科技女性

多元、公平与包容 Back

 

我们希望成为所有科技工作者的家园，让他们在科技领域有所作为。

 

在 Thoughtworks，我们致力于推动真正的变革，使科技能够反映出我们周围的世界，并创造更公平、更包容的未来。我们满怀热忱地推动“性别多元化”战略，并对自身作为一个组织，为倡导科技行业内女性获得平等权益所做的工作感到自豪。

领导力培养之道：成长为领导者

 

对于巴西公司联席董事总经理 Marta Saft 而言，担任领导职务并非总是自然而然的选择。从很小的时候起，她就认为自己是一个“实干家”，而不是可以领导别人的人。但随着时间的推移，在同行和导师的帮助下，她意识到自己一直以来都是一名领导者。如今，她怀揣着极大热情激励他人不断前进。

Thoughtworks 被评为女性科技工作者的“年度最佳雇主”

我们很荣幸在 IT 行业女性工作者颁奖（Women in IT Awards）活动中荣膺 2019“年度最佳雇主”称号。除了这项荣誉，我们的三位领导人还因其在科技领域做出的杰出工作而受到表彰。

认识 María、Harinee 和 Zhamak

一个简单的问题激发了 María Fernanda Escudero 成为一名科技工作者的愿望。了解她现在如何激励他人。

有生以来，Harinee Muralinath 一直展现出勇气。详细了解她如何把控自己在科技行业内的发展方向。

年少时，她收到了人生中的第一台电脑，由此发现了一个通往新世界的入口。看看 Zhamak Dehghani 走了多远，如今又抵达了何处。

我们的持续成长表明，理想主义可以与伟大的科技工作相协调。无论在社会福利还是盈利方面，都是有可能的。现在不是我们满足于已有的成就固步自封的时候，让我们作为一个共同体，加倍努力。我们的事业尚未完成，而且远未完成。
Rebecca Parsons
Thoughtworks 首席技术官

我们的故事

