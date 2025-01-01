Convidado: Lucas Pettinati, VP de Design

Inovação não deve se restringir a apenas uma área da empresa, nem ser algo exclusivo do setor de tecnologia: inovação deve ser feita por todas as pessoas e todos os dias.

Neste episódio, Lucas Pettinati, VP de Design do Nubank e General Manager de Experiência do Aplicativo, abre o jogo sobre como a cultura de inovação atua na empresa que reinventou a experiência com serviços financeiros na última década, utilizando métodos de experimentação para melhorar a jornada do cliente de forma ágil - e como essa mentalidade inovadora ajudou a empresa a se tornar um dos bancos mais valiosos da América Latina em poucos anos.