XConf Americas 2025

Durante más de una década, la XConf, organizada por Thoughtworks, ha sido una conferencia creada por y para personas tecnologistas, enfocada en el desarrollo de software y su impacto en el mundo. El evento explora las ideas que están moldeando el presente y el futuro de la tecnología.
Este año, la conferencia evoluciona a XConf Américas 2025, ampliando su alcance a todo el continente. El evento se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, el 3 de diciembre, reuniendo a personas apasionadas por la tecnología alrededor de temas e ideas innovadoras. Todas las charlas también serán transmitidas en vivo con traducción simultánea al portugués, español e inglés.
Prepárate para un día de aprendizaje y conexión, donde personas tecnólogas compartirán ideas y estrategias para fortalecer sus habilidades y liderar las próximas grandes transformaciones en la industria.
Más detalles sobre la agenda y de keynotes estarán disponibles pronto.
Por qué participar en XConf Américas 2025
Accede a conocimientos aplicables de algunas de las personas tecnólogas más respetadas de la industria. Obtendrás ideas y herramientas que podrás aplicar de inmediato para fortalecer tu práctica técnica.
Conecta con especialistas de Thoughtworks, clientes, aliadas y otras personas apasionadas por la tecnología. Cada conversación es una oportunidad para ampliar tu red y generar nuevas posibilidades.
Llévate nuevas perspectivas y la confianza para impulsar la innovación en tu equipo y organización.
Speakers confirmadas
Esta edición de XConf tendrá dos formatos
Presencial en São Paulo, Brasil
La edición presencial se llevará a cabo en São Paulo y ofrecerá una experiencia inmersiva con activaciones especiales y la oportunidad única de conectar con personas tecnólogas, aliadas y clientes de Thoughtworks de toda la región.
Todos los ingresos por la venta de entradas serán donados a Talento Incluir, una organización pionera en la inclusión productiva de profesionales con discapacidad, que crea oportunidades reales para un futuro más inclusivo y sostenible tanto para las personas como para las empresas.
Online
¿No estás en São Paulo? Mira las charlas de la XConf en vivo y participa en cada sesión desde cualquier lugar. El formato online te permite vivir el evento en directo, en portugués (con intérpretes de Libras), español e inglés.
¡Solo entradas online gratuitas!
Regístrate en el formato online de la XConf Américas 2025
Todas las sesiones serán transmitidas en vivo con interpretación simultánea en inglés, español, portugués y Libras (lengua de señas brasileña).