Hoy en día, el software es la fuerza motora de la ventaja competitiva en todos los sectores; sin embargo, el rápido aumento de los costos y la demanda competitiva de grandes talentos técnicos hacen que cada vez sea más difícil crear organizaciones de ingeniería altamente eficientes.

Como líder en el desarrollo de software a medida, Thoughtworks cree que crear un lugar de trabajo productivo y satisfactorio para los ingenieros no es negociable, así que cuando descubrimos que nuestra comunidad interna de desarrolladores tenía dificultades para poner en marcha nuevas ideas y proyectos internos, supimos que teníamos que actuar.

Reimaginar la experiencia del programador

Nuestro departamento de TI se dio cuenta de que el aprovisionamiento de infraestructura, el descubrimiento de activos básicos (como API, eventos y datos) y el seguimiento del proceso de revisión de seguridad contribuían a una experiencia incoherente y fragmentada para nuestros equipos. El tiempo transcurrido entre la puesta en marcha de una nueva iniciativa y la escritura de la primera línea de código era de una media de 7 a 10 días, y la creación de una aplicación y su puesta en producción podía llevar entre 2 y 5 meses. Nuestros desarrolladores invertían colectivamente más de 50.000 horas (el equivalente al tiempo de 30 desarrolladores al año) en tareas rutinarias, y sabíamos que podíamos reducir su frustración haciéndolos más eficientes.

Decidimos reimaginar la experiencia de los desarrolladores repensando las plataformas de ingeniería y construyendo NEO (una plataforma para una Organización Habilitada para Redes). NEO ofrece múltiples funciones de autoservicio y herramientas para desarrolladores que eliminan las fricciones y agilizan el proceso de desarrollo.

NEO ha cambiado significativamente la forma en que los desarrolladores crean aplicaciones dentro de Thoughtworks gracias a la incorporación de los miembros del equipo mediante autoservicio, los activos centrales y las aplicaciones internas totalmente localizables, los aceleradores de desarrollo y los kits de inicio, así como la estandarización del aprovisionamiento de infraestructura y el proceso de revisión de seguridad. Mantiene al desarrollador y su viaje de desarrollo de productos en el centro y les ayuda a centrarse en lo más importante: desarrollar software para ofrecer valor empresarial rápidamente.