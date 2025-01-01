一、财富管理公司面临提供流畅无阻的个性化客户体验的压力



在客户经历财富和人生旅途的不同阶段时，大规模地持续提供个性化产品、洞见和服务，满足客户的需求，这是吸引新一代投资者同时控制成本的关键所在。

为此，传统的财富管理公司既能提供标准的自助服务方案，为投资者提供信息并吸引其参与，又能提供人性化的视角和精心定制的解决方案，为关键决策提供支持，在标准化和定制化之间取得谨慎平衡。