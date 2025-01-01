领导力培养之道：成长为领导者

对于巴西公司联席董事总经理 Marta Saft 而言，担任领导职务并非总是自然而然的选择。从很小的时候起，她就认为自己是一个“实干家”，而不是可以领导别人的人。但随着时间的推移，在同行和导师的帮助下，她意识到自己一直以来都是一名领导者。如今，她怀揣着极大热情激励他人不断前进。