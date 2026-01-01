Thoughtworks no Febraban Tech 2026

Vamos nos encontrar em São Paulo.

O maior evento de tecnologia para o setor financeiro da América Latina está chegando e a Thoughtworks estará lá, pronta para conversar, trocar ideias e mostrar como a tecnologia pode transformar negócios de verdade.

De 24 a 26 de agosto no Distrito Anhembi, nosso time estará pronto para receber você no booth B-109. Venha tomar um café conosco para entender como a IA pode impactar a sua operação, explorar cases reais do setor financeiro ou, simplesmente, trocar ideias sobre inovação. Será um prazer conversar com você!