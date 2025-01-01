Die Technologie rückt immer weiter in den Mittelpunkt unseres Alltags. Daher ist es unerlässlich, dass wir technologiegestützte Lösungen entwerfen und entwickeln, die die Werte Ethik, Gerechtigkeit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit verkörpern.
Bei Thoughtworks nennen wir das Responsible Tech. Wir sind der Meinung, dass alle Technologien unter diesem Gesichtspunkt entwickelt werden sollten.
Von der Sicherstellung, dass verschiedene Perspektiven im Designprozess vertreten sind, bis hin zur Auseinandersetzung mit Fragen des Datenschutzes und algorithmischer Verzerrungen, stellen wir Responsible Tech in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten.
Empfohlene Inhalte
Ethical Technology ist für zukunftsorientierte Organisationen zu einem geschäftskritischen Thema geworden. Sie beeinflusst die Fähigkeit eines Unternehmens, in Zukunft Mehrwert zu schaffen. In Ausgabe von Perspectives untersuchen wir die Strategien und Rahmenbedingungen, mit denen Technologieunternehmen eine solidere ethische Basis schaffen.
In dem Maße, in dem Technologie immer allgegenwärtiger wird, trägt sie sowohl zu diesen Problemen bei, bietet andererseits aber auch machtvolle mögliche Lösungen. Als Technolog:innen sehen wir uns in der Pflicht, die gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie, insbesondere auf ausgegrenzte und benachteiligte Bevölkerungsgruppen, ständig zu hinterfragen und dafür zu sorgen, dass sie am Ende zu einer gerechteren Zukunft beiträgt.