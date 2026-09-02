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Agilidade na prática

Lições de um projeto de transformação digital

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Por
Luiz Miccieli
Publicado: September 02, 2026  | Atualizado em: September 02, 2026

O Aurora Stay* nasceu como a evolução tecnológica de um dos grupos hoteleiros mais exclusivos da América Latina, unindo o charme de um hotel boutique a uma experiência digital altamente personalizada. Pensado para hóspedes que valorizam design, conforto e autonomia, o projeto exigia soluções digitais à altura.

 

Nosso desafio na Thoughtworks era claro: transformar essa visão em entregas reais dentro das condições definidas para o projeto. Para isso, adotamos uma abordagem ágil, estruturando o trabalho para manter um fluxo contínuo de entregas e gerar valor para a cliente.

 

Neste artigo, compartilho os bastidores e os aprendizados dessa jornada, mostrando como decisões sobre estrutura de times, divisão de responsabilidades e planejamento tornaram isso possível.

 

O início complexo e a virada do projeto

 

Transformar a visão do Aurora Stay em entregas reais não foi um caminho linear. 

 

É natural: todo time que começa a trabalhar junto, ou passa por uma grande reformulação, atravessa uma fase de atrito antes de encontrar seu ritmo. A literatura chama isso de storming, e o nosso projeto não foi exceção.

 

Para superar essa fase, tivemos que mudar a nossa forma de trabalhar. Do lado do Aurora Stay, a cliente passou a contar com pessoas de produto e tecnologia dedicadas a acompanhar o projeto de perto e traduzir sua evolução para o corpo diretivo.

 

Do lado da Thoughtworks, reorganizamos os times e assumimos o compromisso de entregar uma visão mais completa da experiência e do andamento do projeto, com marcos claros. Dessa reorganização, identificamos três necessidades:

 

  1. Revisar a evolução do produto e o plano de entrega;

  2. Dividir os times por frentes de valor/contexto;

  3. Dar mais visibilidade à entrega das funcionalidades ao longo do tempo.

     

A seguir, exploramos como cada uma funcionou na prática.

1. Evolução do produto e plano de entrega

 

Em projetos de escopo fechado, tempo e custo costumam ser definidos de antemão. No Aurora Stay, o desafio era trabalhar de forma ágil dentro dessas restrições.

 

Para atingir essa agilidade, mantivemos os prazos acordados, mas mudamos a forma de organizar as entregas. Em vez de deixar o software inteiro para o final, transformamos as grandes entregas em “épicos” e fatiamos as funcionalidades em etapas menores, capazes de gerar valor desde o início.

Exemplo: o Aurora Stay queria permitir reservas de múltiplas hospedagens, com a opção de o hóspede comprar horas adicionais para antecipar o check-in ou estender o check-out. Fatiamos essa necessidade em entregas menores: primeiro liberamos a reserva simples, depois evoluímos para reservas de múltiplos quartos e, por fim, adicionamos a customização de horários.

Esse formato permitiu usar o produto em funcionamento para validar e ajustar regras de negócio que ainda não estavam previstas no início. Também abriu espaço para repriorizar o escopo: alguns itens inicialmente considerados essenciais perderam relevância ao longo do projeto e foram direcionados para o backlog.

 

Com os grandes blocos definidos, criamos um mapa visual de tudo o que precisava ser entregue nos meses seguintes. Chamamos esse mapa de “roadmap” porque o termo facilitava a comunicação dentro do time e com a cliente, embora sua estrutura não seguisse o modelo tradicional de um roadmap orientado a objetivos por período.

 

2. Divisão dos times por frentes de valor

 

Depois de mapear as entregas, o próximo passo era definir como as pessoas trabalhariam em torno delas. Agrupamos as funcionalidades em contextos comuns, que chamamos de frentes de valor, e, com base em conceitos de domain-driven design (DDD), estruturamos os times em torno de domínios específicos do negócio.

 

Com as frentes definidas, distribuímos as pessoas de acordo com sua senioridade e afinidade com cada contexto. A estrutura final ficou assim:

 

  • Dois times alinhados à frente de valor:

    • Time 1: Foco na parte financeira e de vendas.

    • Time 2: Foco na hospitalidade e contas de hóspedes.

  • Infraestrutura: atua conforme a demanda dos dois times de valor; backlog próprio, priorizado em conjunto com os times de desenvolvimento.

 

  • Design: atua de forma colaborativa na execução do backlog dos times, com seu próprio backlog integrado às frentes de valor.

 

  • Integrações com parceiros: entende, requisita, facilita e antecipa integrações e possíveis bloqueios com os parceiros do Aurora Stay.

 

Essa divisão reduziu a carga cognitiva das pessoas, aumentou a autonomia e permitiu entregas fim a fim. Os times passaram a entregar uma funcionalidade mínima viável (MVF) a cada iteração, sem depender de outras frentes para fechar o ciclo, resolvendo itens contratuais enquanto o produto evoluía e gerava valor contínuo para a cliente.

 

3. Visão da entrega das funcionalidades ao longo do tempo

 

Para dar visibilidade ao andamento do projeto, utilizamos uma estrutura visual de “colmeias” que mostrava o que já havia sido entregue, o que estava em desenvolvimento e o que ainda precisava ser feito.

 

Essa visão orientava as reuniões de alinhamento. Além de mostrar o progresso geral, permitia concentrar o planejamento no mês em curso e antecipar preocupações, riscos e possíveis gargalos. O mapa compartilhado deu ao time e à cliente uma visão comum do progresso e apoiou a tomada de decisões com base em dados reais.

A percepção do time: ganhos e aprendizados

 

Perto do fim do engajamento, enviamos um formulário para avaliar a percepção do time sobre o trabalho realizado, a visão do produto e a estrutura de trabalho adotada. Aqui estão alguns dos resultados:

 

Clareza e alinhamento de visão

 

Os resultados apontaram para um alto nível de alinhamento: 100% das pessoas disseram ter uma visão “clara” ou “muito clara” do produto e avaliaram que seus colegas também estavam alinhados.

 

Além disso, cerca de 88% relataram ter uma compreensão boa ou ótima das prioridades do projeto, enquanto todas as pessoas indicaram que o contexto da conta era compartilhado de forma frequente ou contínua.

 

Os dados sugerem que a divisão dos times por contexto, combinada à transparência da liderança nas decisões, contribuiu para criar uma compreensão compartilhada sobre o que estava sendo construído e por quê.

 

A eficiência da estrutura de times

 

A divisão por frentes de valor também foi bem avaliada: aproximadamente 88% das pessoas consideraram a estrutura eficiente ou muito eficiente. Entre os principais ganhos percebidos estavam a redução da carga cognitiva e o maior foco em objetivos específicos.

 

Apesar do sucesso da reestruturação, os feedbacks nos trouxeram lições importantes de melhoria contínua:

 

  • O momento da virada: a primeira metade do projeto foi percebida como confusa, com regras de negócio pouco claras. A divisão por domínios poderia ter sido implementada desde o início do engajamento.

 

  • Distribuição de carga: um dos times concentrou muitas responsabilidades, indicando que uma subdivisão poderia ter distribuído melhor a carga de trabalho e de liderança.

 

  • Equilíbrio de perfis: momentos de desequilíbrio entre demanda e capacidade geraram sobrecarga. Uma alocação com mais pessoas desenvolvedoras backend poderia ter evitado esses picos.

 

De forma geral, o time demonstrou satisfação com a colaboração entre design, produto e desenvolvimento ao longo do projeto.

 

Conclusão

 

A jornada com o Aurora Stay reforçou que, mesmo em cenários de alta complexidade, é possível entregar valor continuamente com times bem estruturados.

 

Um dos principais aprendizados foi que entregas incrementais não servem apenas para “bater marcos”, mas para identificar e corrigir desalinhamentos cedo. Para que isso funcione, é preciso respeitar a carga cognitiva das pessoas, definir responsabilidades com clareza e organizar o trabalho em torno dos domínios do produto.

 

No fim, foi essa combinação de estrutura, clareza e ciclos curtos de entrega que permitiu ao projeto ganhar ritmo e alcançar seus objetivos.

 

*Aurora Stay é um nome fictício que foi usado para preservar os termos de NDA com a cliente.

Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.