Regístrate en el formato online

XConf Americas 2025

por y para tecnologistas

Durante más de una década, la XConf, organizada por Thoughtworks, ha sido una conferencia creada por y para personas tecnologistas, enfocada en el desarrollo de software y su impacto en el mundo. El evento explora las ideas que están moldeando el presente y el futuro de la tecnología.

 

Este año, la conferencia evoluciona a XConf Américas 2025, ampliando su alcance a todo el continente. El evento se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, el 3 de diciembre, reuniendo a personas apasionadas por la tecnología alrededor de temas e ideas innovadoras. Todas las charlas también serán transmitidas en vivo con traducción simultánea al portugués, español e inglés.

 

Prepárate para un día de aprendizaje y conexión, donde personas tecnólogas compartirán ideas y estrategias para fortalecer sus habilidades y liderar las próximas grandes transformaciones en la industria.

 

Más detalles sobre la agenda y de keynotes estarán disponibles pronto.

Por qué participar en XConf Américas 2025

Aprendizaje práctico

Accede a conocimientos aplicables de algunas de las personas tecnólogas más respetadas de la industria. Obtendrás ideas y herramientas que podrás aplicar de inmediato para fortalecer tu práctica técnica.

Conexiones significativas

Conecta con especialistas de Thoughtworks, clientes, aliadas y otras personas apasionadas por la tecnología. Cada conversación es una oportunidad para ampliar tu red y generar nuevas posibilidades.

Inspiración para lo que viene

Llévate nuevas perspectivas y la confianza para impulsar la innovación en tu equipo y organización.

Speakers confirmadas

Carolina Ignarra

Fundadora y CEO de Talento Incluir, Brasil

Grazi Mendes

Heaf of Social Impact Latin America, Thoughtworks Brasil

Wesley Reisz

Technical Principal, Thoughtworks USA

Tin Megali

AI Program Director and Technical Partner, Thoughtworks Canadá

Esta edición de XConf tendrá dos formatos

Una persona sostiene un micrófono y presenta en el escenario de XConf, con un fondo geométrico colorido que muestra el logo de XConf. A su lado, una persona intérprete realiza la traducción en lengua de señas bajo una suave iluminación rosada y violeta.

Presencial en São Paulo, Brasil

La edición presencial se llevará a cabo en São Paulo y ofrecerá una experiencia inmersiva con activaciones especiales y la oportunidad única de conectar con personas tecnólogas, aliadas y clientes de Thoughtworks de toda la región.

 

Todos los ingresos por la venta de entradas serán donados a Talento Incluir, una organización pionera en la inclusión productiva de profesionales con discapacidad, que crea oportunidades reales para un futuro más inclusivo y sostenible tanto para las personas como para las empresas.

¿Quieres entradas para la edición presencial en São Paulo, Brasil? Haz click aquí
Una mujer con trenzas, sentada, usa una computadora portátil frente a una estantería llena de libros.

Online

¿No estás en São Paulo? Mira las charlas de la XConf en vivo y participa en cada sesión desde cualquier lugar. El formato online te permite vivir el evento en directo, en portugués (con intérpretes de Libras), español e inglés.

 

¡Solo entradas online gratuitas!

Regístrate en el formato online

Regístrate en el formato online de la XConf Américas 2025

Todas las sesiones serán transmitidas en vivo con interpretación simultánea en inglés, español, portugués y Libras (lengua de señas brasileña).

¿Quieres ver cómo fue la edición 2024?

