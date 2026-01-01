Thoughtworks no Febraban Tech 2026
Vamos nos encontrar em São Paulo.
O maior evento de tecnologia para o setor financeiro da América Latina está chegando e a Thoughtworks estará lá, pronta para conversar, trocar ideias e mostrar como a tecnologia pode transformar negócios de verdade.
De 24 a 26 de agosto no Distrito Anhembi, nosso time estará pronto para receber você no booth B-109. Venha tomar um café conosco para entender como a IA pode impactar a sua operação, explorar cases reais do setor financeiro ou, simplesmente, trocar ideias sobre inovação. Será um prazer conversar com você!
Modernização do mainframe da SulAmerica impulsionada por IA: um caso real de agilidade e escala | 25 de agosto, às 16h40 | Auditório Inovação & Novos Negócios
Descubra os bastidores da jornada de modernização tecnológica de um dos processos mais estratégicos da SulAmérica. Neste painel, vamos revelar o desafio prático de evoluir sistemas complexos para alavancar a agilidade e a eficiência do negócio.
Entenda a estratégia por trás da transição para um modelo elástico em nuvem e veja como o uso de inteligência artificial foi fundamental para compreender e extrair regras de negócio complexas do sistema legado (mainframe). Mais do que uma atualização de infraestrutura, essa jornada estabelece uma fundação tecnológica resiliente e escalável, conduzida de forma segura, em paralelo e sem interrupções na operação.
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