Introducción: La nube ahora es "BAU"... pero las empresas no la encuentran fácil
Atraídas por las promesas de eficiencia, optimización de costos e infraestructura on demand, incluso en un difícil clima económico, las organizaciones están aumentando las inversiones en servicios basados en la nube en un intento por impulsar el rendimiento y la resiliencia organizacional. Pero, como muchos están descubriendo, operar en la nube conlleva nuevas complejidades e incluso mayores costos si la migración no se basa en una estrategia sólida.
En esta edición de Perspectives, los expertos en la nube de Thoughtworks desglosan los bloques de construcción para un enfoque integral de la nube que permite a las organizaciones gestionar riesgos, maximizar ganancias y realizar todo el potencial de la nube.
Principales formas en que las empresas están reconsiderando la estrategia en la nube en el clima económico actual
El camino hacia un modelo operativo cloud-first o basado en la nube
Sección i. Reconociendo la realidad y tomando decisiones difíciles
Una evaluación realista de la preparación para la adopción es el primer paso fundamental para cualquier empresa que emprenda el viaje a la nube. Los sistemas heredados pueden resultar ser cajas negras misteriosas que pueden tentar a las organizaciones a conformarse con un enfoque de "levantar y trasladar" (“lift & shift”) para la migración a la nube, pero lograr mayores ganancias a menudo requiere llegar a un acuerdo con estos sistemas y efectuar cambios más profundos.
Herramientas como los frameworks de evaluación están disponibles para ayudar a las empresas a comprender su "business as usual" actual, identificar prioridades y obstáculos, y crear una hoja de ruta para un viaje a la nube más fluido.
"Las organizaciones han fallado con la nube al concentrarse en las cosas fáciles, no en el valor comercial y el riesgo"
Sarah Taraporewalla
Director of Enterprise Modernization, Platforms and Cloud, Thoughtworks
Sección ii. Fomentar nuevas formas de pensar
El viaje a la nube se puede dividir esencialmente en tres partes: la fase de construcción, la fase de diseño y la fase de ejecución, cada una con sus propios desafíos de equipo y proceso. Sin un marco definido y pautas para prácticas importantes como la seguridad y el cumplimiento que abarquen todas las fases, la carga cognitiva en cada equipo aumentará inevitablemente y las ineficiencias se volverán más evidentes a medida que las aplicaciones aumenten de escala.
Establecer políticas y límites sólidos puede brindar a los equipos en general una guía clara para navegar por las incertidumbres y proporcionar una base sólida para la optimización de recursos y el aprovechamiento de las economías de escala.
"Si no has pensado en los bloques de construcción o building blocks, es decir, no tienes pautas o marcos para que los equipos de aplicaciones migren o modernicen aplicaciones, todos van a tener dificultades"
Rashmi Tambe
Head of Enterprise Modernization, Platform and Cloud, Thoughtworks India
iii. Llegar a un acuerdo con los costos y afirmar el control
Evitar que el viaje a la nube se descarrile debido a sobrecostos requiere que las organizaciones prioricen la rigurosidad financiera. Esto no puede detenerse en la búsqueda de visibilidad de costos, sino que debe extenderse a la previsión de costos, lo que permite a la empresa alinear proactivamente las inversiones en la nube con el valor empresarial.
La optimización efectiva de costos implica cuatro etapas mutuamente reforzadoras, desde obtener los datos correctos hasta encontrar soluciones a largo plazo para los procesos problemáticos y retener esos beneficios mediante la incorporación de una cultura que fomente el uso adecuado de los recursos.
Las cuatro etapas de la optimización efectiva de costos en la nube
Sección iv. Ampliar las directrices de gobernanza y seguridad
Para aprovechar al máximo la nube, las organizaciones deben encontrar un equilibrio entre prevenir lagunas e instaurar protocolos excesivamente rígidos que frenen la innovación y creen ineficiencias. Incorporar la gobernanza y la seguridad en los procesos desde el principio y automatizar en la medida de lo posible para minimizar la fricción o los errores humanos suelen ser los mejores caminos para lograr este objetivo.
Otra clave para una buena gobernanza es habilitar la observabilidad a través de un conjunto completo de métricas que juntas proporcionen a las partes interesadas de toda la organización una comprensión coherente de dónde surgen los problemas y qué cambios son necesarios.
Las ocho áreas clave de la observabilidad
Sección v. El factor humano
Mucho después del traslado a la nube, mantener las estructuras y habilidades del equipo adecuadas será fundamental para el éxito continuo de la organización. Desde capacitar a los equipos internos hasta contratar nuevo talento y trabajar con socios externos, las organizaciones pueden seguir múltiples enfoques para crear la mejor fórmula para la combinación adecuada de talento.
A lo largo del proceso, alinear los equipos con objetivos claros y fomentar una comunicación más abierta y transversal en toda la organización ayudará a impulsar las inversiones en la nube del negocio en la dirección correcta.
"Un gran desafío es que cuando hablamos con las organizaciones sobre la migración a la nube y el negocio, generalmente estamos hablando con personas de tecnología. Debe ser una conversación más holística con la gestión de productos, especialmente dado que es una actividad de valor empresarial"
Ajay Chankramath
Head of Delivery & Cloud Infrastructure Practice, Thoughtworks
Sección vi. Medir y mantener el éxito
Establecer benchmarks bien definidos e incorporarlos en la estrategia en la nube desde el principio asegurará que la empresa tenga una comprensión compartida de para qué se diseñó esta estrategia. Es importante que incluso si son métricas técnicas, en última instancia, alimenten los indicadores de rendimiento empresarial, los impulsores fundamentales de cualquier iniciativa de migración a la nube.
El ahorro de costos es una consideración importante, pero las empresas están empezando a comprender el potencial de la nube para contribuir a planes más ambiciosos, ya sea en torno a la sostenibilidad o aumentando la velocidad de desarrollo y la capacidad de adaptación al cambio a largo plazo.
