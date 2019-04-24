Thoughtworks作为一家全球软件咨询公司，一直在关注各项新技术的发展，我们在本期技术雷达中重点提到了与Terraform和Kotlin的相关的系统，它们在企业中的应用日益增强。

Terraform生态系统的成熟将为CIO们带来福音，这意味着他们的员工不需要再通宵达旦的处理意外宕机事件。 Terraform是一个开源的架构即代码(infrastructure as code)工具，可以有效减少雪花服务器(Snowflake Servers)的出现。Thoughtworks技术雷达也指出，Terraform领域的企业级应用工具正在迅速增加。

我们在Kotlin上也看到了其可用工具、框架和支持的快速增长，这让Kotlin不断成长成为一个对企业级开发者来说可行的选项。

“十分建议还没有接触过Kotlin的开发者去看看它到底能做什么。这是一个非常棒的语言，有完善的特性和不断成长的生态系统。”Thoughtworks首席技术官Rebecca Parsons表示。

Thoughtworks技术雷达是一个每半年发布一次的技术探索报告，在我们的团队和客户中广为传用。它表达了我们在一些值得关注的工具、技术、平台、语言的相关建议。

本期技术雷达中值得关注的四个趋势是：

• 日新月异的数据形态：如今，企业数据在量级、来源和格式方面的变化可谓是一日千里。这就对开发人员构成了巨大的挑战，因为他们需要找到合适的工具和策略，来充分利用如此纷繁多样的海量数据。

• Terraform生态系统建设：随着Docker和Kubernetes的生态系统蓬勃发展，这两个平台的重要性日益凸显。同样，Terraform环境也出现了类似的发展态势。

• Kotlin方兴未艾：Kotlin似乎在开发人员当中深得人心，经常在各种平台和工具中用作通用甚至专用开发语言，而且在我们技术雷达中出现的频率也越来越高。

• 封装边界的泄漏：虽然我们采用“一切即代码”的理念，但是鼓励各团队寻找合适的封装边界，并且将业务逻辑部署于开发人员可以应用可靠工程实践的位置。

访问thoughtworks.com/cn/radar可以探索更多与雷达相关的交互内容，以及下载PDF。

关于Thoughtworks：

Thoughtworks是一家软件咨询公司，也是一个充满热情、以目标为导向的社区。创办25年以来，已经从一个小团队，成长为现在拥有超过6000人、分布于全球14个国家的全球企业。我们帮助客户以技术为核心，推动其商业变革，与他们并肩作战解决最核心的技术问题。我们致力于积极变革，希望能够通过软件技术创造更美好的社会，与此同时我们也与许多志向相投的组织合作。