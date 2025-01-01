Es más, el crecimiento y la adopción de los pagos digitales es un fenómeno genuinamente global. A pesar de las dispares condiciones del mercado, la infraestructura tecnológica y los regímenes reguladores, es tan probable que las nuevas soluciones de pago surjan y se extiendan desde Asia o África como desde los corredores de Silicon Valley. Mercados como China y Singapur se perciben cada vez más como líderes en áreas como las monedas digitales de los bancos centrales y las remesas digitales transfronterizas en tiempo real.



La adopción no hará sino aumentar, a medida que tanto consumidores como empresas se vayan acostumbrando a las comodidades que ofrecen los pagos digitales, interactúen con distintos puntos de compra y exploren los nuevos servicios y posibilidades que surjan. "Todos los participantes en el sistema están madurando: proveedores de servicios, consumidores y minoristas", señala Prashant Gandhi, Director de Servicios Financieros de Thoughtworks. "En países como India y Australia, los reguladores también están ocupados creando nuevas infraestructuras de pagos. Todas esas fuerzas se están uniendo para liderar la aceleración".

Como señalan los expertos de Thoughtworks, este cambio no sólo hace que las transacciones sean más rápidas o eficientes, sino que está alterando su naturaleza y la forma en que las personas interactúan con el dinero. "La sustitución de las tarjetas de débito o crédito tradicionales por productos como 'compre ahora, pague después' significa que el punto de compra para muchos consumidores es ahora completamente diferente", señala Ian Kelsall, Director de Producto para Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) y Fintech, Thoughtworks. "Una mayor comodidad y más opciones están cambiando la forma en que los consumidores estructuran sus pagos, intercambian fondos y reciben bienes. Y no solo los consumidores, también lo estamos viendo en el sector empresarial."

"Los pagos siempre han consistido en intercambios de valor por bienes, pero ya no son necesariamente una acción explícita", coincide Gandhi. "Si realizas un pago en un sitio web como Amazon, ni siquiera tecleas los datos de tu tarjeta de crédito, porque ya están almacenados y tokenizados. Todo lo que queda es una notificación en tu teléfono. Es especial en el sentido de que cada vez es más invisible. Los consumidores ya no ven lo que ocurre entre bastidores".

Estas tendencias obligarán a empresas de todo tipo a plantearse cómo estructuran sus interacciones comerciales con clientes, socios y proveedores, y cuál es su lugar óptimo en un ecosistema de pagos digitales en expansión. Es mucho lo que está en juego, ya que no todas las soluciones o estrategias de pago digital resultarán transformadoras, o incluso relevantes, para una organización. Sin embargo, no estar al día o no adoptar las adecuadas puede significar alienar a clientes actuales o potenciales, o perderse nuevas fuentes de valor.