不过，虽然企业相信云服务可以带来这些成果，但要实现这些成果却并非易事。云服务不但无法让企业更有效地控制成本，反而可能带来新的复杂难题。最近有一项民意调查揭示，管控云服务开支是各企业在这方面所面临的最大挑战，甚至超过了安全问题和技能短缺问题。有些企业已经捉襟见肘，不得不放弃云服务，迁移回到本地基础设施。Thoughtworks印度公司企业现代化、平台和云业务负责人Rashmi Tambe表示：“大多数企业都意识到了上云的必要性，已经陆续开启上云之旅。但很多时候，这些都是被动决定，只是因为竞争对手在这样做，或者纯粹从成本优化的角度考虑。从根本上说，大多数决策者仍将云服务视为一种基础设施策略。”

时候存在同行压力因素。不过，各行各业的高层领导纷纷表示，一旦真正迁移到了云端，企业还没看到效益，开支反而节节攀升，而且这种开支更难预测，业务价值也并未实现。这对企业来说才是一项真正的挑战，因为归根结底，首席信息官（CIO）和首席技术官(CTO)要对首席财务官（CFO）和董事会负责。”

Thoughtworks企业现代化、平台和云业务总监Sarah Taraporewalla指出，对云服务的期望与企业的实际情况之间出现了脱节，这往往源于对未知的恐惧。

她解释说：“由于过渡期可能会困难重重，因此需要适度规避风险。大家常常听说云服务无法兑现财务或安全承诺，因此很困惑，如果目前企业运营得不错，为什么还要上云。他们可能会担心暴露后门漏洞，或者管理和成本失控。”

然而，Thoughtworks的专家认为，只要精心制定云策略，将基础设施作为转型的一个方面，就能控制风险，实现收益最大化。

Tambe说：“如果只将应用程序迁移到云端，那就缺少了策略这一块。如果希望借助云服务来促进业务增长和扩展，加快开发新产品，就必须事先考虑多个要素。不一定要面面俱全，但必须做好规划，让云迁移成为一段旅程，而不是一站式到达目的地。”

Taraporewalla表示认同：“云策略和管理运营模式之所以如此重要，是因为企业面临一些有关基本概念的难题，比如如何租赁和使用云空间，以及如何运行数据中心。”

Chankramat说：“云策略最关键的环节之一是’确定云服务将能带来的业务价值’。这已不再是能否在云端高效运行工作负载的问题了，当然这个问题的答案是肯定的。这是一项横跨企业各部门的整体活动。这个问题不仅仅关乎技术，还关乎安全和产品。”

Tambe表示：“云服务的技术只是小问题，而且在大多数情况下易于管理，因为有很多服务可供选择。企业需要将重点放在流程和人员方面，增强企业的能力，开发、管理和优化云服务，调整团队、技能、能力和工作方式。”