第4节：生成式人工智能应用的未来发展方向

生成式人工智能不断发展，影响力与日俱增，不仅会引起产品开发变革，还会改变应用程序本身的性质及其创建者的角色。

Xiong说：“如果在整个产品生命周期中采用大语言模型，就有可能合并角色，这样就不用严格区分设计师、产品经理和业务分析师，也就无需安排不同的角色来负责不同的工作，如将业务需求转化为产品规格，将产品规格转化为用户故事，或将用户故事转化为界面。今后，可以使用模型转化不同格式的需求，即便语言模棱两可，也可以游刃有余，将问题（业务）和解决方案（设计）领域相互关联。”

同时，我们预计今后使用的应用程序会越来越少。Xiong指出：“我们现在之所以有这么多应用程序，是因为软件本身具有局限性。每个软件解决方案都有一个封闭的适用范围，想要将其用于新的范围就必须从头开始打造应用程序。虽然传统软件产品的适用范围在不断缩小，但构建人工智能应用程序却带来了新的可能性。例如，如果你是项目经理，就应关注这一领域。”

企业要想打造一支由人工智能驱动的员工队伍，就必须摆脱传统的软件开发模式，着手为产品开发团队提供更多机会，构建和试用创新型人工智能解决方案。

Ali说：“与生成式人工智能有效互动很快就会成为必备技能，就如同谷歌问世时，大家都不得不学习如何进行搜索一样。未来，领域专家将在产品开发方面展开更密切的合作，设计可以与系统互动的提示，来构建人工智能驱动的应用程序。此外，我认为，还将实现跨学科融合，数据科学、行为经济学甚至哲学等学科都进一步融入产品开发中。”

设计方法也必须改变，与时俱进。

Xiong说：“设计思维包含三大要素：商业可行性、用户合意性和技术可能性，但采用人工智能之后，还需要加上合理负责任的使用这一要素。由于人工智能将成为新用户，所以还必须升级现有的服务蓝图设计方法。另外，必须像设计人类代理一样设计人工智能代理，尝试设计人工智能代理与人类代理之间的关系，让他们共同执行任务，帮助客户。在这样的设计中，不要将人工智能视为一个系统，而是视为一个智能个体。”

另一个备受关注的新兴领域是模拟原型设计。Ali表示：“对于制造业来说，这是老生常谈了。因为涉及的都是实体，所以设计更容易，还可根据不同标准对设计进行测试。构建软件的难题在于受众是人类，而为人类建模本身就是一个非常棘手的问题。另外，虽然可以产生大量的创意和原型，但这并不意味着能真正快速地对这些创意和原型进行评估。一旦人们知道如何通过仿真和模拟测试快速评估创意，就会在打造新功能和提出产品创意方面开辟出新天地。”

Wang认为，各行业应用生成式人工智能的方式既存在分歧又日益趋同。

她说：“数据量更大的行业拥有更强大的模型，因而可能会有更多的变革机会。生成式人工智能模型在特定行业将变得更加专业，进而能更好地解决问题。但总体而言，各行各业都会受到一定程度的影响。我更愿意持乐观态度，相信这些行业会变得更好。作为产品设计师，我们也有责任创造美好未来，而不是坐享其成。”

就大局而言，生成式人工智能可能会吸引更多的人参与开发过程，打破各自的角色界限，在规模和速度上超越以往的限制，从而有望增强企业的集体能力，针对其所创造的产品做出有效选择。

Ali指出：“目前，很多产品决策还都集中于产品团队内部。不过，我们已经开始看到数据去中心化，但当开始看到（在生成式人工智能推动下）智能实现去中心化时，那么分散式决策也会随之出现。策略不是自上而下贯彻，而是全面实施，无论是高层领导，还是客服代表，在做选择时都会考虑到策略。