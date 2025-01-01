Thoughtworks数字化转型及运营业务主管Lenara Aliyeva解释说：“大众富裕阶层历来容易遭到忽视。私人银行往往只关注高净值人群，大多数私人银行并不考虑资产低于200万美元的阶层。不过，从近期趋势来看，许多公司已全面重组业务，以满足大众富裕阶层的需求。很多公司分拆为两家子公司，一家继续专注于以顾问为主导的高端业务，另一家则专注于大众富裕阶层。”

此外，随着婴儿潮一代纷纷将资产移交给继承人，史上最大规模的财富转移已经拉开序幕。研究公司Cerulli Associates预计，到2045年，这种再分配的财富价值将高达80万亿美元。

尽管所有这一切形势都为财富管理公司带来了巨大的机遇，但并非所有公司都已准备好迎接相应的挑战。

首先，人们的期望在不断变化，而这种变化并不总是有利于传统财富管理公司。Thoughtworks金融服务技术总监Omar Bashir表示，新一代高净值人士（HNWI）大多是在数字服务的熏陶下成长起来的，“他们将会更换祖辈的财富管理顾问，转而选择能提供自动化和自助服务功能的公司，在这些公司里，顾问的效率更高，提供的体验也更值得信赖”。

此外，新一代高净值人士拥有更丰富的选择。Thoughtworks财富管理和资本市场首席顾问Bhavin Shah表示：“Wealthfront和Betterment等在线财富管理公司推出了令人惊叹的产品，可方便投资者快速入门，轻松交易或投资各类资产。现在，即便是传统的财富管理公司也需要提供便捷的入门流程、数字体验以及直观的用户界面。在Spotify和Netflix等应用程序中，一切似乎都已实现个性化，习惯于使用这些应用程序的投资者对其他金融服务也有了类似的期待。”

年轻投资者还越来越关注资金的投资去向。巴克莱银行（Barclays）有一项研究表明，40%的40岁以下高净值人士不仅考虑过负责任投资原则，还已经将其付诸实践。