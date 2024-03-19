La búsqueda de empleo puede ser una montaña rusa emocional llena de obstáculos que desafían nuestros nervios. Desde la incertidumbre sobre si encajamos en el perfil requerido hasta la falta de conocimiento sobre la empresa, pasando por la ansiedad de descubrir si la cultura corporativa coincide con la imagen proyectada en las redes sociales. La anticipación de un correo electrónico o llamada del equipo de reclutamiento solo añade más presión, hasta finalmente recibir la noticia que determinará nuestro futuro profesional.

Como profesional de Marca Empleadora (y como profesional de por sí), yo también he estado en algunos procesos de reclutamiento y me ha parecido interesante saber los secretos y las sugerencias que tienen las personas reclutadoras al respecto. Es por esto que entrevisté a algunas personas de nuestro equipo de reclutamiento en Thoughtworks LATAM, para conocer su perspectiva y me compartieron algunas sugerencias sobre acciones que les gustaría que candidatas/os tomaran con más frecuencia, así como comportamientos que deberían evitarse. En este blog, he enumerado aquellas que me parecieron las más importantes, y que te pueden ayudar a saber qué hacer y qué no hacer durante tu búsqueda de empleo.