会特邀嘉宾：
- Scott Shaw，Thoughtworks APAC 首席技术官
- Brett Irvine，REA Group 技术负责人
- Yapeng Zhang，Thoughtworks 首席顾问
生成式人工智能（Generative AI）已经席卷全球，引起了那些希望利用 ChatGPT 等基于 AI 技术并抓住颠覆和创新机会的领导人的兴趣。然而，与许多前沿技术一样，人们很容易陷入炒作，做出没有考虑技术采用的潜在局限和风险的仓促决策。
虽然创新的定义涉及冒险，但在利弊关系重大时，公司必须谨慎对待，做出明智的技术决策。
作为一家在房地产领域尝试开创性工作超过二十年的公司，REA Group 一直在科技突破的浪潮中前行。最近，他们一直在尝试使用大语言模型（LLMs），并发现了在设备上使用 LLMs 的一些潜力，而其他技术如 ChatGPT 和 Copilot 由于安全和隐私问题而被搁置。
本场直播中，我们会谈到：
- 有关组织如何以实际方式使用生成式人工智能的见解，以及需要谨慎操作的提示，以避免不当使用可能导致声誉和安全风险。
- 来自每天处理复杂挑战的技术人员的真实案例，这些例子展示了采用人工智能为您的组织和客户提供可持续价值的约束和能力。
- 对如何在组织或技术战略中使用大语言模型（LLMs）的更深入理解，以及在设备上使用 LLMs 的潜力。
Thoughtworks的技术研讨会系列活动是一个社区论坛，旨在分享关于新兴技术趋势的行业思考，并激发辩论和交流。
您将在这里找到一个开放、舒适的环境，让技术人员相聚并讨论技术世界的最新发展，启发和挑战的项目，以及如何紧跟不断变化的技术领域。
我们邀请您加入我们所在城市的小组，以便及时了解即将举行的活动信息。