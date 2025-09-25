Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Ask Tai
Ask Tai
Visa redesenha plataforma de benefícios para impulsionar experiência de clientes em parceria com a Thoughtworks

Visa redesenha plataforma de benefícios para impulsionar experiência de clientes em parceria com a Thoughtworks

News archive Back
September 25, 2025  - São Paulo, Brasil

A Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e inteligência artificial para impulsionar a inovação digital, uniu forças com a Visa para criar e oferecer uma experiência do cliente mais fluida, personalizada e inovadora, com o objetivo de aumentar o engajamento, a fidelização e o crescimento. Com a evolução do Vai de Visa, programa de benefícios da Visa para portadores de cartões da bandeira, e o uso das mais recentes tecnologias emergentes, os usuários agora desfrutam de uma jornada mais coesa e intuitiva, contribuindo para o aumento do valor do ciclo de vida do cliente e da retenção.

 

O projeto nasceu a partir de um desafio estratégico: com o segmento de viagens ganhando protagonismo no mercado de meios de pagamento, a Visa identificou a oportunidade de fortalecer ainda mais sua presença nesse território. A iniciativa buscou reforçar o posicionamento da marca como referência em “travel” e, paralelamente, criar uma experiência D2C (direct-to-consumer) diferenciada, com foco nos benefícios de viagem, como forma de aumentar a satisfação dos consumidores finais.

 

“Na Visa, buscamos continuamente entregar experiências digitais que estejam à altura do nosso compromisso com inovação e excelência. A parceria com a Thoughtworks foi importante para transformar um desafio estratégico em uma solução concreta, colocando o cliente no centro de tudo. O novo Vai de Visa representa um avanço importante na forma como nos conectamos com nossos usuários, oferecendo uma navegação mais intuitiva, relevante e alinhada ao nosso posicionamento no universo de viagens”, destaca Mariana Dinis, diretora executiva de Marketing da Visa.

 

Para apoiar a evolução do Vai de Visa, a Thoughtworks contribuiu com a definição de um novo modelo de experiência através da aplicação de uma metodologia voltada ao design e à inovação para estruturar o desafio e priorizar jornadas que seriam redesenhadas. O projeto também envolveu a criação de um plano estratégico de produto, robusto e documentado, com entregas organizadas para facilitar a atuação da equipe de desenvolvimento da Visa.

 

“Este projeto mostra como a tecnologia pode agregar valor tanto para o negócio quanto para seus clientes. A partir de nossa experiência de décadas, sabemos que transformações digitais que geram impacto extraordinário começam colocando o cliente no centro da experiência. Com uma abordagem ágil e colaborativa, conseguimos criar uma jornada moderna e intuitiva, alinhada às melhores práticas do mercado e às expectativas de um público exigente”, afirma Viviana Tobar, Vice-Presidente de mercados, Banking, Financial  Services and Insurance da Thoughtworks LATAM.

 

O resultado foi o lançamento de uma nova experiência digital, com uma interface completamente redesenhada e usabilidade aprimorada. Agora, os clientes da Visa podem acessar com muito mais facilidade as ofertas de parceiros e benefícios de viagem, em linha com as melhores práticas do e-commerce.

 

 

 

Sobre a Thoughtworks

 

A Thoughtworks é uma consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e inteligência artificial para impulsionar a inovação digital. Estamos presentes em 48 escritórios, distribuídos por 19 países, com mais de 10 mil profissionais. Há 30 anos, geramos impactos extraordinários junto aos nossos clientes, ajudando-os a resolver desafios de negócio complexos com a tecnologia como diferencial estratégico.