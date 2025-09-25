Visa redesenha plataforma de benefícios para impulsionar experiência de clientes em parceria com a Thoughtworks

A Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e inteligência artificial para impulsionar a inovação digital, uniu forças com a Visa para criar e oferecer uma experiência do cliente mais fluida, personalizada e inovadora, com o objetivo de aumentar o engajamento, a fidelização e o crescimento. Com a evolução do Vai de Visa, programa de benefícios da Visa para portadores de cartões da bandeira, e o uso das mais recentes tecnologias emergentes, os usuários agora desfrutam de uma jornada mais coesa e intuitiva, contribuindo para o aumento do valor do ciclo de vida do cliente e da retenção.

O projeto nasceu a partir de um desafio estratégico: com o segmento de viagens ganhando protagonismo no mercado de meios de pagamento, a Visa identificou a oportunidade de fortalecer ainda mais sua presença nesse território. A iniciativa buscou reforçar o posicionamento da marca como referência em “travel” e, paralelamente, criar uma experiência D2C (direct-to-consumer) diferenciada, com foco nos benefícios de viagem, como forma de aumentar a satisfação dos consumidores finais.

“Na Visa, buscamos continuamente entregar experiências digitais que estejam à altura do nosso compromisso com inovação e excelência. A parceria com a Thoughtworks foi importante para transformar um desafio estratégico em uma solução concreta, colocando o cliente no centro de tudo. O novo Vai de Visa representa um avanço importante na forma como nos conectamos com nossos usuários, oferecendo uma navegação mais intuitiva, relevante e alinhada ao nosso posicionamento no universo de viagens”, destaca Mariana Dinis, diretora executiva de Marketing da Visa.

Para apoiar a evolução do Vai de Visa, a Thoughtworks contribuiu com a definição de um novo modelo de experiência através da aplicação de uma metodologia voltada ao design e à inovação para estruturar o desafio e priorizar jornadas que seriam redesenhadas. O projeto também envolveu a criação de um plano estratégico de produto, robusto e documentado, com entregas organizadas para facilitar a atuação da equipe de desenvolvimento da Visa.

“Este projeto mostra como a tecnologia pode agregar valor tanto para o negócio quanto para seus clientes. A partir de nossa experiência de décadas, sabemos que transformações digitais que geram impacto extraordinário começam colocando o cliente no centro da experiência. Com uma abordagem ágil e colaborativa, conseguimos criar uma jornada moderna e intuitiva, alinhada às melhores práticas do mercado e às expectativas de um público exigente”, afirma Viviana Tobar, Vice-Presidente de mercados, Banking, Financial Services and Insurance da Thoughtworks LATAM.

O resultado foi o lançamento de uma nova experiência digital, com uma interface completamente redesenhada e usabilidade aprimorada. Agora, os clientes da Visa podem acessar com muito mais facilidade as ofertas de parceiros e benefícios de viagem, em linha com as melhores práticas do e-commerce.

