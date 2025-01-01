Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Nuestro propósito es la respuesta a la pregunta: ¿por qué existe Thoughtworks? Para crear un impacto extraordinario en el mundo a través de nuestra cultura y excelencia tecnológica.

 

Es a la vez una declaración de intenciones y un desafío constante entre nosotros, es la métrica definitiva con la que nos medimos continuamente. Es el código común de todos los Thoughtworkers y lo que, en conjunto, nos convierte en Thoughtworks. Cada día, las decisiones que tomamos y los comportamientos que demostramos se rigen por nuestro propósito y estos cinco objetivos:

Ser un socio increíble para los clientes y sus ambiciosas misiones

Nuestros actos nos diferencian y no hay nada habitual en nuestra forma de actuar. Nos preocupamos profundamente por nuestros clientes y miramos más allá de sus necesidades inmediatas, defendiendo los objetivos que les inspiran. Trabajar con nosotros es siempre una experiencia transformadora, porque los mejores resultados son a menudo los más difíciles de conseguir, y a menudo aportan un valor que va más allá de lo que se imaginó en un principio.
Ver nuestras historias de clientes
Revolucionar la industria tecnológica

Nos esforzamos por predicar con el ejemplo y mostrar lo que puede ser la industria tecnológica. Es una gran responsabilidad, pero nos encanta. Este es el enfoque en el que creemos: avanzar tanto en el estado del arte como en el de la práctica, influir en la industria para que haga un mejor trabajo, hacer crecer a los individuos y a las comunidades de tecnólogos.
Ver nuestros reconocimientos recientes
Amplificar el cambio social positivo y abogar por un futuro tecnológico equitativo

Como tecnólogos, tenemos un papel único que desempeñar en la forma en que la tecnología debe beneficiar a toda la sociedad, persiguiendo un futuro más equitativo. Parte de ese papel es educarnos continuamente en los temas que importan a las causas en las que creemos. Reconocemos nuestro privilegio y nos esforzamos por ver el mundo desde la perspectiva de los más vulnerables.
Visitar nuestro espacio de cambio social
Fomentar una comunidad vibrante de tecnólogos diversos y apasionados

Aunque la tecnología es lo que tenemos en común, creemos que, independientemente de quién seas o cómo te identifiques, mereces respeto, empatía e igualdad de oportunidades para triunfar. Trabajamos duro para asegurarnos de que todas las personas en Thoughtworks -y todas las personas con las que trabajamos- sean tratadas de esta manera. Creemos que todo el mundo merece aportar su auténtico yo al trabajo, y que las mejores soluciones a los problemas complejos provienen de diversas mentalidades y experiencias.
Conocer más
Lograr un éxito comercial duradero y un crecimiento sostenido

Queremos ser una fuerza tecnológica para el bien hoy y en el futuro, por lo que sólidos cimientos financieros son fundamentales. ¡Queremos ser una empresa que siga aquí dentro de 100 años! Los sueños que tenemos para ayudar a la sociedad en el futuro se basan en las cosas que logramos para nuestros clientes hoy. Si necesitas un socio tecnológico que entienda tu negocio, ponte en contacto con nosotros.
