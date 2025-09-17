Com inauguração da primeira unidade prevista para o segundo semestre, projeto apresenta conceito inédito de tech boutique hotel no país

O v3rso, nova marca do Grupo Emiliano, inaugura o modelo de tech boutique hotel, pioneiro na hotelaria de luxo no Brasil. Trata-se do primeiro hotel no país a operar com um sistema de automação alimentado por Inteligência Artificial, que aprende e se adapta continuamente às preferências de cada hóspede, a partir do seu padrão de comportamento, proporcionando uma experiência verdadeiramente personalizada e fluida.

Para concretizar essa visão, o projeto contou com um investimento de R$ 11 milhões em tecnologia e firmou parcerias estratégicas com dois grandes players do setor: a Scenario Automação, referência nacional em soluções inteligentes para ambientes residenciais de alto padrão, e a Thoughtworks, consultoria global de tecnologia, responsável por projetar e desenvolver a plataforma digital proprietária que conecta todos os dispositivos inteligentes do hotel para criar uma experiência centrada no hóspede.

A plataforma do v3rso – plataforma v3, é o elo que conecta, através de IA, todas as etapas da experiência do hóspede no hotel e foi projetada para tornar as estadias mais autônomas e personalizadas. Essa integração entre sistemas físicos e digitais estende a experiência do ambiente real para o digital e vice-versa, eliminando fricções e garantindo consistência em cada ponto de contato com o hóspede. A abordagem reflete a proposta emergente de “figital”, tendência que une o físico ao digital para transformar jornadas de consumo, agora aplicada com pioneirismo à hospitalidade de luxo.

“A combinação entre automação e Inteligência Artificial cria uma nova fronteira para a personalização na hotelaria. No v3rso, essa tecnologia deixa de ser apenas funcional e passa a ser parte central da experiência do hóspede”, destaca Gustavo Filgueiras, CEO do Grupo Emiliano e idealizador do v3rso.

A plataforma desenvolvida pela Thoughtworks reconhece hábitos, gostos e preferências dos hóspedes a cada estadia. Ao visitar novamente uma unidade da marca, o sistema se lembra da temperatura ideal do quarto, dos níveis de iluminação preferidos e muito mais.

“A integração entre elementos físicos e digitais para garantir uma excelente experiência de clientes já é uma tendência, e essa parceria representa um passo significativo nessa direção, oferecendo uma experiência integrada que se estende desde o momento da reserva até o pós-hospedagem, com foco em atender às expectativas cada vez mais exigentes de clientes de luxo”, afirma Juliana Velozo, Senior VP Retail, Travel & Transportation da Thoughtworks LATAM.

Já a Scenario Automação, responsável pela arquitetura tecnológica do ambiente físico, incorporou tendências de ponta que vêm transformando as residências de alto padrão: controle contextual inteligente, uso intuitivo, integração discreta ao design arquitetônico e acesso remoto.

“Essas inovações estão cada vez mais presentes em casas sofisticadas, agora, levamos isso para o universo da hotelaria. Com o v3rso, a automação deixa de ser acessório e se torna protagonista na experiência de hospedagem”, explica João Fernando Gomes de Oliveira, sócio da Scenario.

Com sua primeira unidade prevista para inauguração no segundo semestre de 2025, na Alameda Santos, em São Paulo, o v3rso não só traz uma nova era para a hotelaria no Brasil, como também se posiciona como um modelo de inovação replicável e escalável, antecipando tendências de comportamento e consumo no setor hoteleiro global. Essa estreia marca o início de um plano de expansão que já conta com outras quatro unidades em construção, localizadas em Porto Alegre, Goiânia e no Parque Global, também em São Paulo.

