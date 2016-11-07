全球领先的高端软件定制与IT咨询公司Thoughtworks今日发布最新一期技术雷达。Thoughtworks每年都会发布两期技术雷达报告，对软件开发产生重大影响的技术与趋势进行评估。技术雷达由Thoughtworks技术顾问委员会编写，在Thoughtworks为全球客户提供的实践和经验基础上提炼总结出当前软件开发与实施过程中的变化，为从CIO到开发人员在内的技术利益相关方了解新技术提供建议和参考。此外，Thoughtworks还首次推出一款免费可视化工具，可帮助企业规划内部的技术前景，以确保制定的业务和技术策略符合新兴的趋势和行业发展。

Thoughtworks首席技术官 Rebecca Parsons 博士表示：“最新一期技术雷达分析了对行业产生重大影响的技术趋势，涵盖增强现实和虚拟现实的迅速普及和广泛应用，以及团队的组织形式等。随着这一期技术雷达的发布，技术领导者们将有机会通过创建自己的技术雷达以图形化形式来制定技术战略。激动人心的是，新推出的可视化工具能帮助企业实现以技术驱动业务的发展，并且更直观地看到如何从中受益。

Thoughtworks总裁兼首席运营官Craig Gorsline表示：“采用并引领当前的技术趋势是企业业务成功的关键，这也是Thoughtworks技术雷达的价值所在。通过揭示最新的技术趋势，并帮助企业创建自己的技术雷达，我们希望助力更多的企业做出必要的改变，实现创新和发展。

技术雷达采用图形化方式将不同项目分别归入为技术、工具、平台和语言及框架四个象限，并进一步划分到采用、试验、评估和暂缓四个环中，由此反映我们目前对它们持有的态度。

本期技术雷达推出了四大主题：

AR/VR渐入佳境 - 增强现实和虚拟现实（AR/VR）正在引发企业的兴趣，过去这两项技术仅仅和游戏及新鲜感联系在一起。先是基于移动SDKs开发的夜跑引起了公众对AR的热情，随后硬件设备如Oculus Rift、HTC Vive和微软HoloLens日趋成熟，预示着技术已度过不成熟期，先行者将获得优势。虽然像OpenVR和Unity这样的软件开发平台已经非常成熟，但新的自然语言处理（NLP）工具如Nuance Mix，还有硬件提供的接近自然的交互，为AR/VR技术的采用提供了巨大的助力。我们建立了AR/VR实验室来探索下一代应用，如远程交互和零售业导购。我们的实验表明，VR在远程协作和讲述时有惊人的移情作用，这得益于它通过抽象介质向用户直接传递的沉浸式体验。然而，我们仍然觉察到挑战：创作和交付VR/AR内容应用的技能和能力，远远跟不上硬件发展的步伐，尤其是在企业应用领域。

智能释放的力量 - 长期待在实验室的机器学习和人工智能，突然通过框架进入到实用领域：如Nuance Mix和TensorFlow。 从NLP到机器学习库，开发者都能下载到开源框架。 我们高兴地看到，商业公司在这个领域频繁开源了复杂的库和工具，使得开发者能够广泛地加以应用；而在十年前获取这些知识的代价是非常昂贵甚至是受限的。 这些因素的综合演变将会促成一系列新的工具：商品计算（一种大规模、低成本、可伸缩的集群计算标准），特殊定制的硬件如GPUs，以及云端资源。 也许你将开始从屯积的大数据获得回报……

容器即进程，PaaS即机器，微服务架构即编程模式 - 由于容器化和强调松耦合，微服务风格的架构呈现了一个更抽象的开发者世界，这提供了更高层次的运行隔离。开发者可以设想容器是一个独立进程，PaaS是一个公共部署目标，微服务架构作为一致的风格。 架构上的解耦同样适用于团队，以降低协调成本。 它们对开发者和DevOps的吸引力，使之正成为许多组织事实上的新一代开发标准。

团队结构的全局影响 - 团队结构永远是软件行业极具影响力的话题，组织结构如何为自助式PaaS平台和微服务提供良好支撑，已成为日益关注的焦点。目前商业公司倾向于产品思维高于项目运作；科技公司正在推行“谁构建，谁运行”玩法的自治团队，我们看到这些产品思维也被应用到企业级项目。 当重组团队能产生更好的结果时，无疑再次证明，软件开发需解决的首要问题还是沟通。 全功能团队极利于改善传统组织的跨部门沟通，并减少人为产生的部门冲突。

企业可以创建自己的技术雷达，以图形化方式制订技术战略，从而实现如下目标：

客观评估某项技术是否奏效



培育跨团队创新并据此进行试验



平衡技术组合的风险



决定企业想成为哪种类型的技术公司

打破孤岛、改进沟通



