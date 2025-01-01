Afterworks ist unser Alumni-Netzwerk. Es ist eine globale Community für aktuelle und ehemalige Thoughtworker:innen und ein Ort, an dem du in Verbindung bleiben, Wissen teilen und berufliche Beziehungen pflegen kannst.
Afterworks: Unsere Geschichte weiter.
Das Thoughtworks-Alumni-Netzwerk Afterworks ist nicht nur eine Plattform. Es ist ein gemeinsamer Raum für Neugierige, Mitwirkende und Change-Maker, die Teil von Thoughtworks sind, waren und weiterhin sein werden.
Hier findest du bekannte Gesichter und neue Ideen. Du kannst wieder mit Menschen in Kontakt treten, die deinen Weg geprägt haben, Einblicke gewinnen, die Wachstum anregen und Möglichkeiten entdecken, weiterhin einen wahren Impact zu schaffen.
Afterworks ist eine Erweiterung der Thoughtworks-Kultur. Es erinnert uns daran, dass die Arbeit, die Erkenntnisse und der Impact, die wir gemeinsam erzielen, nicht enden. Sie entwickeln sich weiter.
Einmal Thoughtworker:in, immer Thoughtworker:in.
Ressourcen für Afterworks
Aktualisiere deine Daten, teile deine Erfahrungen und zeige deine Expertise.
Suche und vernetze dich mit Thoughtworker:innen und Alumni auf der ganzen Welt.
Werde Teil von Communitys, basierend auf Standort, Interessen, Expertise oder.
Entdecke unsere neuesten Karrieremöglichkeiten bei Thoughtworks. Manchmal ist der beste nächste Schritt ein vertrauter.
Greife auf Karriereressourcen zu, poste Jobangebote und erhalte Beratung, um deine Laufbahn voranzubringen.
Entdecke Einblicke, Storys und Thought Leadership aus der Afterworks-Community.
Entdecke Alumni-Events, Treffen sowie Webinare und nimm daran teil.
Teile und suche Ideen, Wissen und Möglichkeiten mit der globalen Community.
FAQs
-
-
Jede:r aktuelle oder ehemalige Thoughtworker:in ist willkommen, Teil der Community zu sein, solange sie im Guten (bei uns) sind oder waren.
-
Als Afterworks-Mitglied kannst du dich auf unserer Plattform einloggen und dich mit aktuellen Thoughtworker:innen und Alumni vernetzen, Inhalte beisteuern, auf Einblicke und Artikel zugreifen, Gruppen beitreten, Karriere-Support entdecken, an Events teilnehmen und Wissen teilen.
-
Du kannst dich über den „Register“-Link anmelden. Sobald du registriert bist, erhältst du vollen Zugriff auf die Plattform und ihre Funktionen.
-
Wenn die Informationen, die du im Registrierungsformular angegeben hast, mit unseren Unterlagen übereinstimmen, wird deine Registrierung sofort bearbeitet. Sollten sie nicht übereinstimmen, müssen wir sie manuell prüfen, was ein oder zwei Tage dauern kann.
-
Die Plattform bietet Updates über Artikel, Newsletter und den Event-Bereich, um dich mit der globalen Alumni-Community in Verbindung zu halten.
-
Ja! Wir ermutigen alle aktuellen Thoughtworker:innen, dem Netzwerk beizutreten und diese Community gemeinsam wachsen zu lassen.
-
Für technischen Support kontaktiere bitte admin-alumni@thoughtworks.com.