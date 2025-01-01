Nuestro propósito es la respuesta a la pregunta: ¿por qué existe Thoughtworks? Para crear un impacto extraordinario en el mundo a través de nuestra cultura y excelencia tecnológica.

Es a la vez una declaración de intenciones y un desafío constante entre nosotros, es la métrica definitiva con la que nos medimos continuamente. Es el código común de todos los Thoughtworkers y lo que, en conjunto, nos convierte en Thoughtworks. Cada día, las decisiones que tomamos y los comportamientos que demostramos se rigen por nuestro propósito y estos cinco objetivos: