“O segmento ‘mass affluent’ era tradicionalmente negligenciado”, explica Lenara Aliyeva, Diretora de Transformação Digital e Operações na Thoughtworks. “Bancos privados costumavam focar apenas em clientes com alto patrimônio; a maioria ignorava quem tinha menos de US$ 2 milhões. Mas, acompanhando as tendências recentes, várias empresas reestruturaram completamente seus negócios para atender a esse público. Muitas se dividiram em duas subsidiárias: uma continua dedicada ao segmento de clientela exclusiva, com atendimento personalizado, e outra focada exclusivamente no segmento ‘mass affluent’”.



E mais ainda, a maior transferência de riqueza da história está em curso com a geração pós-guerra passando o bastão para seus herdeiros – uma redistribuição que, segundo a consultoria Cerulli Associates, deve superar US$ 80 trilhões até 2045.

Tudo isso representa uma oportunidade enorme para os gestores de patrimônio – mas nem todos estão preparados para aproveitá-la.



De um lado, as expectativas estão mudando de forma que nem sempre beneficia os provedores tradicionais. Criada em meio a serviços digitais, “a maioria da nova geração de indivíduos com patrimônio líquido elevado (high net worth individuals - HNWI) trocará os consultores de seus pais por empresas que oferecem automação e recursos de autoatendimento, onde os consultores são mais eficientes e a experiência é mais confiável”, diz Omar Bashir, Diretor Técnico de Serviços Financeiros da Thoughtworks.



Essa nova geração também tem uma abundância de opções. “Gestoras de patrimônio online como Wealthfront e Betterment disponibilizaram produtos incríveis e tornaram muito fácil para os investidores ingressarem rapidamente e negociarem ou investirem em diversas classes de ativos”, observa Bhavin Shah, Consultor Principal de Gestão de Patrimônio e Mercados de Capital da Thoughtworks. “Mesmo as gestoras tradicionais agora precisam oferecer processos de entrada ágeis, experiências digitais e interfaces intuitivas. Acostumados a aplicativos como Spotify e Netflix, onde tudo parece personalizado, os investidores esperam algo semelhante nos serviços financeiros.”

Investidores mais jovens também estão cada vez mais conscientes sobre onde seu dinheiro está sendo aplicado, com um estudo do Barclays mostrando que 40% dos HNWIs abaixo de 40 anos não apenas consideraram os princípios de investimento responsável, mas já os colocaram em prática.

