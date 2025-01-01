XConf Americas 2025

Durante más de una década, la XConf, organizada por Thoughtworks, ha sido una conferencia creada por y para personas tecnologistas, enfocada en el desarrollo de software y su impacto en el mundo. El evento explora las ideas que están moldeando el presente y el futuro de la tecnología.

Este año, la conferencia evoluciona a XConf Américas 2025, ampliando su alcance a todo el continente. El evento se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, el 3 de diciembre, reuniendo a personas apasionadas por la tecnología alrededor de temas e ideas innovadoras. Todas las charlas también serán transmitidas en vivo con traducción simultánea al portugués, español e inglés.

Prepárate para un día de aprendizaje y conexión, donde personas tecnólogas compartirán ideas y estrategias para fortalecer sus habilidades y liderar las próximas grandes transformaciones en la industria.

Más detalles sobre la agenda y de keynotes estarán disponibles pronto.