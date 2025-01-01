Women in tech

Gender diversity

Thoughtworks ist eine Gemeinschaft, die Talente unabhängig von Geschlecht, Hintergrund oder möglichen Vorurteilen unterstützt und wertschätzt. Die Diskriminierung von Frauen und Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, findet auch in der Tech-Branche statt. Aus diesem Grund haben wir unsere Kennzahlen im Bereich Diversity stets im Blick und stellen sicher, dass unser Einstellungsprozess vor allem auf Kompetenz ausgerichtet ist. Zwar gehen unsere Zahlen in die richtige Richtung, trotzdem sind wir im Hinblick auf Vielfalt und Integration mit unserer Arbeit noch lange nicht am Ziel. Aber wir sind stolz darauf, was wir bisher erreicht haben.