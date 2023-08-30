Thoughtworks alcança o maior status de um Google Partner para atuação em engajamento de serviços

A Thoughtworks, consultoria global de tecnologia, que integra estratégia, design e engenharia, acaba de anunciar uma parceria com a Google Cloud Premier Partner no Service Engagement Model. Este status, o maior que um Google Cloud Partner pode alcançar, é resultado da competência e expertise da Thoughtworks com os produtos do Google Cloud, incluindo especializações em análise de dados e desenvolvimento de aplicativos.

Para alcançar a posição, as equipes de engenheiros, arquitetos e cientistas de dados da Thoughtworks receberam treinamentos e certificações em arquitetura. O projeto também contemplou um conjunto rigoroso de critérios técnicos e demonstrou as habilidades necessárias para atender clientes na criação de soluções inovadoras no Google Cloud Platform. Além das especializações, a Thoughtworks conquistou mais de 100 certificações e expertises em vários setores, produtos e soluções de tecnologia.

“Estamos muito orgulhosos por nos tornarmos Premier Partner do Google Cloud. É uma conquista muito importante que reforça os resultados do nosso trabalho na tentativa de ajudar clientes a atingirem os seus objetivos digitais”, diz Chad Wathington, Diretor de Estratégia da Thoughtworks. “Como pioneira na indústria de tecnologia, a Thoughtworks sempre abraçou a tecnologia emergente, como IA generativa e experiências imersivas, em nossa entrega contínua aos clientes em escala global, enquanto defende a tecnologia responsável”, complementa.

“A Thoughtworks demonstrou liderança, conhecimento e sucesso comprovados em diversos setores e áreas de produtos do Google Cloud”, garante Kim Lasseter, Diretora Global do Programa de Vantagens para Parceiros Design & Estratégia, Google Cloud. “Estamos animados para que a Thoughtworks, pioneira em engenharia de software, continue a expandir sua prática focada no Google Cloud e ajude clientes a transformarem os seus negócios.”

Thoughtworks no Google Cloud Next

Entre os dias 29 e 31 de agosto, a Globo apresentará o case com a Thoughtworks no Google Cloud Next, nos Estados Unidos, com o tema “Migrações de dados em escala de petabytes à maneira do Google Cloud”, baseado no projeto desenvolvido em parceria.

“A Thoughtworks nos ajudou a construir a base para agregar valor, alcançar escala, acelerar o tempo de lançamentos no mercado e reduzir custos à medida que avançamos em nossa jornada de dados”, explica Bruno Souza, Diretor de Engenharia de Dados e IA da Globo. “A Thoughtworks e a Google Cloud forneceram conhecimento e agilidade na execução de nossa migração de dados, a primeira etapa crucial para criar maior valor comercial a partir da análise e inteligência de dados”, completa.

A Thoughtworks também apresentará suas soluções mais recentes nas áreas de IA generativa, realidade aumentada e virtual.

