André Almeida

Account Technical Principal

André Almeida é um Account Technical Principal na Thoughtworks, onde atua há quase 10 anos, baseado em Porto Alegre.

 

Com especialização em Big Data, Data Science e Data Analytics pela UNISINOS, André defende que a tecnologia deve ser aplicada de forma consciente, responsável e inclusiva para gerar uma mudança global eficiente e segura.

 

Sua carreira em comunicação e mídia é notável, iniciando em 1999 na RBS TV (afiliada da Rede Globo). Após 17 anos, juntou-se à Thoughtworks, onde solidificou sua experiência em plataformas de streaming e hoje atende o mercado local.