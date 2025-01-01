Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Perspectives Edition 28
第28期 | 2023年8月

充分利用云服务：借助云运营模式提升业务价值和组织效率

视野 Back

引言：云服务虽已日益普及，但企业仍然任重道远

 

在效率、成本优化和业务侧基础设施建设的驱使下，即使在严峻的经济环境下，企业也正在增加对云服务的投资，以提升企业效益和组织弹性。 但是，正如许多人发现的那样，如果云迁移没有建立在合理的策略之上，那么在云上的运营会带来新的复杂性，甚至更高的成本。

 

在本期《视野》中，Thoughtworks 云服务专家分解了整体云服务方法论的构建模块，使组织能够管理风险、最大化收益并充分发挥云的潜力。

 

当前经济形势下企业调整云策略的主要方式

41.4% of organizations are increasing their use of cloud services, 33.4% are moving from legacy software to cloud-based tools, 32.8% are migrating on premise workloads to cloud, 31.4% are moving older or unused cloud data to lower cost storage, 28.8% are adopting AI/ML products and services, 27.9% are diving deeper into cloud billing and 25.9% are starting to use containers inseam of VMs.
来源: Google Cloud Survey

 

云优先运营模式之路

 

第一部分：立足现实，做出艰难决定

 

对于任何踏上云迁移之旅的企业来说，对采用云服务之前进行现实评估是基本的第一步。 事实证明，遗留系统是神秘的黑匣子，可能会诱使企业采用“直接迁移”的方法，但要获得更大的收益，通常需要采纳这些系统，并进行更深层次的变革。

 

评估框架等工具可帮助企业应对当前的“遗留事项”，确定优先事项和绊脚石，并为更顺利的云迁移之旅制定路线图。

 

Photo headshot of Sarah Taraporewalla Director of Enterprise Modernization, Platforms and Cloud, Thoughtworks
 “企业在云方面的失败是因为他们专注于简单的事情，而不是业务价值和风险。”

 

Sarah Taraporewalla
Thoughtworks 企业现代化、平台和云业务线总监

第二部分：培养全新思维方式

 

云迁移之旅本质上可以分为三个部分——构建阶段、设计阶段和运行阶段——每个阶段都会对人力和流程提出不同的挑战。 如果没有针对跨阶段运行的安全性和合规性等重要实践制定明确的框架和指南，每个团队的认知负担将不可避免地增加，并且随着应用程序规模的扩大，效率降低将变得更加明显。

 

建立可靠的政策可以为整个团队提供明确的指导，以应对不确定性，并为资源优化和收获更大规模的经济效益提供坚实的基础。

 

Photo headshot of Rashmi Tambe Head of Enterprise Modernization, Platform and Cloud, Thoughtworks India
 “如果没有思考各个要素，也就是没有为应用程序团队提供相应的指南或框架来进行应用程序迁移或现代化改造，就会导致人人都力不从心。”

 

Rashmi Tambe
Thoughtworks 印度办公室企业现代化、平台和云业务线总监

第三部分：做好成本控制

 

为了防止云迁移之旅因成本超支而脱轨，企业需要优先考虑财务严谨性。 这不能仅限于追求成本可见性，还必须扩展到成本预测，这使企业能够主动将云投资与业务价值结合起来。

 

有效的成本优化涉及四个相辅相成的阶段，从获取正确的数据到找到问题流程的长期解决方案，并通过广泛的文化变革来巩固效益，促使人们合理利用资源。

 

有效优化云服务成本的四个阶段

The four stages of effective cloud cost optimization are report, recommend, remediate and retain.
来源: Thoughtworks

 

第四部分：扩展治理和安全准则 

 

 为了充分利用云，企业必须在防止漏洞和执行过于严格的协议（扼杀创新并造成效率低下）之间取得平衡。 尽早将治理和安全性构建到流程中，并尽可能实现自动化，以尽量减少摩擦或人为错误，通常是实现这一目标的最佳途径。

 

 良好治理的另一个关键是实现一系列综合指标的可观察性，这些指标共同使整个组织的利益相关者能够一致地了解问题出现的地方以及需要进行哪些更改。

 

可观测性的八“板斧”

The eight key axes of observability are Portfolio, Application, Platforms, Infrastructure, Cloud, Incidents, Service Health and Business Ops.
来源: Thoughtworks

 

第五部分：人力因素

 

在迁移到云端一段时间之后，保持正确的团队结构和技能将是企业持续成功的关键。 从提高内部团队技能，到雇用新人才以及与外部合作伙伴合作，组织可以采用多种方法来为正确的人才组合制定最佳方案。

 

在整个过程中，使团队保持明确的目标并鼓励更开放的跨组织沟通将有助于推动企业的云投资朝着正确的方向发展。

 

Photo headshot of Ajay Chankramath, Head of Delivery & Cloud Infrastructure practice, Thoughtworks
 “一项重大挑战在于，当我们与企业讨论云迁移和业务时，通常是与技术人员交谈。然而，由于这是一项具有业务价值的活动，我们其实需要与产品管理部门进行更全面的沟通。”

 

Ajay Chankramath
Thoughtworks 交付和云基础设施业务负责人

第六部分：衡量成果，保持持续成功

 

云策略从一开始就应包括明确统一的成功定义，还需设定基准，以便团队了解自己的工作目标。重要的是，即使是技术性的，这些指标最终也会纳入业务绩效指标，这是任何云迁移计划的最终驱动力。

 

节省成本是一个重要的考虑因素，但企业开始意识到云的潜力，可以将其纳入更长远的计划，无论是围绕可持续性还是提高开发速度和适应长期变化的能力。

 

