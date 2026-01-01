Thoughtworks KI-Richtlinie für das Recruiting

Nutzung von KI während deines Bewerbungsprozesses



Bei Thoughtworks begrüßen wir das transformative Potenzial von KI und ermutigen dich zum verantwortungsvollen Umgang mit diesen Werkzeugen im Rahmen deiner Bewerbung. Wir legen großen Wert auf Transparenz und bitten dich, die Nutzung von GenAI-Tools offenzulegen, da wir deine individuellen Fähigkeiten, deine eigenständige Arbeit und authentische Beiträge schätzen. Bei Assessments und Interviews begrüßen wir einen kompetenten Einsatz von KI-Tools, erwarten jedoch, dass deine Antworten deine Echtzeit-Fähigkeiten und eine kritische Bewertung der AI-generierten Ergebnisse widerspiegeln.



Wir verpflichten uns zu Fairness und verantwortungsvoller KI. Wir verwalten unsere KI-Systeme aktiv durch Tests, Überwachung auf verzerrte Ergebnisse (Bias) und die Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung. Durch einen strengen Governance-Prozess verpflichten wir auch unsere Drittanbieter zur Einhaltung dieser hohen Standards.

Unser Versprechen: Ein menschenzentrierter Ansatz im Recruiting

Wie wir AI in unserem Einstellungsprozess nutzen

Damit wir uns auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – dich kennenzulernen –, nutzen wir GenAI, um die administrativen Aufgaben unseres Recruiting-Teams zu verbessern und zu unterstützen. Es ist wichtig für dich zu wissen, dass KI bei Thoughtworks ein Werkzeug ist, das unsere Mitarbeitenden unterstützt; sie ersetzt sie nicht und trifft keine Einstellungsentscheidungen.

Unser Einsatz von KI beschränkt sich auf die Erweiterung der Fähigkeiten unseres Teams in Bereichen wie:

Optimierung der Kommunikation: Unterstützung unserer Recruiter:innen beim Entwerfen von Nachrichten zur Kontaktaufnahme oder Sicherstellung zeitnaher Antworten auf häufige Anfragen.

Steigerung der Effizienz: Hilfe bei administrativen Aufgaben wie der Terminierung von Interviews und der Organisation von Bewerbungsdaten, wodurch unsere Recruiter:innen mehr qualitative Zeit für Kandidat:innen haben.

Verbesserung von Stellenbeschreibungen: Analyse unserer Stellenausschreibungen, um sicherzustellen, dass sie klar und inklusiv sind und die zu besetzenden Rollen akkurat darstellen.

Was KI nicht tut



Wir möchten eines ganz klarstellen: Alle Einstellungsentscheidungen bei Thoughtworks werden von Menschen getroffen.





KI screent, priorisiert oder lehnt Kandidat:innen nicht ab.

KI führt keine Interviews und bewertet weder deine Fähigkeiten noch deine Erfahrung oder den kulturellen Fit.

KI hat in keinem Teil unseres Auswahlprozesses das letzte Wort.



Jede Bewerbung wird von einem Mitglied unseres Talent-Teams geprüft, und der gesamte Evaluierungsprozess wird von unseren Recruiter:innen und Hiring Manager:innen geleitet.



Unser Versprechen ist es, einen Recruiting-Prozess beizubehalten, der menschliche Interaktion und sorgfältige Abwägung über alles andere stellt. Wir freuen uns darauf, mehr über deinen einzigartigen Werdegang und dein Potenzial zu erfahren.



Wenn du Fragen zu unserem Technologieeinsatz im Einstellungsprozess hast, kannst du dich jederzeit an deine:n Recruiter:in wenden.