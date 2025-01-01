引言：云服务虽已日益普及，但企业仍然任重道远

在效率、成本优化和业务侧基础设施建设的驱使下，即使在严峻的经济环境下，企业也正在增加对云服务的投资，以提升企业效益和组织弹性。 但是，正如许多人发现的那样，如果云迁移没有建立在合理的策略之上，那么在云上的运营会带来新的复杂性，甚至更高的成本。

在本期《视野》中，Thoughtworks 云服务专家分解了整体云服务方法论的构建模块，使组织能够管理风险、最大化收益并充分发挥云的潜力。