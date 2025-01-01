iv. Como o uso da IA generativa vai evoluir

A evolução e a crescente presença da IA Generativa devem transformar não apenas o desenvolvimento de produtos, mas a própria natureza dos aplicativos e os papéis das pessoas que os criam.

"Se um grande modelo de linguagem for adotado em todo o ciclo de vida do produto, há um potencial para mesclar funções, de modo que você não diferencie o designer do gerente de produto ou do analista de negócios", diz Xiong. "Você não precisará de funções diferentes para traduzir requisitos de negócios em especificações de produto, ou especificações de produto em uma história de usuário, ou a história de usuário em uma interface. No futuro, você pode usar modelos para traduzir requisitos de diferentes formatos, para navegar no espaço em linguagem ambígua para conectar os domínios de problema (negócio) e solução (design)."

Ao mesmo tempo, podemos esperar usar menos aplicativos no futuro. "A razão de ter tantos é por causa das limitações do próprio software; cada solução de software tem um escopo fechado, e quando você quer um novo escopo, precisa criá-lo", Xiong aponta. "Com os produtos de software tradicionais, o escopo de trabalho está diminuindo, mas existem novas possibilidades com a construção de aplicativos de IA - o que, se você for um gerente de projeto, argumenta a favor de focar nesse espaço."

As organizações que tentam criar uma força de trabalho mais orientada para a IA terão que olhar além do desenvolvimento de software tradicional e começar a dar às equipes de desenvolvimento de produto mais oportunidades para construir e experimentar soluções inovadoras de IA.

"Ser capaz de interagir efetivamente com a IA Generativa em breve será uma habilidade mínima que você espera, assim como quando o Google foi lançado, você eventualmente teve que aprender a pesquisar", diz Ali. "Você verá especialistas em domínio trabalharem mais de perto no desenvolvimento de produtos, projetando prompts que interagem com o sistema para construir um aplicativo alimentado por IA. Ampliando isso, vejo convergência interdisciplinar, o culminar de ciência de dados, economia comportamental, até mesmo filosofia e outros campos se unindo e se envolvendo mais no desenvolvimento de produtos."

A metodologia de design, também, terá que mudar para acompanhar esses avanços.

"No design thinking, você tem três grandes círculos - o viável, o desejável e o factível - mas com a IA, o uso justo e a responsabilidade precisarão ser adicionados a isso", diz Xiong. "Você também precisa atualizar seu design de blueprint de serviço existente como metodologia, porque a IA será um novo usuário. Você terá que projetar a IA enquanto projeta o agente humano, e tentar projetar um relacionamento entre o agente de IA e o agente humano para que eles estejam trabalhando juntos para executar um trabalho e ajudar os clientes. Quando você projeta dessa forma, você não pensa na IA como um sistema; você pensa na IA como um indivíduo inteligente."

Outra área empolgante que está surgindo é a prototipagem simulada. "Isso é velho para a manufatura; porque eles estão lidando com física, é muito mais fácil gerar designs que você pode testar em diferentes critérios", diz Ali. "O problema em construir software é que você está construindo para humanos, e ser capaz de modelar humanos é um problema muito difícil. Além disso, só porque você pode gerar muitas ideias e protótipos, não significa que você também pode avaliá-los rapidamente. Uma vez que as pessoas descobrirem como podem avaliar rapidamente por meio de simulação e testes simulados de ideias, isso abrirá um novo mundo em termos de geração de novos recursos e ideias de produtos."

Wang vê divergência e convergência na forma como a IA Generativa é aplicada em diferentes setores.

"Indústrias mais ricas em dados podem ter mais oportunidades de transformação porque terão modelos mais poderosos, e os modelos de IA Generativa se tornarão mais especializados em setores específicos para poder resolver problemas melhor", diz ela. "Mas, no geral, todos os setores serão afetados de alguma forma. Prefiro ser otimista e dizer que eles serão transformados para melhor. Também é nossa responsabilidade como designers de produto criar esse futuro e não apenas esperar que ele aconteça."

Em um esquema mais amplo, o potencial da IA Generativa de atrair mais pessoas para o processo de desenvolvimento, quebrar os limites em torno de seus papéis e superar as limitações anteriores de escala e velocidade, traz consigo a perspectiva de aprimorar a capacidade coletiva da organização de fazer escolhas eficazes em torno dos produtos que cria.

"Muitas decisões de produto agora estão centralizadas na equipe de produto", observa Ali. "Já estamos começando a ver a descentralização dos dados, mas quando você começar a ver