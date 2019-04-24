Technology Radar da Thoughtworks destaca a maturidade dos ecossistemas Kotlin e Terraform

A Thoughtworks, consultoria global de software, destacou os sistemas crescentes em torno das linguagens Terraform e Kotlin, o que fortalece suas posições nas organizações.

A maturidade do Terraform será uma vantagem para CIOs, que podem esperar o fim dos plantões noturnos de equipes para lidar com interrupções inesperadas. Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código, de código aberto, que pode reduzir a chance de criar servidores snowflake. O Technology Radar destaca a proliferação de ferramentas prontas para empresas no espaço Terraform.

Kotlin também viu uma expansão significativa em suas ferramentas, estruturas e suporte disponíveis, tornando-a cada vez mais uma opção viável para pessoas desenvolvedores nas empresas.

"As pessoas desenvolvedoras que ainda não consideraram Kotlin deveriam analisar suas possibilidades. É uma linguagem genuinamente boa, com recursos sólidos e um ecossistema em crescimento ”, afirma Rebecca Parsons, CTO da Thoughtworks.

O Technology Radar é um relatório semestral da Thoughtworks que explora as tecnologias que estão sendo utilizadas por nossos times e clientes. São as nossas opiniões sobre as ferramentas, técnicas, plataformas e linguagens que valem a pena avaliar, explorar, adotar ou evitar.

As quatro tendências destacadas nesta edição do Radar são:

As persas formas de dados - Hoje os dados corporativos podem assumir um crescimento impressionante em volume, fontes e formatos. Isso desafia as pessoas desenvolvedoras a identificar as ferramentas e estratégias certas para aproveitar ao máximo esses dados.

"Terraformando" um Ecossistema - Por mais que o ecossistema florescente de Docker e Kubernetes tenha confirmado sua importância, estamos vendo uma evolução semelhante em Terraform.

Kotlin Crescendo - Kotlin ressoa com as pessoas desenvolvedoras. Ele continua aparecendo em todas as plataformas e ferramentas como uma linguagem de desenvolvimento de propósito geral e especial, e cada vez mais em nosso Radar.

Vazando limites de encapsulamento - Com o advento de "tudo como código", nós encorajamos os times a encontrar encapsulamento apropriado e a manter a lógica de negócio em locais nos quais as pessoas desenvolvedoras podem aplicar práticas sólidas de engenharia.


