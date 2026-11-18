Die Ausgangslage: Alle wollen Agentic AI, nur wenige kommen dort an

Nahezu jeder Vorstand formuliert heute das Ziel, „AI-native“ zu werden: Autonome Agenten sollen End-to-end-Prozesse übernehmen, KI soll integraler Bestandteil der eigenen Produkte werden.



Der Anspruch ist richtig, doch die Realität sieht in den meisten Großunternehmen anders aus.



Was wir aktuell flächendeckend beobachten: Dutzende Proofs of Concept (POCs) entstehen parallel in unterschiedlichsten Abteilungen, ambitioniert, oft technisch beeindruckend, aber isoliert.



Der weitaus größte Teil dieser PoCs erreicht nie die Produktionsreife. Es entstehen keine messbaren Effizienzen mit P&L-Sichtbarkeit, keine skalierende KI im Betrieb, kein struktureller Wettbewerbsvorteil. Die Organisation lernt viel, aber sie verändert sich nicht.



Die Forschung zeichnet dasselbe Bild: Laut einer McKinsey-Umfrage schreiben 37% der Befragten KI zumindest einen gewissen Einfluss auf ihr Betriebsergebnis zu. Gleichzeitig zählen jedoch nur rund 6% zu den sogenannten High-Performer-Unternehmen.



Für Agentic AI im Speziellen sagt Gartner voraus, dass bis 2027 40% der Unternehmen autonome KI-Agenten herabstufen oder abschalten, weil Governance-Lücken erst nach Vorfällen im Produktivbetrieb auffallen.



Die Gründe dafür sind vielschichtig. Auf der Mindset-Ebene halten Führungskräfte an gewachsenen Strukturen und Ressourcenhoheiten fest, statt neue Methoden und Technologien als Chance zu begreifen.



Auf der Organisationsebene sind KI-Verantwortlichkeiten fragmentiert: Daten- und KI-Teams finden sich in Business-Domänen, im Bereich des Chief Data Officers, in der IT und in separaten Centers of Excellence, ohne durchgängiges Operating Model.



Die Technologieexperten bringen Methodenkompetenz, aber wenig Domänenkontext mit; die Business-Domänen bringen Fachkompetenz, aber zu wenig Umsetzungskompetenz.



Vibe Coding erzeugt dort zwar schnelle lokale PoCs, doch sobald es um die professionelle Integration in das Unternehmens-Ökosystem geht, stoßen die Silos an ihre Grenzen. Das Ergebnis: lokale Optimierung statt unternehmensweiter Skalierung.



Der am meisten unterschätzte Grund liegt jedoch tiefer, und zwar im Technologiefundament.