"El segmento de las grandes fortunas es un segmento que tradicionalmente se pasaba por alto", explica Lenara Aliyeva, directora de Transformación Digital y Operaciones de Thoughtworks. "Los bancos privados tendían a centrarse únicamente en el segmento de grandes patrimonios; la mayoría no tenía en cuenta a nadie con activos inferiores a 2 millones de dólares. Pero si observamos las tendencias recientes, numerosas firmas han reorganizado completamente sus negocios para dirigirse a este segmento demográfico. Muchas se han dividido en dos filiales, una que sigue concentrándose en el negocio de gama muy alta, dirigido por asesores, y una oferta separada centrada en el segmento de grandes patrimonios".

Además, se está produciendo la mayor transferencia de riqueza de la historia a medida que la generación de los baby boomers cede sus activos a sus herederos, una redistribución que la empresa de investigación Cerulli Associates prevé que alcance los 80 billones de dólares en 2045.

Todo esto supone una enorme oportunidad para los gestores de patrimonios, pero no todos están necesariamente preparados para aprovechar la ocasión.

En primer lugar, las expectativas están cambiando de un modo que no siempre favorece a los proveedores tradicionales. Criados en los servicios digitales, "la mayoría de la nueva generación de grandes patrimonios (HNWI) va a cambiar a los asesores de sus antepasados por empresas que ofrecen automatización y capacidades de autoservicio, donde los asesores son más eficientes y ellos tienen una experiencia más fiable", dice Omar Bashir, Director Técnico de Servicios Financieros de Thoughtworks.

Esta nueva generación también dispone de abundantes opciones. "Gestores de patrimonios en línea como Wealthfront y Betterment han puesto a disposición productos increíbles y han facilitado mucho a los inversores la rápida incorporación y la negociación o inversión en diversas clases de activos", señala Bhavin Shah, Consultor Principal de Gestión de Patrimonios y Mercados de Capitales de Thoughtworks. "Ahora se espera que incluso las empresas tradicionales de gestión de patrimonios tengan una incorporación sin complicaciones, experiencias digitales e interfaces de usuario intuitivas. Los inversores acostumbrados a apps como Spotify y Netflix, donde todo parece personalizado, han llegado a esperar algo similar en los servicios financieros."

Los inversores más jóvenes también son cada vez más conscientes de dónde invierten su dinero, y un estudio de Barclay muestra que el 40% de los HNWI menores de 40 años no solo han considerado los principios de inversión responsable, sino que ya los han puesto en práctica.