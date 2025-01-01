Afterworks: Unsere Geschichte weiter.

Das Thoughtworks-Alumni-Netzwerk Afterworks ist nicht nur eine Plattform. Es ist ein gemeinsamer Raum für Neugierige, Mitwirkende und Change-Maker, die Teil von Thoughtworks sind, waren und weiterhin sein werden.

Hier findest du bekannte Gesichter und neue Ideen. Du kannst wieder mit Menschen in Kontakt treten, die deinen Weg geprägt haben, Einblicke gewinnen, die Wachstum anregen und Möglichkeiten entdecken, weiterhin einen wahren Impact zu schaffen.

Afterworks ist eine Erweiterung der Thoughtworks-Kultur. Es erinnert uns daran, dass die Arbeit, die Erkenntnisse und der Impact, die wir gemeinsam erzielen, nicht enden. Sie entwickeln sich weiter.

Einmal Thoughtworker:in, immer Thoughtworker:in.