Heutzutage ist Software in so gut wie jeder Branche die treibende Kraft hinter Wettbewerbsvorteilen. Doch schnell steigende Kosten und die konkurrierende Nachfrage nach technischen Talenten machen den Aufbau hocheffizienter technischer Organisationen immer schwieriger.

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung von maßgeschneiderter Software sind wir davon überzeugt, dass ein produktiver und zufriedenstellender Arbeitsplatz für Entwickler:innen nicht verhandelbar ist. Als wir feststellten, dass unsere interne Entwickler:innen-Community Schwierigkeiten hatte, neue interne Ideen und Projekte anzustoßen, war uns daher klar, dass wir handeln mussten.

Die Developer Experience neu gestalten

Unsere IT-Abteilung erkannte, dass die Bereitstellung der Infrastruktur, die Auffindbarkeit von Core Assets (wie zum Beispiel APIs, Ereignisse und Daten) und die Einhaltung der Prozesse zur Sicherheitsüberprüfung in einer inkonsistenten und fragmentierten Erfahrung für unsere Teams resultierten. Zwischen dem Start einer neuen Initiative und dem Schreiben der ersten Codezeile lagen im Durchschnitt sieben bis zehn Tage, und die Entwicklung einer Anwendung und deren Übernahme in die Produktion konnte zwei bis fünf Monate dauern. Unsere Entwickler:innen verbrachten insgesamt mehr als 50.000 Stunden (das entspricht der Arbeitszeit von 30 Entwickler:innen pro Jahr) mit Routineaufgaben, und wir wussten, dass wir ihre Frustration verringern konnten, indem wir sie effizienter machten.

Wir überdachten unsere technischen Plattformen und entwickelten NEO (eine Plattform für eine netzwerkfähige Organisation oder Network Enabled Organization). NEO bietet mehrere Selfservice-Funktionen und Tools für Entwickler:innen, um Reibungsverluste zu beseitigen und den Entwicklungsprozess zu optimieren.

Mit seinem Selfservice-Onboarding für Teammitglieder, den leicht auffindbaren Core Assets und internen Anwendungen, den Entwicklungsbeschleunigern und Starter-Kits sowie der Standardisierung der Infrastrukturbereitstellung und des Sicherheitsüberprüfungsprozesses hat NEO die Art und Weise, wie die Entwickler:innen bei Thoughtworks Anwendungen erstellen, erheblich verändert. NEO stellt die Entwickler:innen und ihre Produktentwicklungsjourney in den Mittelpunkt und hilft ihnen, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren — die Entwicklung von Software, die schnell einen geschäftlichen Mehrwert liefert.