财富管理行业趋势：高歌猛进
随着“大众富裕阶层”的崛起，财富转移达到空前规模，财富管理行业迎来千载难逢的机遇。不过，要抓住这一机遇，就必须重新规划某些传统流程和做法。
在本期《视野》中，Thoughtworks的行业专家概述了财富管理公司为满足客户需求而迫切需要施行的变革，例如，提供更流畅的数字化服务，增加新资产类别的利用率，以及在促进发展的同时保障客户体验切实可靠而且具有针对性和透明度。
新兴市场推动全球财富扩张
一、财富管理公司面临提供流畅无阻的个性化客户体验的压力
在客户经历财富和人生旅途的不同阶段时，大规模地持续提供个性化产品、洞见和服务，满足客户的需求，这是吸引新一代投资者同时控制成本的关键所在。
为此，传统的财富管理公司既能提供标准的自助服务方案，为投资者提供信息并吸引其参与，又能提供人性化的视角和精心定制的解决方案，为关键决策提供支持，在标准化和定制化之间取得谨慎平衡。
“多年来，财富管理公司已与传统顾问建立信任关系，因而始终保持着显著的竞争优势。他们的痛点在于，如何建立一种能够弥补其他不足的数字化服务。”
Omar Bashir
Thoughtworks 金融服务技术总监
二、实现闭环：数据赋能财富管理顾问
在整个客户生命周期内，优质数据和数字资源确保顾问可随时获取所需指导和洞见，培养长期客户关系并提高工作效率，这既有助于增强顾问能力，也有助于提升客户体验。
具体而言，GenAI（生成式人工智能）可减轻顾问工作中的研究和管理负担，助力提高满意度，确保财富管理公司在严峻的人才市场中留住关键人才。
欧盟《人工智能法》：高风险系统控制方法
三、数字化和个性化进程面临的障碍
在推进数字化转型的过程中，财富管理公司往往会忽视需首要关注的基本目标，即建立坚实的综合数据基础，确保数据真实可靠且易于访问，同时明确界定业务的价值。
任何技术的实施都必须服务于这些目标，结合变革管理流程，在不影响安全或管理的前提下，重新调整企业和关键角色，为客户创造卓越成果。
“虽然大多数公司都拥有启动转型所需的资金，但如果其他要素不随之改变，就无法实现预期成果。转型不仅关乎技术，还关乎企业文化，例如企业是否勇于探索？如何组织团队在市场上快速迭代并测试MVP（最简可行产品）？需要在多大程度上将培训、沟通以及推动接受和采用新工具的工作纳入变革历程？”
Lenara Aliyeva
Thoughtworks 数字化转型及运营业务主管
四、财富管理行业如何为创新做好准备
如果财富管理公司拥有一个平台，可为高效开发产品和基于数据做出明智决策奠定坚实基础，就能满足未来数年内不断增长的需求，无论是增强投资方案可持续性、扩展更多备选资产，还是提高收费结构透明度，各种需求都可通过这种平台解决。
虽然不仅要考虑复杂性以及客户和顾问的期望，还要始终兼顾管理合规性和风险的需求，但数字化有望打造一个更有弹性、反应更敏捷、更民主化的财富管理行业，同时造福财富管理顾问和投资者。
“当您充分利用数据时，数据和人工智能的力量就会真正显现出来，这不仅是在向客户推荐产品的某个特定阶段，而是在客户生命周期的每个阶段。”
Bhavin Shah
Thoughtworks财富管理与资本市场首席顾问
