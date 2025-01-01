引言：速度越快，风险越高

产品开发流程正在经历重大转变，企业需争取在更短的时间内以更低的成本推出万众瞩目的全新产品。为了满足这些需求，许多企业都求助于生成式人工智能（GenAI），但却未必知晓如何运用日新月异的技术来打造具有独特价值主张的产品，从而形成可持续的竞争优势。

在本期内容中，Thoughtworks的人工智能专家将探讨生成式人工智能在整个产品开发生命周期中的关键应用，分享最佳做法，帮助企业利用生成式人工智能推动产品差异化，提升业务价值，同时避免切实存在的各种风险。