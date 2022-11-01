Heutzutage ist Software in so gut wie jeder Branche die treibende Kraft hinter Wettbewerbsvorteilen. Doch schnell steigende Kosten und die konkurrierende Nachfrage nach technischen Talenten machen den Aufbau hocheffizienter technischer Organisationen immer schwieriger.
Als führendes Unternehmen in der Entwicklung von maßgeschneiderter Software sind wir davon überzeugt, dass ein produktiver und zufriedenstellender Arbeitsplatz für Entwickler:innen nicht verhandelbar ist. Als wir feststellten, dass unsere interne Entwickler:innen-Community Schwierigkeiten hatte, neue interne Ideen und Projekte anzustoßen, war uns daher klar, dass wir handeln mussten.
Die Developer Experience neu gestalten
Unsere IT-Abteilung erkannte, dass die Bereitstellung der Infrastruktur, die Auffindbarkeit von Core Assets (wie zum Beispiel APIs, Ereignisse und Daten) und die Einhaltung der Prozesse zur Sicherheitsüberprüfung in einer inkonsistenten und fragmentierten Erfahrung für unsere Teams resultierten. Zwischen dem Start einer neuen Initiative und dem Schreiben der ersten Codezeile lagen im Durchschnitt sieben bis zehn Tage, und die Entwicklung einer Anwendung und deren Übernahme in die Produktion konnte zwei bis fünf Monate dauern. Unsere Entwickler:innen verbrachten insgesamt mehr als 50.000 Stunden (das entspricht der Arbeitszeit von 30 Entwickler:innen pro Jahr) mit Routineaufgaben, und wir wussten, dass wir ihre Frustration verringern konnten, indem wir sie effizienter machten.
Wir überdachten unsere technischen Plattformen und entwickelten NEO (eine Plattform für eine netzwerkfähige Organisation oder Network Enabled Organization). NEO bietet mehrere Selfservice-Funktionen und Tools für Entwickler:innen, um Reibungsverluste zu beseitigen und den Entwicklungsprozess zu optimieren.
Mit seinem Selfservice-Onboarding für Teammitglieder, den leicht auffindbaren Core Assets und internen Anwendungen, den Entwicklungsbeschleunigern und Starter-Kits sowie der Standardisierung der Infrastrukturbereitstellung und des Sicherheitsüberprüfungsprozesses hat NEO die Art und Weise, wie die Entwickler:innen bei Thoughtworks Anwendungen erstellen, erheblich verändert. NEO stellt die Entwickler:innen und ihre Produktentwicklungsjourney in den Mittelpunkt und hilft ihnen, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren — die Entwicklung von Software, die schnell einen geschäftlichen Mehrwert liefert.
Aus technischer Sicht hat die Plattform einen neuen Prozess für die „Internal Open Source“ oder das „Innersourcing“ unserer Anwendungen eingeführt. So können Thoughtworker:innen ihre Projekte als interne Open Source kennzeichnen, damit Entwickler:innen weltweit zum Wachstum unserer Anwendungen beitragen können. Die Plattform integriert GCP, GitHub, CircleCI, Kong API, Kafka, Okta und andere Plattformprodukte, um Entwickler:innen eine nahtlose Erfahrung zu bieten, und nutzt eine Micro-Frontend-Architektur (eingebettete Anwendungen) zur Integration verschiedener Produktkomponenten.
Eine preisgekrönte Plattform
Durch die Automatisierung vieler der gängigen und komplexen Entwicklungsaufgaben, die ausgeführt werden müssen, hat NEO den Anwendungsentwicklungsprozess von der Idee bis zum Ergebnis um durchschnittlich 30 % beschleunigt. Als Anerkennung der Innovation und technischen Exzellenz der Plattform wurde sie kürzlich mit dem CIO 100 Award von Foundry ausgezeichnet.
Unsere internen IT-Teams haben unglaublich hart daran gearbeitet, NEO aufzubauen und unsere digitale Plattformstrategie für Thoughtworks-Entwickler:innen zu realisieren. Der CIO 100 Award ist ein Beweis für die erstklassige IT-Organisation von Thoughtworks und ihrem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und Exzellenz.
Im Laufe der Zeit konnten wir eine solides und beständiges Nutzerwachstum verzeichnen — mit mehr als 700 Teams, die die Plattform nutzen, ist NEO zum Standard für die Entwicklung aller neuen Produkte innerhalb von Thoughtworks geworden.
Ergebnisse
30 % schnellere Zykluszeit
von der Idee bis zum Go-Live
90 % verbesserte Enterprise Agility
für IT-beschleunigte Veränderungen in der Geschäftsstruktur
90 % der Entwickler:innen fühlen sich effektiver
und daher engagierter
Blick in die Zukunft
Unsere internen IT-Teams verbessern NEO weiterhin, indem sie neue Funktionen entwickeln und die Effektivität unserer Entwickler:innen noch weiter optimieren. Zu den Funktionen auf unserer Roadmap zählen die AWS-Integration, die Verbesserung der Erfahrung von Herausgeber:innen und Nutzer:innen von Core Assets, Compliance bei der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden und Anwendungen aufrechtzuerhalten, eine bessere Personalisierung und Anpassung mit Access Management, bessere Entwickler:innenprofile und die weitere Integration mit anderen internen IT-Kernsystemen.
Die hohe Nachfrage nach technischen Talenten unterstreicht nur die Wirkung, die eine gesunde und effektive technische Organisation auf die Motivation und Bindung von Talenten haben kann. Es war unerlässlich, die Erfahrung unserer Entwickler:innen zu verbessern und ihnen eine Reihe von Selfservice-Funktionen zur Verfügung zu stellen, um die Zeit für die Umsetzung ihrer Ideen in die Realität zu verkürzen. Mit NEO tragen wir zur betrieblichen Effizienz des Unternehmens bei, weil wir damit die Effektivität unserer Entwickler:innen um 30 % verbessern können.
NEO wurde speziell als internes Entwickler:innenportal entwickelt und ist daher nicht extern verfügbar. Wenn Ihr Unternehmen bei der Optimierung der Developer Experience vor ähnlichen Herausforderungen steht, kontaktieren Sie uns, um die verfügbaren Tools und Ansätze zu besprechen.
Erfahren Sie in diesem Podcast mehr darüber, wie wir die Plattform NEO entwickelt und bereitgestellt haben.