A procura de emprego pode ser uma montanha-russa emocional cheia de obstáculos que desafiam nossos nervos. Da incerteza sobre a adequação do perfil necessário à falta de conhecimento sobre a empresa, à ansiedade de descobrir se a cultura corporativa corresponde à imagem projetada nas redes sociais. A antecipação de um e-mail ou ligação da equipe de recrutamento só aumenta a pressão, até finalmente receber as notícias que determinarão nosso futuro profissional.
Como profissional da marca empregadora (e profissional em geral), também passei por alguns processos de recrutamento e achei interessante aprender os segredos e percepções que os recrutadores têm sobre isso. É por isso que entrevistei algumas pessoas da nossa equipe de recrutamento na Thoughtworks LATAM, para entender suas perspectivas e sugestões sobre ações que gostariam que as pessoas candidatas fizessem com mais frequência, bem como comportamentos que devem ser evitados. Neste blog post, listei aqueles que pareciam mais importantes e que podem ajudá-lo a saber o que fazer e o que não fazer durante sua busca de emprego.
O que você pode fazer
Pesquisar a reputação da empresa
Reserve um tempo para explorar a presença da empresa nas redes sociais, analisar comentários e avaliar o tom usado.
Pesquise notícias relevantes sobre a empresa, especialmente se for uma organização internacional, pois você pode obter mais informações. Conheça sua reputação por meio de fontes confiáveis. Plataformas como Glassdoor oferecem avaliações e opiniões de usuários sobre a empresa.
Cuide da sua marca pessoal
Assim como as marcas se preocupam com seu posicionamento, é crucial que você personalize seu currículo e perfil no LinkedIn de forma eficaz.
Destaque suas habilidades e experiências relevantes para o cargo para o qual você está se candidatando, garantindo que a apresentação reflita de forma clara e atraente sua proposta de valor.
Paciência é uma virtude
Depois de enviar sua candidatura e passar na primeira seleção, é essencial acompanhar o processo de forma profissional. Envie um e-mail de agradecimento e mantenha um contato respeitoso com a equipe de recrutamento.
Por outro lado, se você não receber uma resposta ou atualizações, enviar um e-mail ou mensagem a pessoa recrutadora também enfatiza seu interesse na posição. Além disso, aproveite a oportunidade para solicitar mais recursos, como vídeos, blogs ou amostras do trabalho da empresa, que podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades e entender melhor o ambiente de trabalho da empresa.
O que você pode evitar
Se candidatar sem a intenção de conquistar a vaga
Todos nós reconhecemos a importância de encontrar um emprego adequado em uma empresa de qualidade. No entanto, aplicar-se indiscriminadamente a funções que não se alinham com suas habilidades pode complicar o processo. Geralmente, os perfis que não atendem aos requisitos são descartados, o que pode afetar suas oportunidades futuras.
Em vez disso, reserve um tempo para criar um perfil que reflita suas habilidades e experiência, e conduza uma pesquisa completa sobre os requisitos específicos dos cargos aos quais você deseja se candidatar. Isso permitirá que você maximize suas chances de sucesso e evite oportunidades perdidas.
Ter pouca (ou nenhuma) informação
Chegar às entrevistas iniciais sem conhecimento prévio da empresa à qual você está se candidatando pode complicar a experiência da entrevista.
A falta de familiaridade com a empresa pode transmitir uma impressão de desinteresse ou falta de preparação. Compreender a cultura e os valores da empresa é fundamental para o sucesso em uma posição, pois eles podem determinar como você se integra e contribui para a equipe.
Demonstrar que você pesquisou e entendeu esses aspectos permitirá que você se destaque como uma pessoa comprometida e informada, o que poderia aumentar suas chances de sucesso no processo de contratação.
Sair sem pedir feedback
Em muitas empresas, o processo de seleção envolve passar por vários estágios, com pessoas diferentes, cada um aproximando você de uma decisão final.
Solicitar feedback em cada estágio não apenas mostra seu interesse, mas também ajuda a refinar suas respostas e melhorar seu desempenho em conversas futuras.
Lembre-se de que cada entrevista é única. A preparação permitirá que você se adapte melhor às várias dinâmicas e funções que encontrará na equipe.
Lembre-se de que cada processo é diferente e sempre haverá fatores que modificam sua experiência de busca de emprego. Cada setor de negócios tem suas demandas específicas, por isso é importante que você construa seu próprio caminho para a busca de emprego da maneira mais adequada para você. Como conselho final: Eu recomendo que você sempre seja seu eu autêntico e mostre seu verdadeiro potencial. Desejo a você grande sucesso em todas as etapas do seu processo de busca de emprego.
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.