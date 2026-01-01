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Ciências da vida e tecnologia médica

A tecnologia está transformando a saúde e as ciências da vida, impulsionando avanços e inovações sem precedentes. Fazemos parcerias com organizações líderes para integrar estratégia, design e engenharia para fornecer soluções tecnológicas inovadoras que melhoram os resultados dos pacientes, reduzem o custo da prestação de cuidados e aceleram o progresso do setor. 

 

Temos o compromisso de moldar o futuro da saúde por meio de soluções impactantes e orientadas pela tecnologia. Com profunda experiência no setor e abordagens tecnológicas pioneiras, capacitamos as organizações a liderar na transformação digital e de IA, desbloqueando novos níveis de eficiência, inovação e excelência.

 

Ciências da vida e tecnologia médica

A tecnologia está transformando a saúde e as ciências da vida, impulsionando avanços e inovações sem precedentes. Fazemos parcerias com organizações líderes para integrar estratégia, design e engenharia para fornecer soluções tecnológicas inovadoras que melhoram os resultados dos pacientes, reduzem o custo da prestação de cuidados e aceleram o progresso do setor. 

 

Temos o compromisso de moldar o futuro da saúde por meio de soluções impactantes e orientadas pela tecnologia. Com profunda experiência no setor e abordagens tecnológicas pioneiras, capacitamos as organizações a liderar na transformação digital e de IA, desbloqueando novos níveis de eficiência, inovação e excelência.

 

Veja como a Thoughtworks fez uma parceria com a Bayer, uma das maiores empresas de ciências biológicas do mundo, para otimizar os processos de decisão no desenvolvimento pré-clínico de medicamentos.
Leia esta história

Com quem trabalhamos

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Saúde

  • Pagadores e provedores

  • Saúde e diagnóstico digitais

--

Ciências da vida

  • Biotecnologia e farmacêutica

  • Dispositivos médicos

  • Organização Representativa para Pesquisa Clínica (ORPC) e Organização Representativa para Desenvolvimento e Fabricação de Contratos (CDMO)

Nossa experiência

Transformação orientada por dados

O data mesh fornece uma abordagem federada para gerenciar dados como um produto. Isso permite que as organizações de saúde e ciências biológicas eliminem os silos e implementem princípios de dados FAIR - acrônimo em inglês para (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) para compartilhamento de dados mais eficiente e insights para uma inovação aprimorada.

Inovação digital

Ao aproveitar a mentalidade de plataforma digital, as organizações de saúde e ciências da vida podem aumentar a velocidade de entrada no mercado, otimizar custos e maximizar o valor dos investimentos em dados. Essa abordagem garante agilidade durante períodos de crescimento e acelera o desenvolvimento de soluções inovadoras.

Transformação ágil

Uma abordagem ágil ajuda as organizações a se adaptarem rapidamente às mudanças do mercado, mantendo a conformidade com os regulamentos do setor. Isso leva a operações simplificadas, time-to-market mais curto e maior eficiência do processo.

Soluções de nuvem e IA

Soluções seguras baseadas em nuvem otimizam a infraestrutura e promovem a inovação. As ferramentas de IA e machine learning permitem decisões baseadas em dados e a criação de soluções personalizadas de saúde, melhorando o envolvimento do provedor e do paciente.

Data mesh

A nova base para a inovação orientada por dados em saúde e ciências da vida
 

No mundo da saúde e das ciências biológicas em rápida evolução, as organizações estão se esforçando para aproveitar grandes quantidades de dados para impulsionar a inovação. As arquiteturas de dados tradicionais não conseguem mais acompanhar a crescente complexidade e escala.

 

Especialistas da Thoughtworks e da AWS exploram como o data mesh está revolucionando o gerenciamento de dados e capacitando as organizações a desbloquear insights em tempo real, melhorar os resultados dos pacientes e acelerar a P&D. Descubra como a adoção de uma abordagem de data mesh pode ajudar sua organização a dimensionar a inovação orientada por dados com agilidade, promover a colaboração entre equipes e transformar seus dados em um ativo poderoso para o crescimento futuro.

Saiba mais

Healthcare and life sciences success stories

PRINCE (Preclinical Information Center) represents a major milestone in the digitalizing of our preclinical data domain. We think that it can serve as a blueprint for a future domain-centric decentralized data landscape in R&D.
Jonas Münch
Head of IT for Safety & Pharmacology at Bayer

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Histórias de sucesso em saúde e ciências da vida

O PRINCE (Preclinical Information Center) representa um marco importante na digitalização do nosso domínio de dados pré-clínicos. Achamos que ela pode servir como um modelo para um futuro cenário de dados descentralizados no domínio em P&D.
Jonas Münch
Head de TI para segurança e farmacologia na Bayer

Insights mais recentes 

O assistente de pesquisa de IA

Revolucionando a área de P&D em saúde com IA e dados

Descubra como as principais organizações de saúde e ciências biológicas estão transformando seus processos de P&D. Nosso white paper, "O Assistente de Pesquisa de P&D: Seu guia para o futuro da inovação em saúde", explora como IA, machine learning e análise de dados estão acelerando a pesquisa, otimizando o desenvolvimento de medicamentos e melhorando os resultados dos pacientes.

Aprenda estratégias acionáveis para impulsionar a inovação dentro da sua organização.

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Nossas parceiras de confiança

Adotamos uma abordagem centrada no cliente para tudo o que fazemos, incluindo nossas parcerias. Trabalhamos com parceiras selecionadas para oferecer uma variedade de soluções para atender às necessidades e aspirações de nossos clientes. Combinando alcance global com um toque local, aproveitamos nossa rede de parceiros confiáveis para acelerar a escala, a velocidade e os resultados que oferecemos aos nossos clientes de saúde e ciências biológicas.
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competências em saúde e ciências da vida

Nossos recursos da AWS

 

Na Thoughtworks, estamos preparadas para apoiar você em sua jornada com a AWS com as nossas especializações em serviços de saúde e ciências da vida

Aproveite o poder dos dados para a saúde e ciências da vida

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