A procura de emprego pode ser uma montanha-russa emocional cheia de obstáculos que desafiam nossos nervos. Da incerteza sobre a adequação do perfil necessário à falta de conhecimento sobre a empresa, à ansiedade de descobrir se a cultura corporativa corresponde à imagem projetada nas redes sociais. A antecipação de um e-mail ou ligação da equipe de recrutamento só aumenta a pressão, até finalmente receber as notícias que determinarão nosso futuro profissional.

Como profissional da marca empregadora (e profissional em geral), também passei por alguns processos de recrutamento e achei interessante aprender os segredos e percepções que os recrutadores têm sobre isso. É por isso que entrevistei algumas pessoas da nossa equipe de recrutamento na Thoughtworks LATAM, para entender suas perspectivas e sugestões sobre ações que gostariam que as pessoas candidatas fizessem com mais frequência, bem como comportamentos que devem ser evitados. Neste blog post, listei aqueles que pareciam mais importantes e que podem ajudá-lo a saber o que fazer e o que não fazer durante sua busca de emprego.