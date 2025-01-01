Introducción: La nube ahora es "BAU"... pero las empresas no la encuentran fácil

Atraídas por las promesas de eficiencia, optimización de costos e infraestructura on demand, incluso en un difícil clima económico, las organizaciones están aumentando las inversiones en servicios basados en la nube en un intento por impulsar el rendimiento y la resiliencia organizacional. Pero, como muchos están descubriendo, operar en la nube conlleva nuevas complejidades e incluso mayores costos si la migración no se basa en una estrategia sólida.

En esta edición de Perspectives, los expertos en la nube de Thoughtworks desglosan los bloques de construcción para un enfoque integral de la nube que permite a las organizaciones gestionar riesgos, maximizar ganancias y realizar todo el potencial de la nube.