XConf Brasil 2023

Agradecemos a sua participação
Por mais de uma década, a XConf, organizada pela Thoughtworks, tem sido uma conferência criada por e para tecnologistas, com foco no desenvolvimento de software e em seu impacto no mundo. O evento explora as ideias que moldam o presente e o futuro da tecnologia.

 

Neste ano, a conferência evolui para XConf Americas 2025, ampliando seu alcance por todo o continente. O evento acontecerá em São Paulo, Brasil, no dia 3 de dezembro, reunindo pessoas apaixonadas por tecnologia em torno de temas e ideias inovadoras. Todas as palestras também serão transmitidas online, com tradução simultânea em português, espanhol e inglês.

 

Prepare-se para um dia de aprendizado e conexão, em que tecnologistas compartilham insights e estratégias para fortalecer suas habilidades e liderar as próximas grandes transformações na indústria.

Palestrantes principais da edição de 2023

Rosi Teixeira

Rosi Teixeira

Diretora de Tecnologias Emergentes e Comunidades

Com 28 anos de atuação na área de tecnologia, Rosi Teixeira atuou em diversos segmentos de negócios como Tecnologia, Serviços Financeiros, Varejo, Educação, Logística e Telecomunicações. Na Thoughtworks, atuou como Tech Lead, System Architect e Account Technical Principal em clientes do mercado financeiro e varejo, construindo e evoluindo produtos digitais e agora é Head de Tecnologias Emergentes e Comunidades. Como liderança de pensamento, Rosi também atua promovendo discussões na sociedade e empresas sobre tecnologia, agilidade, liderança, carreira e tecnologias emergentes.

Palestrantes da edição de 2023

Amanda Mattos

Amanda Mattos

Tecnologista Principal

Conheça Amanda
Alex BX

Alex BX

Chefe de Vendas, Marketing e Digital (IMC)

Conheça Alex
Antonio Farias

Antonio Farias

Designer de Experiência Sênior

Conheça Antonio
Barbara Sanches

Bárbara Sanches

Especialista em Desenho Organizacional e Gestão de Portfólio

Conheça Bárbara
Caetano Oliveira, Gerente de Produto

Caetano Oliveira

Gerente de Produto

Conheça Caetano
Carol Assis

Carol Assis

Consultora de Dados

Conheça Carol
Celina Coelho

Celina Coelho

Designer de Experiência

Conheça Celina
Cleber Guedes

Cleber Guedes

CEO Programadores do Amanhã

Conheça Cleber
Denni Souza

Denni Souza

Designer de Experiência

Conheça Denni
Desiree Santos

Desiree Santos

Consultora Desenvolvedora Líder

Conheça Desiree
Diego Ramos

Diego Ramos

Gerente de Produtos Líder

Conheça Diego
Eduardo Santos

Eduardo Santos

Consultor líder de Dados & IA

Conheça Eduardo
Erick Henrique

Erick Henrique

Designer de Experiência

Conheça Erick
Fabio Salmoni

Fabio Salmoni

Designer de Experiência Principal

Conheça Fabio
Gabriel Pinheiro

Gabriel Pinheiro

Designer de Experiência Líder

Conheça Gabriel
Giuseppe Matheus Pereira, Desenvolvedor Lead

Giuseppe Pereira

Desenvolvedor Consultor Líder

Conheça Giuseppe
Grazi Mendes

Grazi Mendes

Diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão

Conheça Grazi

Gregório Melo

Diretor de Modernização, Plataformas e Nuvens

Conheça Gregório
Guilherme Silveira

Guilherme Silveira

Diretor de Inovação e Co-fundador (Alura)

Conheça Guilherme
Iana Chan

Iana Chan

CEO da PrograMaria

Conheça Iana
Jimmy

Jimmy

Criador do projeto Salcity

Conheça Jimmy
Karen Santos

Karen Santos

CEO da UX para Minas Pretas

Conheça Karen
Katya Hemelrijk

Katya Hemelrijk

CEO da Talento Incluir

Conheça Katya
Leonardo Tomadon

Leonardo Tomadon

Líder de Estratégia de Go-to-market (Pipefy)

Conheça Leonardo
Leticia Croffi

Leticia Croffi

Cientista de Dados Sênior

Conheça Leticia
Lucas Thimoteo

Lucas Thimoteo

Cientista de Dados Sênior

Conheça Lucas
Luiz Miccieli

Luiz Miccieli

Gerente de Programa Técnico

Conheça Luiz
Mateus Veloso

Mateus Veloso

Desenvolvedor de Software (Lastro)

Conheça Mateus
Mayane Batista

Mayane Batista

Pesquisadora e Doutoranda em Antropologia Social

Conheça Mayane
Nina da Hora

Nina da Hora

Especialista de Domínio de Tecnologia Responsável

Conheça Nina
Paulo Rodrigues

Paulo Rodrigues

Líder de Arquitetura Técnica (Cielo)

Conheça Paulo
Rebeca Kalsing

Rebeca Kalsing

Gerente de Produto Sênior

Conheça Rebeca
Ricardo Wendell

Ricardo Wendell

Consultor Principal

Conheça Ricardo
Taynara Rechia

Taynara Rechia

Gerente de Produto Líder

Conheça Taynara
Wandecleya Martins

Wandecleya Martins

Gerente de Produto Técnico

Conheça Wandecleya

Não perca a próxima edição: XConf Americas 2025

