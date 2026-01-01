Serviços bancários, financeiros e seguros
O setor bancário, de serviços financeiros e de seguros está no meio de uma perfeita tempestade. Forças complexas e aceleradas estão transformando a cadeia de valor de todos os mercados financeiros.
Como você pode crescer organicamente com demandas concorrentes por seu dinheiro, recursos e atenção executiva? Empresas de seguros estabelecidas, grandes bancos e o crescente número de fintechs contam com nosso profundo conhecimento do setor em serviços de tecnologia financeira para ajudá-los a crescer diante de uma disrupção sem precedentes.
O setor bancário, de serviços financeiros e de seguros está no meio de uma perfeita tempestade. Forças complexas e aceleradas estão transformando a cadeia de valor de todos os mercados financeiros.
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Pagamentos em tempo real: Os bancos estão prontos para aproveitar as oportunidades de receita? Com a demanda por pagamentos em tempo real atingindo níveis recordes, a necessidade de velocidade nunca foi tão grande. Mas a sua transformação pode acompanhar o ritmo? Dê início à sua jornada em direção a pagamentos instantâneos com nossos insights mais recentes.
Nossa experiência no setor
O setor de seguros enfrenta uma revolução digital com desafios como subscrição complexa, processamento ineficiente de sinistros e crescente demanda por serviços personalizados. Nossas soluções inovadoras ajudam as clientes a transformar suas operações de seguros adotando tecnologias emergentes, integrando parceiros, capacitando consultores e aprimorando a experiência de sinistros, tudo isso mantendo os clientes no centro.
As empresas de pagamento atuais enfrentam uma pressão cada vez maior para se adaptar à digitalização, às mudanças regulatórias e à evolução das expectativas dos clientes. Fazemos parcerias com clientes para desenvolver serviços de pagamento flexíveis e seguros que atendam às necessidades em constante mudança dos negócios atuais. Descubra como podemos ajudar você a modernizar sua tecnologia, simplificar as operações e oferecer experiências excepcionais ao cliente
O cenário da gestão de patrimônio está evoluindo rapidamente. Os investidores de hoje esperam experiências digitais personalizadas, levando as empresas tradicionais a competir com fintechs ágeis que oferecem soluções inovadoras. Fazemos parcerias com clientes para fortalecer suas ofertas, modernizar sua tecnologia e aproveitar dados e IA para atender a essas novas demandas
Banking is transforming with the rise of digital payments, emerging currencies, and multi-channel experiences. To thrive, forward-thinking banks must modernize systems, meet regulations, enhance security, and exceed customer expectations. We’re here to help you innovate, adapt, and excel in this evolving financial landscape.
Transformando operações complexas em grande escala para entrega de valor flexível e contínua
TBC Bank, a principal instituição financeira da Geórgia, fez parceria com a Thoughtworks em uma jornada de transformação digital. Ao adotar práticas ágeis e reestruturar as operações diárias, o banco reduziu o time-to-market em 60%, aumentando a eficiência e a satisfação dos funcionários.
Nossos clientes incluem
Fazemos parcerias com algumas das principais organizações de serviços financeiros do mundo, de scale-ups a empresas globais Fortune 500.
A Thoughtworks nos ajudou a gerenciar a transformação para que alcançássemos o tempo de lançamento no mercado e a qualidade desejados para as áreas mais estratégicas de nossos negócios, enquanto o treinamento e o conhecimento que obtivemos com nossa colaboração nos permitiram escalar de forma independente a transformação para outras áreas, quando necessário.