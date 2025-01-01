Tendências em gestão de patrimônio: Expectativas em alta
Mesmo com a economia global em um momento desafiador, o crescimento da riqueza permanece constante. A desaceleração do mercado financeiro foi compensada por maiores avaliações de ativos reais, elevando o patrimônio global total para US$ 516 trilhões em 2022, de acordo com o Boston Consulting Group, um aumento de 1% em relação ao ano anterior.
A trajetória é especialmente promissora no segmento de "alta renda", geralmente definido como pessoas com ativos investíveis entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão, à medida que a classe média em mercados emergentes como China e Índia experimenta uma expansão sem precedentes. Espera-se que as economias emergentes representem quase um terço da riqueza global até 2027, acima de um quarto hoje - um mercado potencialmente endereçável grande demais para ser ignorado.
Mercados emergentes estão impulsionando a expansão global de patrimônio
Fonte: Credit Suisse/UBS
“O segmento ‘mass affluent’ era tradicionalmente negligenciado”, explica Lenara Aliyeva, Diretora de Transformação Digital e Operações na Thoughtworks. “Bancos privados costumavam focar apenas em clientes com alto patrimônio; a maioria ignorava quem tinha menos de US$ 2 milhões. Mas, acompanhando as tendências recentes, várias empresas reestruturaram completamente seus negócios para atender a esse público. Muitas se dividiram em duas subsidiárias: uma continua dedicada ao segmento de clientela exclusiva, com atendimento personalizado, e outra focada exclusivamente no segmento ‘mass affluent’”.
E mais ainda, a maior transferência de riqueza da história está em curso com a geração pós-guerra passando o bastão para seus herdeiros – uma redistribuição que, segundo a consultoria Cerulli Associates, deve superar US$ 80 trilhões até 2045.
Tudo isso representa uma oportunidade enorme para os gestores de patrimônio – mas nem todos estão preparados para aproveitá-la.
De um lado, as expectativas estão mudando de forma que nem sempre beneficia os provedores tradicionais. Criada em meio a serviços digitais, “a maioria da nova geração de indivíduos com patrimônio líquido elevado (high net worth individuals - HNWI) trocará os consultores de seus pais por empresas que oferecem automação e recursos de autoatendimento, onde os consultores são mais eficientes e a experiência é mais confiável”, diz Omar Bashir, Diretor Técnico de Serviços Financeiros da Thoughtworks.
Essa nova geração também tem uma abundância de opções. “Gestoras de patrimônio online como Wealthfront e Betterment disponibilizaram produtos incríveis e tornaram muito fácil para os investidores ingressarem rapidamente e negociarem ou investirem em diversas classes de ativos”, observa Bhavin Shah, Consultor Principal de Gestão de Patrimônio e Mercados de Capital da Thoughtworks. “Mesmo as gestoras tradicionais agora precisam oferecer processos de entrada ágeis, experiências digitais e interfaces intuitivas. Acostumados a aplicativos como Spotify e Netflix, onde tudo parece personalizado, os investidores esperam algo semelhante nos serviços financeiros.”
Investidores mais jovens também estão cada vez mais conscientes sobre onde seu dinheiro está sendo aplicado, com um estudo do Barclays mostrando que 40% dos HNWIs abaixo de 40 anos não apenas consideraram os princípios de investimento responsável, mas já os colocaram em prática.
Investimento responsável em alta para jovens com patrimônio líquido individual elevado
Fonte: Barclays
"As pessoas agora querem saber o impacto ambiental de seus investimentos, então os gestores de patrimônio precisam buscar esses dados e associá-los a seus produtos, se quiserem atrair a geração mais jovem", diz Bashir.
Enquanto a demanda por serviços diversificados, personalizados e baseados em tecnologia cresce, as gestoras de patrimônio lutam com margens cada vez menores devido à concorrência e à pressão dos investidores sobre taxas. Os custos também continuam a aumentar devido aos investimentos necessários em operações, compliance e contratação de consultores.
Especialistas da Thoughtworks acreditam que há uma forma para que as gestores de patrimônio possam conciliar esse círculo e entregar, de forma econômica, as experiências personalizadas que as clientes esperam, em escala. Mas isso depende do desenvolvimento de uma abordagem "digital-first" que, para muitas empresas, implicará em profundas mudanças tecnológicas e organizacionais.
"As pessoas agora querem saber o impacto ambiental de seus investimentos, então os gestores de patrimônio precisam buscar esses dados e associá-los a seus produtos, se quiserem atrair a geração mais jovem", diz Bashir.
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros da Thoughtworks.
Gestoras de patrimônio sob pressão para entregar às clientes experiências personalizadas e fluidas
"Em algumas gestoras de patrimônio", observa Bashir, "uma grande parcela da receita é gasta em atividades que poderiam ser automatizadas – uma área onde as empresas deveriam se inspirar no manual das fintechs."
"As fintechs fizeram grandes avanços para garantir que seus processos sejam automatizados e sem fricção", ele diz. "Elas trabalham com a perspectiva do autoatendimento, para que a cliente possa ver os produtos, simular como um investimento se comportará em dois, cinco, dez anos, até mesmo criar conjuntos de produtos para construir um portfólio. Enquanto isso, em firmas tradicionais, o consultor ainda faz tudo isso pela pessa que investide."
A inflexibilidade da tecnologia legada pode dificultar para as pessoas consultoras oferecer com eficiência os serviços, insights e ofertas personalizadas que as clientes desejam.
“Muitas gestores de patrimônio oferecem algum nível de interação digital, mas os processos e sistemas ainda não são completamente livres de fricção.''
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros, Thoughtworks
''Muitas gestoras de patrimônio oferecem algum tipo de interação digital, mas os processos e sistemas ainda não são completamente livres de fricção'', explica Bashir. "As atividades de atendimento ao cliente costumam ser apoiadas em processos manuais e um grande número de pessoas.''
A prestação manual de serviços também é cara. O crescente grupo de pessoas investidoras de alta renda pode ser um mercado com potencial significativo, mas seus portfólios geralmente pequenos e a incapacidade de pagar as taxas para consultoria especializada significam que as empresas não podem atender a esse segmento da forma tradicional, baseada em consultores.
Ao mesmo tempo, 'considerando que a situação financeira de cada cliente é única, com níveis individuais de tolerância a risco e objetivos, a personalização permanece essencial,' destaca Bashir.
Shah observa que mesmo que as necessidades de uma cliente sejam a princípio relativamente básicas, à medida que os ativos aumentam, suas situações financeiras muitas vezes se tornam multidimensionais, seja devido a questões como tributação ou eventos da vida como casamento ou nascimento de filhos. "Isso dificulta a criação de uma solução padrão ou a terceirização total do serviço para uma plataforma digital,' diz ela. "A necessidade de perspectiva humana e serviços personalizados aumenta."
A formidável tarefa das gestoras de patrimônio tradicionais é, portanto, controlar custos e democratizar o acesso a oportunidades de investimento, escalando serviços e reduzindo a dependência da aquisição e gestão de clientes por pessoas consultoras – sem perder a personalização e a qualidade de experiência que as pessoas investidoras esperam.
"As gestoras de patrimônio e consultoras tradicionais construíram confiança ao longo dos anos e, por isso, mantêm uma vantagem competitiva significativa,' diz Bashir. "O que eles estão lutando é para construir uma oferta digital que possa preencher algumas dessas outras lacunas."
"As gestoras de patrimônio e consultoras tradicionais construíram confiança ao longo dos anos e, por isso, mantêm uma vantagem competitiva significativa,. "O que eles estão lutando é para construir uma oferta digital que possa preencher algumas dessas outras lacunas."
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros, Thoughtworks
A experiência ideal da pessoa usuária está enraizada no que Shah chama de "hiperpersonalização", onde as características únicas e dados em tempo real de cada cliente são utilizados para criar um alcance e serviços ainda mais direcionados. Isso começa na fase de onboarding. Assim que uma avaliação do perfil de risco é concluída e a pessoa usuária compartilha contexto sobre o estado de suas finanças, níveis de tolerância ao risco e objetivos de poupança e investimento existentes, essa informação pode ser alimentada em uma plataforma equipada com análise de dados e Inteligência Artificial (IA) para permitir recomendações de portfólio apropriadas para o perfil da pessoa usuária. Elas podem ser então apresentadas por um consultor ou mesmo adotadas pela própria pessoa usuária em um modelo de investimento "faça você mesmo".
"Uma das principais razões pelas quais as pessoas desejam personalização é reduzir o ruído", diz Bashir. "Por exemplo, se um investidor tem um perfil avesso ao risco, não faz sentido empurrá-lo para investimentos de alta volatilidade, enquanto o oposto é verdadeiro para alguém com um apetite de risco mais forte. No entanto, a personalização também tem uma pegadinha. As preferências da pessoa usuária podem mudar, então ela quer ser apresentada a algo novo ou ligeiramente diferente."
O contexto em constante mudança é a razão pela qual é crucial continuar extraindo dados ao longo de vários estágios do ciclo de vida da pessoa usuária, para garantir que o portfólio esteja otimizado para eventos da vida como a chegada de um novo membro da família ou a aposentadoria iminente. "Os gestores de patrimônio podem utilizar dados e seus insights para entender a melhor forma de equilibrar o portfólio, seja que haja necessidade de sair de algumas posições ou fazer um novo investimento em uma classe de ativos diferente", explica Shah.
Impulsionando e otimizando a jornada do cliente em gestão de patrimônio por meio de dados
Fonte: Thoughtworks
Os recursos de dados também podem apontar oportunidades de vendas cruzadas de produtos relevantes para a pessoa usuária em um determinado estágio, como apólices de seguro ou hipotecas – ou, no caso de HNIs, potenciais investimentos especializados em mercados privados ou crédito estruturado.
Essa interação regular "cria uma forte fidelização da pessoa usuária, pois ela fica segura de que tudo o que está sendo oferecido é altamente contextualizado e próximo às suas necessidades", diz Shah.
Fechando o ciclo: Empoderando gestoras de patrimônio por meio dos dados
Um mecanismo de dados abrangente e constantemente atualizado faz tanto pela experiência do gestor quanto pela do cliente, seja destacando clientes em potencial mais relevantes ou gerando insights que enriquecem o relacionamento com o cliente. A falta desses recursos, por outro lado, pode ter consequências para atrair e reter gestores.
"Há uma demanda de mercado constantemente alta por gestores experientes, pois eles frequentemente podem levar seus clientes consigo quando saem", diz Aliyeva. "E eles provavelmente irão para empresas onde estejam mais capacitados para atender seus clientes com ferramentas modernas e não precisam gastar tempo se desculpando por um serviço ruim devido a tecnologia obsoleta e processos complicados."
"Há uma demanda de mercado constantemente em alta por gestoras experientes, pois elas frequentemente podem levar seus clientes consigo quando saem. E, provavelmente, eles irão para empresas onde sejam mais capacitados para atender suas clientes com ferramentas modernas.''
Lenara Aliyeva
Diretora de Transformação Digital e Operações, Thoughtworks
Uma abordagem de plataforma permite que gestoras de patrimônio tradicionais criem experiências modernas para gestores, onde toda a jornada da cliente é integrada e informações pertinentes são fornecidas automaticamente ao longo do caminho. "O gestor ganha muito mais tempo porque não está procurando informações ou fazendo trabalho operacional, podendo se concentrar em construir melhores relacionamentos e dar o melhor conselho possível", diz Shah.
"A base para fornecer este nível de serviço ao cliente e ao gestor é similar - tecnologia modular, desacoplada e componível", explica Bashir. "Esses blocos podem ser reunidos de forma significativa com uma plataforma, para criar novos produtos e serviços rapidamente e torná-los acessíveis a quem precisar."
Um desses "blocos" é a GenAI, que tem gerado muito entusiasmo em gestão de patrimônio e serviços financeiros como um todo. A recente aprovação da Lei de IA da União Europeia, que define uma série de requisitos para transparência e supervisão humana de sistemas de IA, foi um lembrete de que a regulamentação provavelmente terá um impacto significativo na forma como essas tecnologias são adotadas e aplicadas nas indústrias financeira e outras. No entanto, as empresas já estão explorando as possibilidades e, em alguns casos, colhendo os benefícios.
O ato da União Européia sobre IA: Uma abordagem para controle de sistemas de alto risco
Fonte: European Commission
"Do lado do cliente, estamos observando a utilização da GenAI para educar o cliente, por exemplo, respondendo a perguntas amplas sobre como funcionam private equity ou investimentos alternativos", diz Shah. "Também pode ajudar os clientes a realizar tarefas simples, como alterar seu endereço ou e-mail."
Para os gestores, a GenAI promete economizar tempo e aumentar a produtividade assumindo tarefas de menor nível, como preencher formulários, e poderia assumir algumas funções de maior valor. Por exemplo, Bashir observa que em algumas gestoras de patrimônio tradicionais, os gestores de relacionamento ainda compilam manualmente notas sobre os objetivos de investimento de um cliente e as levam aos especialistas em investimentos, que criam cestas de produtos com essas características e as simulam na carteira do cliente, antes de serem apresentadas a ele.
Hoje, um agente GenAI poderia olhar para dados de mercado ou produtos enquanto o gestor de relacionamento está interagindo com o cliente e automaticamente gerar e simular uma lista de produtos adequados, até mesmo classificá-los em termos de alinhamento com as necessidades que o cliente listou. "Um especialista em investimentos pode revisá-los para fornecer a camada necessária de supervisão humana e encaminhá-los ao gestor de relacionamento que pode levá-los ao cliente, economizando tempo e esforço consideráveis no processo", diz Bashir.
Especialmente em segmentos especializados como private wealth, o papel do gestor é frequentemente apresentar investimentos relevantes que podem não estar necessariamente disponíveis publicamente ou anunciados, como colocações privadas ou negócios de infraestrutura. Isso requer um profundo conhecimento do mercado e um ouvido constantemente atento - mas os gestores têm limites no número de fontes que podem absorver e informações que podem processar.
"É aqui que a IA e os dados podem entrar", diz Aliyeva. "Os sinais de eventos macroeconômicos, todos os lançamentos de novos produtos de, por exemplo, fundos de private equity, todo esse oceano de informações pode ser combinado com os requisitos específicos de um cliente e o que é mais relevante para ele em sua jornada financeira para chegar às melhores opções."
No entanto, como observa Bashir, inovações como essas dependem de uma plataforma fundamental onde os dados são de boa qualidade, prontamente disponíveis e seguros, e de sistemas projetados de forma que o aprendizado de máquina, a IA e a personalização possam ser implementados.
Obstáculos na jornada digital e de personalização
Enquanto gestoras de patrimônio se empenham em enfrentar a modernização legada ou a transformação digital, nem sempre seguem as melhores práticas, "o que resulta em falhas desses programas em entregar os resultados desejados", diz Bashir. "Uma dessas práticas está focada no básico - neste caso, dados de boa qualidade, corretos, completos e oportunos."
Dados são o ingrediente crítico para gestoras que buscam desenvolver sistemas que permitam personalização e uma experiência elevada para clientes e gestores. Infelizmente, "muitas empresas tradicionais possuem dados desatualizados e de qualidade questionável armazenados em silos", explica Bashir. "Mesmo que seja viável acessar os dados desejados nesses silos, a baixa confiança na qualidade dos dados leva a insights ruins em muitas empresas. Outro problema é desenvolver um modelo de dados que funcione bem para a maioria dos clientes, o que requer testes rigorosos além de um grande conjunto de dados de alta qualidade."
"Vemos frequentemente a falta de uma estratégia holística de dados e governança de dados como fatores importantes que impedem a realização de valor", concorda Aliyeva.
Portanto, os esforços devem ser focados na integração de dados e na torná-los prontamente acessíveis, mas à medida que passam por mudanças tecnológicas, muitas empresas se preocupam com o que Bashir chama de "ferver o oceano" em vez de entregar os recursos que investidores e seus gestores precisam.
"Essencialmente, as gestoras de patrimônio precisam se concentrar em como tornar a tecnologia facilmente adaptável e reduzir o trabalho desnecessário para gestores e também para investidores", diz Bashir. "Se os investidores recebem uma interface bonita com todos os produtos e dados relevantes de que precisam, mas ainda precisam passar por várias etapas para cumprir as obrigações de due diligence, por exemplo, ou são obrigados a enviar documentos manualmente, isso ainda cria atrito desnecessário e reduz a motivação para agir."
"Oferecer uma interface bonita com todos os produtos e dados relevantes não basta se os os profissionais de investimento ainda enfrentam burocracias como etapas excessivas para cumprir obrigações de diligência ou a necessidade de enviar documentos manualmente. Isso gera um atrito desnecessário e reduz a motivação para agir."
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros, Thoughtworks
A regulamentação é outro fator complicador. "Dado o número de restrições que os reguladores impõem ao compartilhamento de informações, é muito difícil automatizar o processo de fornecimento de consultoria", diz Bashir. "A maioria dos gestores precisa ser certificada a cada poucos anos. Todas essas questões precisam ser consideradas e podem representar desafios na construção de soluções de personalização."
Aliyeva ressalta que a regulamentação e a aversão ao risco também podem impedir que gestoras de patrimônio "saltem etapas" por meio do aprendizado ou da parceria com outras empresas.
"Há dificuldade em se conectar com serviços de terceiros para aproveitar os produtos digitais e as inovações oferecidas por fintechs", explica ela. "Devido às barreiras impostas pelos controles internos, as gestoras de patrimônio tradicionais muitas vezes precisam passar por múltiplas e longas aprovações internas para poder conectar serviços externos, podendo acabar gastando recursos para construir as coisas do zero, mas também enfrentando arquiteturas e processos monolíticos que dificultam o lançamento rápido de novos produtos. Muitas empresas gostariam de atender às demandas dos clientes por ativos alternativos ou criptomoedas, por exemplo, mas os atuais conjuntos de tecnologias frequentemente as impedem de se integrar com fornecedores inovadores desses produtos."
Segundo Bashir, para embarcar com sucesso na jornada de modernização e experiência superior, os gestores precisam primeiro aprender a identificar e manter o foco no valor para o cliente, seja definido como redução do tempo e esforço necessários para integração ou possibilitando novos níveis de personalização. As atualizações e modernizações do sistema podem então ocorrer de forma incremental, com as tarefas de maior valor - e, portanto, de maior prioridade - sendo abordadas primeiro.
Igualmente importante é "garantir que essas mudanças entreguem o resultado de alto valor como pretendido", acrescenta Bashir. Para que isso aconteça, as funções e processos precisam se transformar junto com a tecnologia.
Enfrentando a mudança organizacional: Do legado à velocidade da luz
Um problema persistente na gestão de patrimônio, assim como em outros setores, é a lacuna entre tecnologia e negócios.
"Essa divisão precisa ser reduzida, e é aí que técnicas como design orientado a domínio podem ajudar todas as partes a se comunicarem usando uma linguagem comum para conceitos de negócios", diz Bashir. "É preciso garantir que todas as perspectivas sejam apresentadas, incluindo a estratégia de negócios e os alavancadores de crescimento, para que a tecnologia certa possa ser construída em torno deles."
"É crucial garantir que todas as perspectivas sejam apresentadas, incluindo a estratégia de negócios e os motores de crescimento, para que a tecnologia certa possa ser construída em torno delas."
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros, Thoughtworks
A transformação deve ser um "esforço colaborativo e transversal", enfatiza Bashir, envolvendo patrocinadores do negócio, gerentes de produto, equipes de tecnologia e uma liderança executiva fortemente solidária - em oposição ao processo ainda comum de "o negócio desenvolver uma ideia, jogá-la por cima do muro para a tecnologia implementar e esperar a 'grande revelação' para descobrir se suas expectativas foram atendidas".
"A maioria das empresas tem os recursos financeiros para iniciar a transformação, mas se outros elementos não mudarem com ela, elas não obterão os resultados que estão buscando", concorda Aliyeva. "Não se trata apenas de tecnologia, mas também de cultura - qual é o apetite da empresa por experimentação, como as equipes estão organizadas para iteração e teste rápidos de MVPs no mercado, e em que medida treinamento, comunicação e incentivo à adoção e novas ferramentas fazem parte da jornada de mudança?"
"A maioria das empresas possui recursos financeiros para iniciar a transformação, mas se outros elementos não acompanharem o ritmo, os resultados esperados não serão alcançados. Vai além da tecnologia: é preciso considerar a cultura - qual o apetite da empresa para experimentação? Como as equipes estão organizadas para iteração rápida e testes de MVPs no mercado? Em que medida o treinamento, a comunicação, o engajamento e a adoção de novas ferramentas fazem parte da jornada de mudança?"
Lenara Aliyeva
Diretora de Transformação Digital e Operações, Thoughtworks
"Dar aos gestores de patrimônio as ferramentas mais recentes não vai mudar nada se a forma como eles operam não mudar, ou você não os convencer de que tecnologias emergentes como IA não são uma ameaça ao seu papel, mas os ajudarão a se tornarem mais produtivos e a melhor atender seus clientes", ela acrescenta.
A gestão da mudança é crítica para a transformação de uma gestora de patrimônio tradicional em uma organização digitalmente experiente e está profundamente ligada ao desenvolvimento de talentos digitais, diz Aliyeva. Isso geralmente é uma luta para gestores de patrimônio, envolvendo "tanto atrair talentos digitais, o que é difícil, quanto treinar e incentivar funcionários existentes para aprimorar as habilidades em dados, IA e formas modernas de trabalhar", acrescenta ela.
"As equipes de operações também precisam ser mantidas informadas, porque se você fez mudanças no processo, a experiência delas quase sempre é necessária para digitalizar funções e entregar aos clientes com baixo atrito e alta confiança", diz Shah.
"É crucial manter as equipes de operações totalmente informadas durante a transformação, pois sua expertise será fundamental na execução das mudanças. Na jornada de digitalização para reduzir atritos e aumentar a confiança do cliente, o conhecimento operacional é essencial."
Bhavin Shah
Consultor Principal, Gestão de Patrimônio e Mercados de Capital, Thoughtworks
Mesmo fornecedores externos que foram integrados ao sistema de uma gestora de patrimônio podem se tornar partes interessadas importantes em uma transformação, observa Shah, pois "pode ser necessário extrair dados de seus produtos e integrá-los com seus sistemas de forma eficaz para construir a experiência ideal para o cliente".
Outro elemento importante da mudança cultural é atualizar os incentivos para refletir as novas prioridades organizacionais.
"Tradicionalmente, como private banker, seu trabalho é remunerado e incentivado por estar sempre na frente dos clientes", diz Aliyeva. "Existem poucas razões para tirar seu valioso tempo do cliente e fazê-lo trabalhar com equipes de tecnologia para desenvolver novos produtos digitais que atendam às necessidades do cliente e melhorem sua experiência - o que é essencial, porque as equipes de tecnologia não estão perto o suficiente dos clientes para entender o que eles querem. A equipe ágil ideal traz papéis que estão próximos às necessidades do cliente, que podem se comunicar de perto e trabalhar com os tecnólogos de forma iterativa."
Estabelecendo limites robustos, enquanto removemos obstáculos
Dadas as restrições da indústria, a transformação na gestão de patrimônio sempre será, até certo ponto, cercada. A participação das equipes de compliance, legal e de risco deve ser buscada desde o início, não apenas por razões regulatórias, mas também porque elas podem ter um impacto decisivo na capacidade de entregar efetivamente valor ao cliente.
Esses departamentos "podem atrasar as coisas às vezes, pois seus objetivos primários são proteger a empresa de todos os possíveis contratempos", diz Aliyeva. "Eles devem ser levados na jornada desde o início e entender os objetivos para a transformação, para que possam pensar criativamente sobre os mitigantes certos sem obstruir o progresso."
Trabalhar com tecnólogos para automatizar processos intensivos em compliance, por exemplo, tem o potencial de atender a ambos os objetivos de governança e experiência do cliente.
"Segurança e compliance não devem ser etapas posteriores, mas sim integradas à modernização desde o início. A arquitetura deve ser projetada para que a incorporação de segurança e compliance ao sistema seja fluida e não se torne uma complicação."
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros, Thoughtworks
"Segurança e compliance não devem ser uma reflexão tardia, mas sim incorporadas à modernização desde o início", afirma Bashir. "A arquitetura deve ser projetada de forma que a integração de segurança e compliance no sistema não seja complicada."
Dada a natureza sensível dos dados de clientes na gestão de patrimônio, "é absolutamente essencial que haja um alto grau de segurança em termos de como eles são armazenados, quem tem acesso a esses dados e como eles são utilizados", diz Shah.
Os regulamentos de dados podem variar de acordo com a jurisdição. Países como a Suíça, por exemplo, têm regras rígidas sobre quem pode acessar dados de clientes e restrições ao envio desses dados para fora do país. As gestoras de patrimônio também precisam pensar deliberadamente sobre os direitos de acesso - por exemplo, garantir a capacidade de acessar dados do cliente se um gestor deixar a empresa - e como as medidas de proteção são estendidas aos fornecedores terceirizados com os quais trabalham.
"É importante compartilhar apenas uma quantidade mínima de dados com essas entidades específicas", diz Shah. "Também é preciso considerar como anonimizar os dados e garantir que a maioria dos dados de transação seja mascarada."
Um método eficaz para abordar todas essas questões é adotar a segurança de 'confiança zero', onde o acesso não é permitido por padrão, a menos que seja explicitamente concedido.
"Do ponto de vista tecnológico, se as pessoas desenvolvedoras seguirem os princípios de confiança zero, vocês terão a segurança e a privacidade de dados fundamentais implementadas", explica Bashir. "Isso também cria barreiras contra ataques de ransomware completos, pois, em tal evento, apenas uma parte do sistema fica acessível. Se as empresas não adotarem a confiança zero desde o início, torna-se muito mais difícil implementá-la depois que o sistema está em funcionamento."
"Muitas pessoas têm o instinto de primeiro criar um sistema ou produto funcional, depois torná-lo seguro e, por fim, compliant", acrescenta ele. "Mas se não estiverem pensando em segurança e compliance desde o início, a arquitetura e a tecnologia serão definidas apenas por seus requisitos funcionais, e qualquer mudança necessária na arquitetura posteriormente se torna muito mais arriscada e demorada."
"Para a maioria das instituições financeiras, a adoção de IA está voltada para modelos explicáveis e previsíveis, evitando o uso de modelos gerativos tipo 'caixa preta'. A confiança na adoção da IA Generativa só virá com a solução de desafios como alucinação, privacidade de dados e proteção de propriedade intelectual. A grande incógnita está na forma como reguladores globais responderão à IA Generativa, e isso provavelmente terá o maior impacto na sua adoção no setor."
Lenara Aliyeva
Diretora de Transformação Digital e Operações, Thoughtworks
A IA Generativa traz preocupações adicionais de segurança e compliance, ao mesmo tempo em que aumenta exponencialmente a velocidade de alguns processos. "Gestores estão agindo com cautela devido à sensibilidade dos dados dos clientes e aos possíveis impactos legais", diz Aliyeva. "A adoção de IA, para a maioria das instituições financeiras, está voltada para tipos preditivos e explicáveis, evitando modelos generativos mais opacos. As empresas só confiarão na IA Generativa se os desafios em torno de alucinação, privacidade de dados e proteção de propriedade intelectual forem resolvidos. Há uma grande incerteza sobre como os reguladores globais responderão à IA Generativa, e isso provavelmente terá o maior impacto na adoção do setor, como demonstra o recente exemplo da SEC limitando o uso de IA para aconselhamento a investidores."
Desenvolvimentos como o EU AI Act já demonstram que, uma vez que as empresas mergulhem na IA, "elas precisarão mostrar aos reguladores que guardrails estão em vigor para garantir que esses produtos sejam totalmente compatíveis, não causem danos aos clientes e não representem riscos inaceitáveis", acrescenta Aliyeva. "Recomendamos que as equipes de front office e os usuários de negócios estejam intimamente envolvidos não apenas no design do produto, mas também no teste e avaliação das recomendações de qualquer ferramenta habilitada para IA."
Como o setor de wealth management está se preparando para a inovação
As gestoras de patrimônio que navegam pela jornada de transformação e colocam a experiência em primeiro lugar estão provando que estão prontas para evoluir de acordo com as expectativas dos clientes, mantendo-se compliantes e resilientes aos riscos.
"Já existem gestoras aproveitando dados desde o onboarding, passando pela avaliação do perfil de risco e sugestões de portfólio", diz Shah. "É aí que o poder dos dados e da IA realmente entra em cena - quando você está aproveitando os dados não apenas em um ponto específico de recomendação para o cliente, mas em cada estágio do ciclo de vida do cliente."
"É aí que o poder dos dados e da IA realmente se revela – quando você aproveita os dados não apenas em um ponto específico de recomendação ao cliente, mas em todas as etapas do ciclo de vida do cliente."
Bhavin Shah
Consultor Principal, Gestão de Patrimônio e Mercados de Capital, Thoughtworks
Tornar-se mais orientada por dados ajudará a garantir que as gestoras de patrimônio possam atender às demandas em torno da sustentabilidade, que permanece uma tendência fundamental mesmo diante de uma reação em alguns setores da indústria. Com a crescente obrigatoriedade de divulgação pública de dados ESG pelas empresas nos últimos anos, ficou mais fácil para os investidores acessarem e avaliarem os níveis de compliance de uma organização e para as gestoras identificarem os fundos certos para os clientes investirem. No entanto, embora o fluxo de dados tenha melhorado recentemente para muitas empresas, ainda não é suficiente.
Aumento de divulgações ambientais
"Se um cliente deseja um investimento sustentável, você precisa de muitos dados que podem não estar disponíveis publicamente", diz Aliyeva. "Você também pode querer complementar os dados disponíveis publicamente com insights mais especializados de empresas que se especializam em produzir dados sobre fatores como o clima. Sabemos que o volume de informações tem aumentado drasticamente, e há um limite cognitivo para a quantidade de informações que um consultor humano pode absorver. Esse é o enorme potencial das ferramentas baseadas em IA - tirar esse fardo e facilitar a absorção dessas informações e transformá-las em algo coerente, como uma oferta altamente relevante que os consultores podem levar aos seus clientes."
"O crescente volume de informação e a limitação cognitiva dos assessores humanos abrem um enorme potencial para ferramentas baseadas em IA. Elas podem aliviar a sobrecarga, facilitando a absorção e transformação de dados em insights coerentes, gerando propostas altamente relevantes para os clientes."
Lenara Aliyeva
Diretora de Transformação Digital e Operações, Thoughtworks
"Cada país parece estar escrevendo suas próprias regulamentações em termos de dados ESG", diz Shah. "Nos próximos anos, provavelmente haverá uma convergência de padrões globais de divulgação de dados, o que deve facilitar para a maioria das gestoras de patrimônio tomar decisões sobre onde investir, criar portfólios alinhados a esses objetivos e, em seguida, construí-los para os clientes."
Aliyeva vê a transformação digital fornecendo uma base para os gestores estenderem oportunidades em classes de ativos alternativos como crédito privado e cripto para a base de clientes afluentes e também remodelando a precificação de uma forma que terá implicações positivas para uma ampla gama de clientes.
"Os clientes estão cada vez mais procurando transparência nas estruturas de taxas", diz Aliyeva. "Há uma preferência crescente por modelos baseados em taxas em vez de baseados em comissões para alinhar os interesses dos clientes e gestores de patrimônio. Dados de alta qualidade, oportunos e profundamente granulares se tornam ainda mais cruciais para atender a essa necessidade."
São exemplos como esses que mostram que há muito mais espaço para o aproveitamento da tecnologia para capacitar consultores e clientes a gerenciar riscos e atingir objetivos - não apenas em torno da construção e preservação de riqueza, mas também em investir de forma sustentável, maximizando a transparência e a escolha do cliente e construindo um ecossistema de indústria caracterizado por melhor experiência e melhor desempenho para todos.
