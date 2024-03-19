La búsqueda de empleo puede ser una montaña rusa emocional llena de obstáculos que desafían nuestros nervios. Desde la incertidumbre sobre si encajamos en el perfil requerido hasta la falta de conocimiento sobre la empresa, pasando por la ansiedad de descubrir si la cultura corporativa coincide con la imagen proyectada en las redes sociales. La anticipación de un correo electrónico o llamada del equipo de reclutamiento solo añade más presión, hasta finalmente recibir la noticia que determinará nuestro futuro profesional.
Como profesional de Marca Empleadora (y como profesional de por sí), yo también he estado en algunos procesos de reclutamiento y me ha parecido interesante saber los secretos y las sugerencias que tienen las personas reclutadoras al respecto. Es por esto que entrevisté a algunas personas de nuestro equipo de reclutamiento en Thoughtworks LATAM, para conocer su perspectiva y me compartieron algunas sugerencias sobre acciones que les gustaría que candidatas/os tomaran con más frecuencia, así como comportamientos que deberían evitarse. En este blog, he enumerado aquellas que me parecieron las más importantes, y que te pueden ayudar a saber qué hacer y qué no hacer durante tu búsqueda de empleo.
Lo que podrías hacer
Investiga la reputación de la empresa
Tómate el tiempo para explorar la presencia de la empresa en las redes sociales, analiza los comentarios y evalúa el tono utilizado.
Investiga noticias relevantes sobre la empresa, especialmente si es una organización internacional, ya que podrías obtener más información al respecto. Conoce su reputación a través de fuentes confiables; plataformas como Glassdoor ofrecen reseñas y opiniones de usuarios sobre la empresa.
Cuida tu marca personal
Al igual que las marcas se preocupan por su posicionamiento, es crucial que adaptes tu currículum y perfil de LinkedIn de manera efectiva.
Destaca tus habilidades y experiencias relevantes para el puesto al que estás aplicando, asegurándote de que la presentación refleje claramente y de manera atractiva tu propuesta de valor.
La paciencia es una virtud
Después de enviar tu solicitud y pasar la primera selección, es esencial dar seguimiento al proceso de manera profesional. Envía un correo electrónico de agradecimiento y mantén un contacto respetuoso con el equipo de reclutamiento.
Por otro lado, si no recibes una respuesta o actualizaciones, enviar un correo electrónico o mensaje a la persona reclutadora también enfatiza tu interés en el puesto. Además, aprovecha la oportunidad para solicitar recursos adicionales, como videos, blogs o muestras del trabajo de la empresa, que puedan ayudarte a mejorar tus habilidades y comprender mejor el entorno laboral de la empresa.
Lo que podrías dejar de hacer
Aplicar solo por aplicar
Todas las personas reconocemos la importancia de encontrar un trabajo adecuado en una empresa de calidad. Sin embargo, aplicar indiscriminadamente a roles que no se alinean con tus habilidades puede complicar el proceso. Generalmente, los perfiles que no cumplen con los requisitos son descartados, lo que podría afectar tus futuras oportunidades.
En cambio, dedica tiempo a crear un perfil que refleje tus habilidades y experiencia, y realiza una investigación exhaustiva sobre los requisitos específicos de los puestos para los que deseas aplicar. Esto te permitirá maximizar tus posibilidades de éxito y evitar oportunidades perdidas.
Tener poca (o ninguna) información
Llegar a las entrevistas iniciales sin conocimiento previo de la empresa a la que estás aplicando puede complicar la experiencia de la entrevista.
La falta de familiaridad con la empresa puede transmitir una impresión de desinterés o falta de preparación, por lo que entender que la cultura y los valores de la empresa son fundamentales para el éxito en un puesto, ya que pueden determinar cómo te integras y contribuyes al equipo.
Demostrar que has investigado y comprendido estos aspectos te permitirá destacarte como una persona comprometida e informada, lo que podría aumentar tus posibilidades de éxito en el proceso de contratación.
Irse sin pedir feedback
En muchas empresas, el proceso de selección implica pasar por varios filtros con diferentes personas, cada una acercándote más a una decisión final.
Solicitar feedback en cada etapa no solo muestra tu interés, sino que también te ayuda a refinar tus respuestas y mejorar tu desempeño en conversaciones futuras.
Ten en cuenta que cada entrevista es única, y la preparación te permitirá adaptarte mejor a las diversas dinámicas y roles que encontrarás en el equipo.
Recuerda que cada proceso es diferente y siempre habrá factores que modifiquen tu experiencia en la búsqueda de empleo. Cada sector empresarial tiene sus demandas específicas, por lo que es importante que construyas tu propio camino para buscar empleo de la manera más adecuada para ti. Como último consejo: te recomiendo que siempre seas tu yo auténtico y muestres tu verdadero potencial. Te deseo mucho éxito en todas las etapas de tu proceso de búsqueda de empleo.
Aviso legal: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor/a o autores y no reflejan necesariamente las posiciones de Thoughtworks.