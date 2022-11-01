Hoy en día, el software es la fuerza motora de la ventaja competitiva en todos los sectores; sin embargo, el rápido aumento de los costos y la demanda competitiva de grandes talentos técnicos hacen que cada vez sea más difícil crear organizaciones de ingeniería altamente eficientes.
Como líder en el desarrollo de software a medida, Thoughtworks cree que crear un lugar de trabajo productivo y satisfactorio para los ingenieros no es negociable, así que cuando descubrimos que nuestra comunidad interna de desarrolladores tenía dificultades para poner en marcha nuevas ideas y proyectos internos, supimos que teníamos que actuar.
Reimaginar la experiencia del programador
Nuestro departamento de TI se dio cuenta de que el aprovisionamiento de infraestructura, el descubrimiento de activos básicos (como API, eventos y datos) y el seguimiento del proceso de revisión de seguridad contribuían a una experiencia incoherente y fragmentada para nuestros equipos. El tiempo transcurrido entre la puesta en marcha de una nueva iniciativa y la escritura de la primera línea de código era de una media de 7 a 10 días, y la creación de una aplicación y su puesta en producción podía llevar entre 2 y 5 meses. Nuestros desarrolladores invertían colectivamente más de 50.000 horas (el equivalente al tiempo de 30 desarrolladores al año) en tareas rutinarias, y sabíamos que podíamos reducir su frustración haciéndolos más eficientes.
Decidimos reimaginar la experiencia de los desarrolladores repensando las plataformas de ingeniería y construyendo NEO (una plataforma para una Organización Habilitada para Redes). NEO ofrece múltiples funciones de autoservicio y herramientas para desarrolladores que eliminan las fricciones y agilizan el proceso de desarrollo.
NEO ha cambiado significativamente la forma en que los desarrolladores crean aplicaciones dentro de Thoughtworks gracias a la incorporación de los miembros del equipo mediante autoservicio, los activos centrales y las aplicaciones internas totalmente localizables, los aceleradores de desarrollo y los kits de inicio, así como la estandarización del aprovisionamiento de infraestructura y el proceso de revisión de seguridad. Mantiene al desarrollador y su viaje de desarrollo de productos en el centro y les ayuda a centrarse en lo más importante: desarrollar software para ofrecer valor empresarial rápidamente.
Desde una perspectiva técnica, la plataforma ha introducido un nuevo proceso para el "código abierto interno" o "Innersourcing" de nuestras aplicaciones, permitiendo a los Thoughtworkers designar sus proyectos como código abierto interno para que los desarrolladores de todo el mundo puedan contribuir a hacer crecer nuestras aplicaciones. Integra GCP, GitHub, CircleCI, Kong API, Kafka, Okta y otros productos de la plataforma para ofrecer una experiencia fluida a los desarrolladores y utiliza una arquitectura micro front-end (aplicaciones integradas) para integrar varios componentes del producto.
Una plataforma premiada
Al automatizar muchas de las tareas de desarrollo comunes y complejas que hay que realizar, NEO ha acelerado el proceso de desarrollo de aplicaciones, desde la idea hasta el resultado, en una media del 30%. Recientemente ganó el premio CIO 100 de Foundry, que reconoce la innovación y la excelencia técnica de la plataforma.
Nuestros equipos internos de TI han trabajado increíblemente duro para construir NEO y hacer realidad nuestra estrategia de plataforma digital para los desarrolladores de Thoughtworks. El premio CIO 100 es un testimonio de la organización de TI de clase mundial de Thoughtworks y su impulso hacia la mejora continua en la búsqueda de la excelencia".
Con el tiempo hemos visto un crecimiento sólido y constante de los usuarios, con más de 700 equipos que utilizan la plataforma, y NEO se ha convertido en el valor predeterminado para todo el desarrollo de nuevos productos dentro de Thoughtworks.
Resultados
Tiempo de ciclo un 30% más rápido
de idea a go live
90% de agilidad empresarial mejorada
para cambios en la estructura empresarial acelerados por las TI
El 90% de los desarrolladores se sienten más eficaces
y, por tanto, más comprometidos
Mirando al futuro
Nuestros equipos internos de TI siguen mejorando NEO mediante la creación de nuevas funciones y mejorando aún más la eficacia de nuestros desarrolladores. Entre las futuras funciones de nuestra hoja de ruta se incluyen la integración con AWS, la mejora de la experiencia de los editores y consumidores de activos principales, la posibilidad de que los equipos mantengan la conformidad a medida que evolucionan su personal y sus aplicaciones, una mejor personalización y adaptación con gestión de accesos, perfiles de desarrollador mejorados y una mayor integración con otros sistemas centrales de TI internos.
La gran demanda actual de talento tecnológico sólo sirve para subrayar el efecto que puede tener una organización de ingeniería sana y eficaz a la hora de motivar y retener el talento. Era imperativo reimaginar la experiencia de los desarrolladores y ofrecerles múltiples capacidades de autoservicio para acelerar el tiempo necesario para convertir sus ideas en realidad. Con NEO, contribuimos a la eficiencia operativa de la empresa mejorando la eficacia de los desarrolladores en un 30%.
NEO se creó a medida como un portal interno para desarrolladores y, como tal, no está disponible externamente. Si tu organización se enfrenta a retos similares a la hora de agilizar la experiencia de los desarrolladores, ponte en contacto con nosotros para hablar de las herramientas y enfoques disponibles.
En este podcast le explicamos cómo diseñamos y desarrollamos la plataforma NEO.