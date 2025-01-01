Nuestro propósito es la respuesta a la pregunta: ¿por qué existe Thoughtworks? Para crear un impacto extraordinario en el mundo a través de nuestra cultura y excelencia tecnológica.
Es a la vez una declaración de intenciones y un desafío constante entre nosotros, es la métrica definitiva con la que nos medimos continuamente. Es el código común de todos los Thoughtworkers y lo que, en conjunto, nos convierte en Thoughtworks. Cada día, las decisiones que tomamos y los comportamientos que demostramos se rigen por nuestro propósito y estos cinco objetivos:
Ser un socio increíble para los clientes y sus ambiciosas misiones
Revolucionar la industria tecnológica
Amplificar el cambio social positivo y abogar por un futuro tecnológico equitativo
Fomentar una comunidad vibrante de tecnólogos diversos y apasionados
Lograr un éxito comercial duradero y un crecimiento sostenido
Contenido Relacionado
Para apoyar nuestro compromiso con la excelencia del software, contribuimos y utilizamos software de código abierto siempre que es posible.
Proporcionamos niveles increíbles de apoyo a los Thoughtworkers que tienen pasión por escribir libros.
La diversidad de género es algo que nos apasiona especialmente y estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado para defender la igualdad de las mujeres en la tecnología.