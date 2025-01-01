Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
肖然

Thoughtworks中国区总经理

Thoughtworks中国区数智金融业务总裁、Thoughtworks全球创新技术总经理，中关村智联联盟秘书长。

 

近10年来，肖然深耕于金融行业数字化转型，对金融I组织精益治理有着丰富的实践经验。领导团队为中国银行、招商银行、工商银行等金融头部企业数字化转型提供了长期的从战略、执行到组织运营各方面咨询服务。是招行、工行、中行等企业大学在科技创新和设计思维方面首席讲师，以及招行创新孵化器的特聘导师。通过敏捷、设计思维、DevOps、数据驱动等系列方法，加速金融机构效字化转型并赢得市场发展。

 

依托Thoughtworks全球视野和技术实践，肖然对大语言模型（LLM）、5G、开放银行（Open Banking）有独到见解，是《深入核心的敏捷开发》、《代码管理核心技术及实践》、《人件》、《增强人类》等多本著作作者及译者，《财新》和《数字银行》专栏作者，Open ROADS 全球数字化转型社区咨询委员会 （advisory board）成员，作为演讲嘉宾长期活跃于全球金融、通信、智造等领域的主流论坛，联合发起了中国敏捷教练企业联盟CAC（现任秘书长），DDD China（联合创始人）等社区平台。