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Com quem trabalhamos Back

Serviços bancários, financeiros e seguros

O setor bancário, de serviços financeiros e de seguros está no meio de uma perfeita tempestade. Forças complexas e aceleradas estão transformando a cadeia de valor de todos os mercados financeiros.

 

Como você pode crescer organicamente com demandas concorrentes por seu dinheiro, recursos e atenção executiva? Empresas de seguros estabelecidas, grandes bancos e o crescente número de fintechs contam com nosso profundo conhecimento do setor em serviços de tecnologia financeira para ajudá-los a crescer diante de uma disrupção sem precedentes.

Serviços bancários, financeiros e seguros

O setor bancário, de serviços financeiros e de seguros está no meio de uma perfeita tempestade. Forças complexas e aceleradas estão transformando a cadeia de valor de todos os mercados financeiros.

 

Como você pode crescer organicamente com demandas concorrentes por seu dinheiro, recursos e atenção executiva? Empresas de seguros estabelecidas, grandes bancos e o crescente número de fintechs contam com nosso profundo conhecimento do setor em serviços de tecnologia financeira para ajudá-los a crescer diante de uma disrupção sem precedentes.

Pagamentos em tempo real: Os bancos estão prontos para aproveitar as oportunidades de receita? Com a demanda por pagamentos em tempo real atingindo níveis recordes, a necessidade de velocidade nunca foi tão grande. Mas a sua transformação pode acompanhar o ritmo? Dê início à sua jornada em direção a pagamentos instantâneos com nossos insights mais recentes. 
Leia este artigo

Nossa experiência no setor

Seguro

O setor de seguros enfrenta uma revolução digital com desafios como subscrição complexa, processamento ineficiente de sinistros e crescente demanda por serviços personalizados. Nossas soluções inovadoras ajudam as clientes a transformar suas operações de seguros adotando tecnologias emergentes, integrando parceiros, capacitando consultores e aprimorando a experiência de sinistros, tudo isso mantendo os clientes no centro.

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Pagamentos

As empresas de pagamento atuais enfrentam uma pressão cada vez maior para se adaptar à digitalização, às mudanças regulatórias e à evolução das expectativas dos clientes. Fazemos parcerias com clientes para desenvolver serviços de pagamento flexíveis e seguros que atendam às necessidades em constante mudança dos negócios atuais. Descubra como podemos ajudar você a modernizar sua tecnologia, simplificar as operações e oferecer experiências excepcionais ao cliente

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Gestão de patrimônio

O cenário da gestão de patrimônio está evoluindo rapidamente. Os investidores de hoje esperam experiências digitais personalizadas, levando as empresas tradicionais a competir com fintechs ágeis que oferecem soluções inovadoras. Fazemos parcerias com clientes para fortalecer suas ofertas, modernizar sua tecnologia e aproveitar dados e IA para atender a essas novas demandas

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Banking

Banking is transforming with the rise of digital payments, emerging currencies, and multi-channel experiences. To thrive, forward-thinking banks must modernize systems, meet regulations, enhance security, and exceed customer expectations. We’re here to help you innovate, adapt, and excel in this evolving financial landscape.

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Transformando operações complexas em grande escala para entrega de valor flexível e contínua

TBC Bank, a principal instituição financeira da Geórgia, fez parceria com a Thoughtworks em uma jornada de transformação digital. Ao adotar práticas ágeis e reestruturar as operações diárias, o banco reduziu o time-to-market em 60%, aumentando a eficiência e a satisfação dos funcionários.

Leia o estudo de caso

Nossos clientes incluem

  • Logo Credit Sussie
  • Logotipo Paypal
  • Logotipo Standard Chartered
  • Logotipo Generali
  • Logotipo Myob
  • Logotipo NPCI
  • Logotipo Axis bank
  • Logo Judo Bank
  • Logotipo Xero
  • Logotipo Bancolombia
  • Logotipo Frollo
  • Surepay
  • ING
  • Eightcap

Fazemos parcerias com algumas das principais organizações de serviços financeiros do mundo, de scale-ups a empresas globais Fortune 500.

Histórias de sucesso

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A Thoughtworks nos ajudou a gerenciar a transformação para que alcançássemos o tempo de lançamento no mercado e a qualidade desejados para as áreas mais estratégicas de nossos negócios, enquanto o treinamento e o conhecimento que obtivemos com nossa colaboração nos permitiram escalar de forma independente a transformação para outras áreas, quando necessário.
Vakhtang Butskhrikidze,
CEO, TBC Bank

Percepções do setor

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Nossas parceiras de confiança

Adotamos uma abordagem centrada no cliente para tudo o que fazemos, incluindo nossas parcerias. Trabalhamos com parceiras selecionadas para oferecer uma variedade de soluções para atender às necessidades e aspirações de nossos clientes. Combinando alcance global com um toque local, aproveitamos nossa rede de parceiros confiáveis para acelerar a escala, a velocidade e os resultados que entregamos para nossos clientes bancários, financeiros e de seguros.
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Vamos transformar sua empresa de serviços financeiros?

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