O Aurora Stay* nasceu como a evolução tecnológica de um dos grupos hoteleiros mais exclusivos da América Latina, unindo o charme de um hotel boutique a uma experiência digital altamente personalizada. Pensado para hóspedes que valorizam design, conforto e autonomia, o projeto exigia soluções digitais à altura.

Nosso desafio na Thoughtworks era claro: transformar essa visão em entregas reais dentro das condições definidas para o projeto. Para isso, adotamos uma abordagem ágil, estruturando o trabalho para manter um fluxo contínuo de entregas e gerar valor para a cliente.

Neste artigo, compartilho os bastidores e os aprendizados dessa jornada, mostrando como decisões sobre estrutura de times, divisão de responsabilidades e planejamento tornaram isso possível.

O início complexo e a virada do projeto

Transformar a visão do Aurora Stay em entregas reais não foi um caminho linear.

É natural: todo time que começa a trabalhar junto, ou passa por uma grande reformulação, atravessa uma fase de atrito antes de encontrar seu ritmo. A literatura chama isso de storming, e o nosso projeto não foi exceção.

Para superar essa fase, tivemos que mudar a nossa forma de trabalhar. Do lado do Aurora Stay, a cliente passou a contar com pessoas de produto e tecnologia dedicadas a acompanhar o projeto de perto e traduzir sua evolução para o corpo diretivo.

Do lado da Thoughtworks, reorganizamos os times e assumimos o compromisso de entregar uma visão mais completa da experiência e do andamento do projeto, com marcos claros. Dessa reorganização, identificamos três necessidades:

Revisar a evolução do produto e o plano de entrega; Dividir os times por frentes de valor/contexto; Dar mais visibilidade à entrega das funcionalidades ao longo do tempo.

A seguir, exploramos como cada uma funcionou na prática.