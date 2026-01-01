Mit außergewöhnlichen digitalen Lösungen Kunden begeistern
Jetzt den Forrester Report in Zusammenarbeit mit Thoughtworks herunterladen
Ihre Kund:innen kommen täglich mit neuen digitalen Lösungen unterschiedlichster disruptiver Unternehmen in Berührung. Und mit jedem neuen Erlebnis werden die Erwartungen der Kund:innen in Bezug auf das, was möglich ist, neu abgesteckt. Um Kund:innen im schnellen Tempo des Wandels zu begeistern, müssen Unternehmen mehr als nur kundenorientiert sein. Der Forrester Report zeigt Strategien auf, für einen Wandel zu einem modernen digitalen Unternehmen. Sie helfen Ihnen, sich zu differenzieren:
Neue Technologien einsetzen, um Kund:innen zu begeistern und außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen.
Die Produktvision auf die Kundenbegeisterung ausrichten, um ein umfassendes Verständnis der Customer Journey zu erlangen und zu erkennen, was genau Kund:innen begeistert.
Eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Weiterentwicklung schaffen und auf einen gemeinsam entwickelten Bereitstellungsprozess anstelle einer perfekten Produktversion setzen.
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