Die Technologie rückt immer weiter in den Mittelpunkt unseres Alltags. Daher ist es unerlässlich, dass wir technologiegestützte Lösungen entwerfen und entwickeln, die die Werte Ethik, Gerechtigkeit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit verkörpern.

Bei Thoughtworks nennen wir das Responsible Tech. Wir sind der Meinung, dass alle Technologien unter diesem Gesichtspunkt entwickelt werden sollten.

Von der Sicherstellung, dass verschiedene Perspektiven im Designprozess vertreten sind, bis hin zur Auseinandersetzung mit Fragen des Datenschutzes und algorithmischer Verzerrungen, stellen wir Responsible Tech in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten.