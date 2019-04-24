Thoughtworks, una consultora de software global, ha destacado los ecosistemas que se están formando en torno a Terraform y Kotlin que fortalecen su posición en la empresa.

La madurez del ecosistema de Terraform será una ventaja para los CIO, quienes pueden esperar que su personal ya no tenga que trabajar toda la noche para hacer frente a cortes inesperados. Terraform es una herramienta de software libre de infraestructura como código, la misma que puede reducir la posibilidad de crear servidores singulares (snowflake), difíciles de reproducir, modificar o extender. El Radar Tecnológico de Thoughtworks destaca la proliferación de herramientas listas para la empresa en el espacio Terraform.

Kotlin también ha visto una expansión significativa en sus herramientas, frameworks y soporte disponibles, por lo que es cada vez más una opción viable para los desarrolladores en la empresa.

"A los desarrolladores que aún no han comprobado Kotlin se les aconseja que echen un vistazo a lo que puede hacer. Es un lenguaje realmente bueno con características sólidas y un ecosistema en crecimiento", dice Rebecca Parsons, Directora de Tecnología de Thoughtworks.

El Radar Tecnológico de Thoughtworks es un informe semestral que explora las tecnologías que utilizan nuestros equipos y nuestros clientes. Es nuestra opinión sobre las herramientas, técnicas, plataformas e idiomas que vale la pena evaluar, probar, adoptar y resistir.

Las cuatro tendencias destacadas en esta edición del Radar son:

El Cambiante Panorama de los Datos - Actualmente, los datos empresariales pueden experimentar un crecimiento asombroso en volumen, fuentes y formatos. Esto desafía a los desarrolladores a identificar las herramientas y estrategias correctas para un mejor aprovechamiento de los datos.

El Ecosistema Terraform - Al igual que el floreciente ecosistema de Docker y Kubernetes ha confirmado su importancia, estamos viendo una evolución similar en el ambiente de Terraform.

Krecimiento de Kotlin - Parece ser que Kotlin se alinea con los desarrolladores. Sigue apareciendo en varias plataformas como un lenguaje de propósito general o especial; y escalando en nuestro Radar.

Rompiendo los Límites de la Encapsulación - Cuando implementamos “todo como código”, sugerimos a los equipos lograr apropiados límites de encapsulación y mantener la lógica de negocio en lugares donde los desarrolladores puedan aplicar prácticas sólidas de ingeniería.

Visita Thoughtworks.com/es/radar para explorar la versión interactiva o descargar la versión en PDF.